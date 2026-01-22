  • 會員
開市Go | 格陵蘭危機緩解美股返漲，中美高官或再會，蘋果新Siri有消息

22/01/2026

要聞盤點

 

1、受惠於地緣政治局勢降溫及貿易戰陰霾消散，美股周三（21日）全線造好。美國總統特朗普在達沃斯論壇期間宣布，已與北約就格陵蘭問題達成協議框架，並暫緩原定針對歐洲的新一輪關稅制裁。市場避險情緒顯著降溫，資金重新追捧增長型股份，帶動三大指數大幅上揚。道指收市升588點，或1.21%，報49077點；標普500指數升78點，或1.16%，報6875點；納指升270點，或1.18%，報23224點。中國金龍指數升169點。日經期貨截至上午7時59分上升267點。

 

2、美國總統特朗普宣布就格陵蘭達成未來協議的「框架」，美國將參與該島礦產權益，並撤銷2月1日對歐洲八國徵收新關稅的威脅。據報格陵蘭協議或涉及丹麥將格陵蘭小片土地的主權讓予美國建軍事基地。

 

3、特朗普表示，其聯儲會主席人選可能只剩一位，他並暗示若鮑威爾卸任後留任理事，日子將不會好過。

 

4、美國最高法院對特朗普要求罷免聯儲會理事庫克一事保持謹慎，擔心此舉會破壞聯儲會的獨立性。

 

5、美國財長貝森特表示，不擔心美債拋售問題，並將其與日本國債波動聯繫，稱已與日方保持溝通以穩定市場。

 

6、特朗普預計美國第四季度經濟增長率達5.4%，核心通脹率1.6%。商務部長盧特尼克預測今年第一季度經濟增長率超過5%。

 

7、中國副總理何立峰據悉在達沃斯期間與蘋果CEO庫克及多位頂級企業高管會面，展現積極對外溝通姿態。

 

8、美國財長貝森特表示，與何立峰討論了中美經濟協議的落實情況，並期待再次會面。美國貿易代表格里爾表示，對與中國達成全面貿易協議持不確定態度。

 

9、香港交易所行政總裁陳翊庭表示，香港IPO排隊企業已超過350家，其中包括保密遞交上市申請的公司。

 

開市Go | 格陵蘭危機緩解美股返漲，中美高官或再會，蘋果新Siri有消息

 

開市Go | 格陵蘭危機緩解美股返漲，中美高官或再會，蘋果新Siri有消息

 

開市Go | 格陵蘭危機緩解美股返漲，中美高官或再會，蘋果新Siri有消息

 

