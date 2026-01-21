  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌

21/01/2026

尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌

 

　　環球市場火頭不絕，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數急升，伊朗危機未明朗、格陵蘭爭議升溫及日債崩盤引發環球資本市場不穩，今早港股持續下跌，惟恒指跌至接近20天線（約26330）位置有支持，僅維持窄幅下跌，直到尾盤北水大舉流入掃貨，以阿里(09988)為首的AI概念板塊拉漲，港股中斷四連跌，全日收報26585，升97點或0.4%，恒生中國企業指數收報9122，升28點或0.3%。恒生科技指數收報5746，升62點或1.1%。

 

　　主板成交近2505億元，截至今日下午2時港股通淨流入未足50億元，直至收市淨流入金額激增至139.3億元，連續第四個交易日淨流入。

 

　　AI概念午後落鑊，快手(01024)受惠可靈AI機遇，股價收漲3.62%，報78.8元，百度(09888)同升3.29%，報153.7元，重磅股阿里(09988)升2.19%，報163.2元。晶片代工龍頭中芯(00981)升3.69%，報77.25元，領漲藍籌。

 

　　踏入2026年戰爭陰影不絕，油價拉漲，中海油(00883)升3.07%，報22.18元，中石油(00857)升2.31%，報8.4元，中石化(00386)升1.22%，報4.98元。金價再創歷史新高，紫金(02899)升2.35%，報40.92元，靈寶黃金(03330)飆8.34%，報24.68元，兩日累計升超過一成。

 

　　安踏體育(02020)第四季度安踏品牌產品零售金額與同比錄得低單位數的負增長，累計全年安踏品牌產品零售金額同比錄得低單位數的正增長。安踏銷售數據走樣，股價全日挫4.18%，報79.1元；同業李寧(02331)跌2.7%，報20.9元，體育用品代工商申洲國際(02313)同跌3.15%，報61.5元。其他體品股方面，特步國際(01368)跌1.34%，報5.16元，滔搏(06110)跌1.05%，報2.83元。

 

　　上游存儲晶片價格持續飆升，成本激增恐嚴重影響3C產品銷情，聯想集團(00992)跌2.37%，報8.65元，小米(01810)軟0.17%，報35.42元。國產記憶體概念股兆易創新(03986)漲6.14%，報324.8元，

 

　　網易(09999)捱沽挫3.7%，報208元。

 

　　兩大家電股各有各搞作，創維集團(00751)擬向全體股東實物分派創維光伏股份，創維光伏將以介紹形式申請在主板上市，時實施股份回購計劃以撤銷上市地位，每股計劃股份理論總額約值10.16元，較創維集團停牌前收市價呈溢價約96.15%，創維集團復牌飆升37.45%，報7.12元；TCL電子(01070)擬與Sony合作，股價升14.78%，報12.5元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊(00700)及小米；騰訊收報602.5元，升0.2%，成交96.25億元。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08331

倍搏集團

0.380

異動股

00328

愛高集團

3.990

異動股

01831

十方控股

0.530

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08331 倍搏集團
  • 0.380
  • 00328 愛高集團
  • 3.990
  • 01831 十方控股
  • 0.530
  • 06055 中煙香港
  • 40.580
  • 02382 舜宇光學科技
  • 63.950
股份推介
  • 01473 環聯連訊
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.130
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 14.780
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 62.200
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.260
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 194.400
  • 02318 中國平安
  • 68.500
  • 02628 中國人壽
  • 32.980
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 482.600
報章貼士
  • 00753 中國國航
  • 7.570
  • 目標︰$8.30
  • 00837 譚木匠
  • 7.700
  • 目標︰--
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.220
  • 目標︰$2.60
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 47.940
即時重點新聞

21/01/2026 17:21  國泰航空(00293)去年12月載客量升22%，香港快運增24%

21/01/2026 17:10  《盤後部署》外圍波動無阻140億北水入市護盤，潤地日均成交上升料有佳績

21/01/2026 16:19  據報新世界(00017)爭取6月底前出售資產以實現正現金流

21/01/2026 16:11  尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌

21/01/2026 15:07  《異動股》萬科升近半成，境內債展期一年方案獲持有人通過

21/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３９億元，買盈富基金沽中移動

21/01/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降泡泡瑪特目標近三成，滙證削蔚來目標近四成

21/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜格陵蘭危機推升金價再創新高，吼金礦股或黃金ETF邊個先係避險之選？新文章
品味生活
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人離世｜58歲韓國最帥廚師不敵胸腺癌逝世，生前最後帖文透露痛不欲生新文章
人氣文章
長壽食物｜大型研究揭常吃1種食物，降死亡風險6%助抗老延壽
人氣文章
抗癌成功｜60多歲婦大腸癌3期靠3招飲食活到97歲新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 20:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/01/2026
神州經脈 | 英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區