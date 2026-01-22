長和(00001)澄清未就旗下資產交易或分拆上市作決定

長江和記實業(00001)公布，知悉最近有若干媒體報道涉及該集團全球電訊資產及業務與該集團保健及美容產品業務可能獨立上市，以及涉及集團若干歐洲國家電訊資產之可能交易。長和澄清，截至昨日（21日）董事會未有就任何涉及集團任何現有電訊或零售資產及業務的交易包括任何獨立上市作出決定，目前並不確定是否將會進行任何有關交易。

該集團指，不時接獲建議，並探索及評估可供考慮機會，藉以提升股東長遠價值，包括與集團若干資產及業務相關可能交易，其中涵蓋有關業務之獨立上市。

近期有關長和分拆或出售旗下業務消息不絕。據《路透》報道，長和正考慮將其歐洲、香港及東南亞的電信業務分拆再上市，估值可能約達200億美元，並以倫敦作為主要上市地點，香港作為第二上市地點，預計最早於第三季度上市；另指長和正在探討將其意大利電訊子公司Wind Tre與法國電訊集團Iliad在意大利的業務合併；《金融時報》指長和正洽談將愛爾蘭移動運營商Three Ireland出售予Liberty Global，有關談判已進入後期階段；另外有消息指，長和零售業務子公司屈臣氏集團目標以300億美元估值在香港及倫敦上市，最快第二季度完成IPO。

撰文：經濟通市場組

