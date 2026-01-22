日債拋售 | 高市早苗政治豪賭早有預期 專家料「卓慧思時刻」未必重演

在美國總統特朗普攪動全球政經局勢之際，其「盟友」日本首相高市早苗為鞏固政治勢力，本周一（19日）下午宣布免除食品消費稅兩年，同步宣布解散國會並舉行大選，打算趁高民望下加強執政自民黨在國會的實力。但據日本財務省估算，免收食品消費稅每年將為日本政府帶來5萬億日圓（折合約2465.5億港元）財政損失，市場憂慮日本政府或無法填補免稅後收入損失，紛紛拋售日本國債，刺激日本40年期國債孳息率歷史性飆破4厘，更高見4.2厘水平。

猶記得2022年英國前首相卓慧思上台後即提出一份大刀闊斧的減稅方案，結果招致國內嚴重反對聲，並引發英鎊暴跌，卓慧思被迫撤回該份預算案，其後黯然下台，成為英國史上最短命首相。回看當今日本，同屬女性右翼政客的高市早苗提出減稅，同樣意外引發國內資本市場動盪，有人擔心這是屬於高市早苗的「卓慧思時刻」，不過專家接受《經濟通通訊社》訪問時認為，日債市場暫時已經穩定，事件料未對高市早苗構成政治危機。

日債息緩回落，日股周四急升

在減稅行動引發日債被拋售後，日本當局緊急撲火，正在瑞士參加達沃斯年會的日本財務大臣片山皋月作出口頭干預，呼籲市場參與者保持冷靜，30年期及40年期國債孳息率隨即回穩下降。事後坊間將高市這位日本首任女首相與卓慧思進行類比，雖然情況相似，但兩國政治環境截然不同，自民黨長期執政地位難以撼動，未宜一概而論，尤其是高市主動提出大選以高民望作賭注，矢言執政聯盟未獲過半數席位即引咎下台。

白色衣服為日本首相高市早苗（Shutterstock圖片）

香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》分析表示，市場對高市持續高民望下會宣布解散國會提前大選早有預期，重組國會後有望為執政聯盟加強施政實力，提高日後推行經濟政策的效率。他認為日本債價急跌主因市場憂慮執政聯盟選舉大勝後，高市將加強執行大力寬鬆的「安倍經濟學」，或進一步削弱政府財政收入，但至今在片山皋月口頭干預過後日債即時回穩，他不認為日債拋售壓力會在短時間內惡化，雖不敢斷言見底，但至少不會再次劇震。

截至今早10時，日本長債孳息率維持偏穩，最長年期40年國債孳息率自日前飆破4.2厘後，現時已回落至4.02厘水平，30年國債孳息率則由3.9厘回落至約3.7厘水平。股市方面，受惠特朗普表明暫緩就格陵蘭事宜向歐洲加徵關稅，日經平均指數大幅反彈過千點或近2%。

至於未來日圓走向，曾永堅指出，要先視乎高市政治豪賭能否如願大勝，再者便是其未來兩年有何經濟藍圖，在今次日債急跌教訓後會否調節執行「安倍經濟學」的力度，都會主宰未來日圓資產走向。

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒

