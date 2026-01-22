盤前攻略 | 美歐緊張關係暫緩美股反彈 恒指料看漲惟高追存風險

美歐關係轉趨緩和，在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的美國總統特朗普表示，不會武力奪取格陵蘭，並稱與北約已形成格陵蘭協議框架，因此美國不會在下月1日對歐洲8國實施新關稅。消息刺激美股周三反彈，不過收市仍未全部收復周二（21日）的失地。道指一度升逾800點，惟收市僅升588點或1.2%，收報49077點；標指升78點或1.2%，報6875點；納指升270點或1.2%，至23224點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數升2.21%。阿里巴巴升3.87%，報168.67美元；京東升2.43%，報29.07美元；百度升8.17%，報162.28美元；理想升2.48%，報16.12美元；小鵬升1.70%，報20.24美元；蔚來升2.41%，報4.67美元；嗶哩嗶哩升5.65%，報31.98美元。

夜期略高水，港股ADR個別走

恒指夜期升46點，報26616，高水31點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.55%，折合96.8港元；長和(00001)ADR較港股低0.23%，折合61.2港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.43%，折合599.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.32%，折合35.3港元；港交所(00388)ADR較港股低0.34%，折合428.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.17%，折合129.7港元。





牛進熊退好友佔優，利好部分反映

昨日恒指反覆收升終止四連跌，尾段在A股收市後，北水流入急增推高恒指一度漲逾200點，淡友趁機撤退。熊證街貨最新持倉減少數百張至總數7133張，佔牛熊證比例跌至31.1%的近期低位。相反，好友乘勝追擊，牛證急增1558張至總數15799張，佔牛熊證壓倒性優勢的68.9%。較接近恒指現價的多個區間均有較大增持，其中26100至26199區間新增376張。重貨區維持在25800至25899區間，總數有1177張。由25800至26399區間，牛證合共有5398張。儘管該區距離恒指現價最少只有不足200點，不過因應外圍普遍造好，今日屠牛機會不大。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升110點，報26684，預料恒指高開過百點。隔夜中概股反彈，百度ADS急升8.17%，ADS折合港股158.1港元。不過，百度強勢在昨日港股中已部分反映，因此，百度美股價格僅比港股昨日收市價高2.86%。儘管隔夜美股大反彈，道指盤中曾漲逾800點，不過，收市升幅大為收窄，三大指數均未能全部收復周二失地，顯示市場仍有顧慮。儘管恒指今天看漲，不過，昨天港股沒有跟隨美股周二下跌，尾段反而高走，顯示部分利好的預期已反映，因此隔夜ADR亦並非全面上升，今天高追仍有風險，畢竟日本債市仍未明朗，特朗普反覆無常，美歐關係後續是否一帆風順仍是未知之數。

