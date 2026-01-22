  • 會員
美股 | 特朗普為格陵蘭局勢降溫，暫緩對歐關稅，道指彈升588點

 

 

　　受惠於地緣政治局勢降溫及貿易戰陰霾消散，美股周三（21日）全線造好。美國總統特朗普在達沃斯論壇期間宣布，已與北約就格陵蘭問題達成協議框架，並暫緩原定針對歐洲的新一輪關稅制裁。市場避險情緒顯著降溫，資金重新追捧增長型股份，帶動三大指數大幅上揚。

 

　　道指收市升588.64點，或1.21%，報49077.23點；標普500指數升78.76點，或1.16%，報6875.62點；納指升270.50點，或1.18%，報23224.82點。

 

　　市場早前憂慮特朗普將於2月1日起對歐洲多國實施10%至25%的懲罰性關稅，以迫使歐洲在格陵蘭主權問題上讓步。然而，特朗普周三（21日）在社交平台撰文透露，經過與北約秘書長呂特的會談，雙方已就格陵蘭及北極地區的未來安排達成協議框架。

 

　　隨著避險情緒減退，投資者拋售避險資產，重新擁抱高增長科技股。英偉達(US.NVDA)及AMD(US.AMD)領漲大市，分別升約3%及7.7%，成為推動納指反彈的火車頭。巴郡(US.BRK.A)計劃出售持有的卡夫亨氏(US.KHC)股份，拖累後者股價大跌5.7%。Netflix(US.NFLX)首季業績指引遜預期，收市跌2.2%。

 

　　特朗普在達沃斯演講中提議國會立法將信用卡利率上限設定為10%。儘管此舉表面上利淡銀行業，但市場普遍解讀為雷聲大雨點小。投資者分析指，鑑於國會立法者對此缺乏支持，該提案落實的機會極微。市場將此解讀為監管風險消除，反而刺激銀行股造好，花旗集團(US.C)及第一資本(US.COF)股價均錄得約1%的升幅。

 

　　美匯指數日內震盪上落，報98.81點，升約0.26%。美元兌日圓維持窄幅上落格局，報158.41水平，升約0.2。歐元兌美元匯率報1.1684，下跌0.35%。

 

金價觸及歷史新高

 

　　黃金市場展現驚人爆發力。現貨黃金持續攀升，日內最高觸及4888美元的歷史新高，日內報4818美元附近，升幅達1.2%。紐約期金一度升至4891美元，日內報4814美元，升逾1%。白銀跟隨金價強勢，此前曾觸及95.87美元高位。

 

　　布蘭特期油日內報64.6，升0.6%。紐約期油力守60美元心理關口，日內報60.7，升0.5%。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

