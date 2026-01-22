異動股 | 百度高開4%，憧憬季績佳隔晚大升兼獲多間大行升目標

百度(09888)現價升3.8%，報159.5元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅9.6%。該股成交約61萬股，涉資9764萬元。

百度股價昨日起突破150元阻力，隔晚ADS表現同樣造好，大升逾8%報162.28美元，折合158.17港元。今早開市動力持續，裂口高開逼近160元關。消息面上在百度推進分拆昆侖芯之際，獲多間大行上調港股目標價，下表列部分大行最新目標：

大行/券商 目標價變動（元） 評級變動 星展 175.00→206.00 維持買入 麥格理 160.00→199.00 維持跑贏大市 摩通 185.00→195.00 維持超配 建銀國際 159.49→177.00 維持跑贏大市

美銀預計百度第四季業績表現將符合預期，核心業務預料可從第三季的低谷實現按季復甦，目前預測百度核心收入按季增長7%至265億元，經調整經營利潤料按季增長17%至26億元。展望2026年，該行看好AI雲市場需求維持強勁，相信百度相關收入增長可繼續跑贏行業。該行認為百度在中國AI領域中表現突出，近期催化劑包括昆侖芯潛在上市、股東回報計劃以及香港雙重主要上市等，維持「買入」評級。

瑞銀亦預計百度上季業績符合預期，AI雲基礎設施仍將是主要增長引擎。考慮到昆侖芯在內地AI晶片市場擁有性能和收入規模方面的優勢，該行預計潛在上行空間尚未被完全在股價反映。該行續予百度「買入」評級，維持目標價180美元。

百度今早在上海舉行百度文心Moment大會正式發布文心大模型5.0正式版，據稱其基於原生全模態建模，擁有2.4兆參數，支援文字、影像、音訊、視訊等多種資訊理解輸出。目前，文心5.0正式版已可在百度千帆平台調用，文心一言官網、百度慧播星及文心助手等其他百度AI產品也已接入。

撰文：經濟通市場組

