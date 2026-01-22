恒指全日升44點收報26629，泡泡瑪特午後走強收升6%，國壽跌4%

美歐就格陵蘭爭端轉趨緩和，亞太股市亦普遍上升，惟港股走勢反覆。恒指早段雖曾升近200點，但A股上升乏力港股高位遇阻，一度倒跌數十點，尾段對盤被托高。恒指全日收報26629，升44點或0.2%，主板成交近2349億元。恒生中國企業指數收報9114，跌8點或不足0.1%。恒生科技指數收報5762，升16點或0.3%。

《新華社》下午在其官方微博上宣布，將會於本周五（23日）播出，與泡泡碼特(09992)創辦人王寧對話，探討潮玩文化背後的吸引力與公司成長之路。泡泡瑪特午後升幅擴大，全日升6%，報206元。

百度(09888)發布文心大模型5.0正式版，多家大行亦上調目標價，百度收升4.1%，報160元。股價見2023年2月8日以來新高。

國際能源署(IEA)公布月度報告，將今年每日原油需求量由86萬桶升至93萬桶，但同時亦將今年原油供應量預測由每日240萬桶升至250萬桶。三桶油上漲，中海油(00883)升2.5%，報22.74元；中石油(00857)升2.4%，報8.6元；中石化(00386)升3.4%，報5.15元。

本地地產股普遍上揚，新地(00016)升3.6%，報114.2元；長實(01113)升1.8%，報44.04元；九置(01997)升4.8%，報26.6元；希慎(00014)升5%，報21.52元；新世界(00017)升0.6%，報9.57元。

現貨金價亞洲時段自高位回落，早段曾跌穿每盎司4800美元。金礦股普遍藉勢回吐，紫金(02899)跌2.3%，報39.98元；招金礦業(01818)跌3.8%，報38.5元；山東黃金(01787)跌1.3%，報45.48元；靈寶黃金(03330)跌3.2%，報23.9元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米(01810)；騰訊收報597.5元，跌5元或0.8%，成交162.78億元；阿里收報164.8元，升1.6元或1%，成交98.37億元；小米收報35.24元，跌0.18元或0.5%，成交47.19億元。

恒指兩大升幅股份依次為泡泡瑪特及九置；泡泡瑪特收6%，成交44.44億元；九置收升4.8%，成交2.35億元。

恒指兩大跌幅股份依次為國壽(02628)及中國宏橋(01378)；國壽收報31.72元，跌1.26元或3.8%，成交28.64億元；中國宏橋收報35.42元，跌1.1元或3%，成交12.9億元。

撰文：經濟通市場組

