異動精選 | 百度發布文心5.0股價炒高，避險情緒降拖累金礦股
22/01/2026
22/01/2026 17:03 彭博：據報新世界(17)旗下「11 Skies」多個租戶撤出，包括周大福珠寶
22/01/2026 17:00 《盤後部署》美股反彈無助港股守好十天線，古茗七連陽獲細摩看好門店擴張
22/01/2026 16:56 【新股上市】據報阿里(09988)分拆旗下半導體公司「平頭哥」上市
22/01/2026 16:36 《本港經濟》本港去年12月CPI按年升1.4，高於預期
22/01/2026 16:13 恒指全日升44點收報26629，泡泡瑪特午後走強收升6%，國壽跌4%
22/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒３９億元
22/01/2026 08:59 【大行炒Ｄ乜】大行集體上調百度目標價，周大福上季增長良好獲大行升目標
22/01/2026 16:26 《財資快訊》美電升報７﹒７９７８，一周拆息較上日升３２基點
