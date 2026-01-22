異動股｜半新股兆易創新升逾3％累漲1.2倍，推出新一代超高性能MCU
22/01/2026
半新股兆易創新(03986)H股現價升3.1％，報335元，該股成交約37萬股，涉資1.28億元。A股(滬:603986)現價307.78元人民幣，升不足0.1％，成交29.81億元人民幣，涉及950萬股。現價A股對H股呈溢價2.3％。盤中高見361元，短短八個交易日，較招股價162元累計最大升幅1.2倍，A對H溢價已幾乎消失。
（官網圖片）
兆易創新宣布正式推出新一代GD32H7系列超高性能MCU，包含GD32H789/779系列超高性能通用MCU，以及集成EtherCAT從站控制器GD32H78E/77E超高實時性系列MCU，據介紹，該系列產品基於Arm CortexR-M7內核，主頻高達750MHz，配備高速大容量內存架構及640KB可與CPU同頻運行緊耦合內存(TCM)，實現了高性能、低動態功耗與高速通信的有機統一。該系列微控制器可適用伺服控制、變頻驅動、數字電源、便攜電子產品、智能家居以及消防等領域。
現時，恒生指數報26742，升157點或升0.6％，主板成交近324億元。
撰文：經濟通市場組
【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情