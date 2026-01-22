  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

異動股｜半新股兆易創新升逾3％累漲1.2倍，推出新一代超高性能MCU

22/01/2026

　　半新股兆易創新(03986)H股現價升3.1％，報335元，該股成交約37萬股，涉資1.28億元。A股(滬:603986)現價307.78元人民幣，升不足0.1％，成交29.81億元人民幣，涉及950萬股。現價A股對H股呈溢價2.3％。盤中高見361元，短短八個交易日，較招股價162元累計最大升幅1.2倍，A對H溢價已幾乎消失。

 

異動股｜半新股兆易創新升逾3％累漲1.2倍，推出新一代超高性能MCU

（官網圖片）

 

　　兆易創新宣布正式推出新一代GD32H7系列超高性能MCU，包含GD32H789/779系列超高性能通用MCU，以及集成EtherCAT從站控制器GD32H78E/77E超高實時性系列MCU，據介紹，該系列產品基於Arm CortexR-M7內核，主頻高達750MHz，配備高速大容量內存架構及640KB可與CPU同頻運行緊耦合內存(TCM)，實現了高性能、低動態功耗與高速通信的有機統一。該系列微控制器可適用伺服控制、變頻驅動、數字電源、便攜電子產品、智能家居以及消防等領域。

 

　　現時，恒生指數報26742，升157點或升0.6％，主板成交近324億元。

 

撰文：經濟通市場組

 

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00291

華潤啤酒

25.580

異動股

01718

宏基集團控股

0.385

異動股

06181

老鋪黃金

711.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00291 華潤啤酒
  • 25.580
  • 01718 宏基集團控股
  • 0.365
  • 06181 老鋪黃金
  • 713.500
  • 02318 中國平安
  • 66.800
  • 00148 建滔集團
  • 31.200
股份推介
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 160.000
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.510
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.150
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 14.100
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 62.800
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 195.400
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 396.400
  • 00981 中芯國際
  • 76.900
  • 02259 紫金黃金國際
  • 185.900
  • 06082 壁仞科技
  • 37.000
報章貼士
  • 03858 佳鑫國際資源
  • 84.550
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 160.000
  • 目標︰$167.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 15.700
  • 目標︰$17.70
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 03738 阜博集團
  • 4.730
即時重點新聞

22/01/2026 12:45  《午市前瞻》美歐緊張關係舒緩無助港股上升，百度多重利好股價走勢強

22/01/2026 12:09  港股早市先升後回，半日軟26點報26558，百度及三桶油領漲

22/01/2026 11:17  《異動股》百度現升幅維持逾4%，今日發布文心大模型5.0正式版

22/01/2026 11:14  《異動股》新地升逾3%領漲地產股，傳房屋局長及發展局長可能換馬

22/01/2026 10:58  《異動股》敏實集團飆13%，服務器液冷及機械人雙概念炒作

22/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３９億元，買盈富基金沽中移動

22/01/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】大行集體上調百度目標價，周大福上季增長良好獲大行升目標

22/01/2026 11:35  《財資快訊》美電穩報７﹒７９６０，隔夜拆息較上日升至２﹒０…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 美歐緊張關係舒緩無助港股上升 百度多重利好股價走勢強新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 蘋果6月將對語音助理Siri重大改版，打造為AI聊天機械人新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 百度最牛看$206周大福$19.8，仲有京東、新世界、老鋪黃金及安踏最新評級/目標價新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱迪士尼樂園港人專享門票75折，新年開運福袋＋揮春＋美食率先睇
人氣文章

快樂退休．曾智華

移民夢碎，怎能「今天應該很高興」？ 2
人氣文章

容我世說．張翠容

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

健康精未必人人有！數量少過半茶匙或是少精液症？啫喱、粗條狀超誇張！甚麼是濃精症？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從曖昧、搭上到公開，前度一直否認第三者介入！與其執著分手真相，不如慶幸已脫離錯戀
健康好人生 Health Channel
人氣文章
無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡 薯餅代麵包麩質過敏朋友必試
人氣文章
長壽食物｜大型研究揭常吃1種食物，降死亡風險6%助抗老延壽
人氣文章
護膚飲食｜10大毀膚食物愈食愈鬆弛，營養師推薦10抗衰老食材
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2026 13:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2026 13:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2026 13:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2026 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/01/2026
港股 | 午市前瞻 | 美歐緊張關係舒緩無助港股上升 百度多重利好股價走勢強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

21/01/2026 19:19

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區