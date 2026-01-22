  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 美歐緊張關係舒緩無助港股上升 百度多重利好股價走勢強

22/01/2026

　　外圍地緣政治及關稅戰隱憂驟消，美歐關係轉趨緩和，美股隔晚急彈但未完全收復失地，不過港股上日中斷四連跌，今早未跟隨亞太股市抽高。恒生指數半日報26558，跌26點或0.1%，主板成交超過1316億元。恒生中國企業指數報9091，跌30點或0.3%。恒生科技指數報5722，跌23點或0.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 美歐緊張關係舒緩無助港股上升 百度多重利好股價走勢強

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：恒指若未能連續收於26600點，後市下調機會大

 

　　美歐關係轉趨緩和，隔夜美股反彈，亞太股市今天亦普遍造好，日股更加升近2%。恒指高開165點，盤中高見26779，惟升幅最多不足200點，甚至一度縮窄至約20點。10天線得而復失，並一度跟隨A股倒跌。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美股周二急跌，港股昨天並沒有跟隨下跌，甚至尾段收升，反映美股造好帶動港股上升力度有限，相反A股走勢相對影響更大，此外，美國總統特朗普反覆無常，目前雖決定不按原定計劃，向歐盟多國徵收因格陵蘭問題加徵的關稅，但難以保證日後製造其他難題，市場仍有戒心。

 

　　聶振邦又指，恒指在1月12日至13日有裂口位，約在26600至26800之間。今天升至接近該裂口上方附近，在沒有其他利好因素的支撐下，投資者趁高出貨。由於過去接近3年半以來，恒指只有3天收升站穩於27000點，因此該關口仍是短期阻力位。加上自去年10月以來形成三頂局面，短期若沒有重大利好消息，難以期望恒指能破頂向上。相反，恒指短期若未能連續兩天收於26600點以上，短期向下的風險仍然大。不過即使恒指回調，短期在26000點關口料有初步支持。

 

百度季績可期，近期還可炒入通

 

　　 百度(09888)股價近期強勢，多家大行看好百度第四季業績，紛紛上調其目標價，隔夜百度ADS急升8%。聶振邦指，百度這兩天股價上升，主要是集團今日正式發布文心大模型5.0正式版，刺激股價上升。情況有點類似阿里(09988)上周公布通義用戶破1億，並發布重磅版本升級的消息，股價連升幾天一樣。文心大模型5.0基於原生全模態建模，擁有2.4萬億參數，支持文本、圖像、音頻、視頻等多種信息理解輸出。目前，文心5.0正式版已可在百度千帆平台調用，文心一言官網、百度慧播星及文心助手等其他百度AI產品也已接入。此外，百度港股昨日顯著上升，美股追落後。

 

　　聶振邦表示，由於第四季有雙十一促銷，以及年近歲晚，是傳統消費旺季，廣告收入相對較高，預料百度的第四季度收入按季顯著上升，而2026年收入將持續增長。當中，百度雲業務在整體大環境增長下，預料取得顯著增長，就如阿里雲和騰訊(00700)雲亦同樣上升。至於智駕方面，雖然百度不斷擴大試點，除了在內地和香港外，亦進軍中東以至英國，但由於該業務仍處於耕耘期，預料對集團利潤提升力度有限。聶振邦指現時智駕處於L3階段，預料要發展至L4階段，智駕才會轉趨成熟，待商業化規模擴大後，收入及利潤方面才有望顯著提升。

 

　　近期傳百度考慮將其在香港的上市地位從「二次上市」升級為「雙重主要上市」。目前百度於美國納斯達克上市，香港僅為二次上市地位，不符合被納入港股通的條件。聶振邦指，若改為雙重上市並成功納入港股通，多了投資機構將其納入ETF成份股，對股價有一定推動作用。不過百度股價短期走強，相信部分利好消息已經反映在現時股價上，上升空間預料不多，後市挑戰170元水平。投資者亦須留意，由於恒指短期走勢反覆偏軟，一旦恒指回調，不排除百度跟隨回吐，建議不妨等股價回調至150至155元附近再考慮買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 美歐緊張關係舒緩無助港股上升 百度多重利好股價走勢強

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

