小傳日記 | AI概念越快樂，小米聯想越墮落！存儲晶片商豬籠入水你都有得分？

今年以來AI熱潮再起，但今輪熱潮同上年唔同，由應用層面嘅生成式AI，轉為關注底層AI基建，神州要趕上呢一波熱潮，就喺近呢個幾月時間將「GPU四小龍」全部推上市，A股港股一邊各兩隻齊齊炒，分甘同味。但唔係隻隻科技股都會受益，小米(01810)同聯想(00992)呢兩隻都有AI元素嘅藍籌就攬住一齊跌殘，原來AI晶片天生就同小米聯想命裏相剋。

了解呢場相生相剋嘅遊戲，先要同大家介紹吓AI晶片。一般認為所有用於AI運算嘅晶片都可以叫做AI晶片，但當中都可以分為「運算晶片」同「存儲晶片」。運算晶片講求快速、低延時，講求晶片入面可以裝到幾多可以同時運算而唔燒機嘅電晶體，CPU、GPU同TPU就係呢類。而存儲晶片就係一個資料倉庫，講求晶片入面可以裝到幾多資訊，密而不亂、提存快都係存儲晶片嘅核心。就算運算晶片再快都好，無咗存儲晶片記錄低運算結果，AI都無可能進步到。

近期孖屐講緊嘅「存儲晶片荒」，就係AI大爆發所帶來喺存儲晶片業裏面嘅一場產能搖搖板大戰。存儲晶片公司之前通常都係生產DRAM（動態隨機存取記憶體），但因應AI熱潮對高速運算嘅提存需求，令存儲晶片公司轉為生產HBM（高頻寬記憶體）。實際上生產DRAM同HBM嘅原材料係一樣，都係晶粒，但DRAM所要求嘅存取力唔太高，用於一般零售手機同電腦入面，所需晶粒數量少啲而且排列技術無咁複雜；相對HBM因為要同一體積擺得更多晶粒，又要快，排列技術就複雜得多，自然技術成本以及生產難度都高好多，自然就賣得貴，而且仲有價有市。

所以AI大爆發後存儲晶片公司都寧願將產能撥去生產HBM，大大擠壓咗DRAM嘅產能，所以所謂「存儲晶片荒」，其實就係「DRAM荒」。因此，主營零售手機同電腦嘅小米同聯想攬住一齊仆直，就係因為必要用到嘅DRAM供應減少而且炒高曬價，成本上升自然削弱盈利。當然可以話既然DRAM少咗，HBM多咗，不如upgrade用HBM啦！技術上係可行，但經濟上完全唔可行，一來平民根本無需要用到HBM，而且用咗都唔係覺得同DRAM有明顯快咗嘅感覺，散熱都係問題，但最重要係成本大大提升，基本上每部電話會即時貴咗兩三千銀，而家呢個世代大家都係「價格敏感人士」，除咗虛榮感之外根本唔會想貴幾千買部用落一樣嘅手機。

另一邊廂房，DRAM公司可以話豬籠入水不時加價，下游客戶冇得唔受。目前DRAM全球市場由三大龍頭霸咗全球九成以上市佔，包括韓國兩大巨頭三星電子同SK海力士，排第三就係美國嘅美光。不過三星同SK海力士都係韓股，比較易參與到已經係納斯達克上市嘅美光。

咁當然大家都非常支持國產晶片，唔想買美股追美光嘅話，好消息係國產DRAM代表長鑫存儲已經準備上交所上市，上交所上月底已經受理咗上市申請，有傳集資額高達300億元人民幣，有望僅次中芯成為上海科創板史上第二大新股，不過長鑫存儲上市已經傳咗好耐，究竟上頂唔上仲要打個問號。假如投資者退而求其次，本港半新股兆易創新(03986)都可以考慮嘅，兆易創新一早就喺存儲領域同長鑫深度合作，最重要係雙方交叉持股，即係長鑫上市大升都係直接有利兆易創新，趁長鑫準備IPO之際，兆易創新有回吐咪可以吼下囉。

說時遲那時快，兆易創新今日宣布正式推出新一代GD32H7系列超高性能MCU，號稱實現了高性能、低動態功耗與高速通信嘅有機統一。兆易創新自上市以來股價節節攀升，今日趁新產品推出曾經暴升11%，結果高位急吐，收市跌8%報298銀，但距離招股價仍然高出84%，抽中嘅股民飲得杯落，請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情