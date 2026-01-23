  • 會員
美股 | 市場避險情緒消退，美國經濟數據向好，美股連升兩日

23/01/2026

美股 | 市場避險情緒消退，美國經濟數據向好，美股連升兩日

 

 

　　隨著地緣政治緊張局勢降溫及美國經濟數據向好，美股周四（22日）全線造好，三大指數連續第二個交易日上揚。

 

　　道指收市升306.78點，或0.63%，報49384.01點；標普500指數升37.73點，或0.55%，報6913.35點；納指升211.2點，或0.91%，報23436.02點。

 

　　科技股顯著造好，Meta(US.META)大升5.7%，特斯拉(US.TSLA)升4.2%。微軟(US.MSFT)揚1.6%，英偉達(US.NVDA)亦漲0.8%。

 

　　另外，周四美國公布的一系列經濟數據顯示當地經濟韌性猶在，為股市提供基本面支撐。美國第三季國內生產總值(GDP)按年增長4.4%，增速略高於市場預期。11月個人消費支出按月增長0.3%，為連續第二個月錄得增長。

 

　　就業市場方面，上周新領失業救濟人數基本持平，並低於市場預期，顯示勞動力市場未有顯著惡化跡象。

 

國際金價突破4900美元

 

　　國際金價先跌後回升，續創新高。現貨黃金早段持續受壓，尾市回穩向上，報4926美元，升約1.9%，再創新高。紐約期金早段曾觸及歷史新高4932美元，隨後跟隨現貨市場稍為回調，其後回升至4927美元，升約1.8%。白銀亦再度破頂升至96.6美元。

 

　　高盛在最新發布的研究報告中，將2026年底的黃金目標價從原先的4900美元大幅上調至5400美元。

 

　　美匯指數走勢偏軟，日內下跌約0.47%，觸及98.32水平。美元兌日圓走勢平穩偏強，日內報158.4，微升約0.1%。歐元兌美元展現韌性，匯價從早段低位反彈，尾市升幅擴大至0.5%，報1.1747。

 

　　國際油價顯著受壓。紐約期油價格日內急跌逾2%，報每桶約59.31美元，跌穿60美元心理關口。倫敦布蘭特期油跌幅約1.9%，報每桶約63.28美元。

撰文：經濟通國金組

