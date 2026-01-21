尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌

環球市場火頭不絕，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數急升，伊朗危機未明朗、格陵蘭爭議升溫及日債崩盤引發環球資本市場不穩，今早港股持續下跌，惟恒指跌至接近20天線（約26330）位置有支持，僅維持窄幅下跌，直到尾盤北水大舉流入掃貨，以阿里(09988)為首的AI概念板塊拉漲，港股中斷四連跌，全日收報26585，升97點或0.4%，恒生中國企業指數收報9122，升28點或0.3%。恒生科技指數收報5746，升62點或1.1%。

主板成交近2505億元，截至今日下午2時港股通淨流入未足50億元，直至收市淨流入金額激增至139.3億元，連續第四個交易日淨流入。

AI概念午後落鑊，快手(01024)受惠可靈AI機遇，股價收漲3.62%，報78.8元，百度(09888)同升3.29%，報153.7元，重磅股阿里(09988)升2.19%，報163.2元。晶片代工龍頭中芯(00981)升3.69%，報77.25元，領漲藍籌。

踏入2026年戰爭陰影不絕，油價拉漲，中海油(00883)升3.07%，報22.18元，中石油(00857)升2.31%，報8.4元，中石化(00386)升1.22%，報4.98元。金價再創歷史新高，紫金(02899)升2.35%，報40.92元，靈寶黃金(03330)飆8.34%，報24.68元，兩日累計升超過一成。

安踏體育(02020)第四季度安踏品牌產品零售金額與同比錄得低單位數的負增長，累計全年安踏品牌產品零售金額同比錄得低單位數的正增長。安踏銷售數據走樣，股價全日挫4.18%，報79.1元；同業李寧(02331)跌2.7%，報20.9元，體育用品代工商申洲國際(02313)同跌3.15%，報61.5元。其他體品股方面，特步國際(01368)跌1.34%，報5.16元，滔搏(06110)跌1.05%，報2.83元。

上游存儲晶片價格持續飆升，成本激增恐嚴重影響3C產品銷情，聯想集團(00992)跌2.37%，報8.65元，小米(01810)軟0.17%，報35.42元。國產記憶體概念股兆易創新(03986)漲6.14%，報324.8元，

網易(09999)捱沽挫3.7%，報208元。

兩大家電股各有各搞作，創維集團(00751)擬向全體股東實物分派創維光伏股份，創維光伏將以介紹形式申請在主板上市，時實施股份回購計劃以撤銷上市地位，每股計劃股份理論總額約值10.16元，較創維集團停牌前收市價呈溢價約96.15%，創維集團復牌飆升37.45%，報7.12元；TCL電子(01070)擬與Sony合作，股價升14.78%，報12.5元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊(00700)及小米；騰訊收報602.5元，升0.2%，成交96.25億元。

撰文：經濟通市場組

