  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 數據理想三大美指續升 阿里好消息提振恒指或再試二萬七

23/01/2026

　　美國最新一周首領失業金人數增加1000至20萬人，低於預期的20.9萬人；而持續申領金人數下降2.6萬人至184.9萬人，亦低過預期的189萬人。同日公布的去年11月核心PCE物價指數按年升2.8%，符預期。而去年第三季GDP修訂為增長4.4%，為兩年最快增速，並略高於初值升幅4.3%。多項數據理想，美股周四續升，道指收升306點或0.6%，報49384點；標指升37點或0.6%，報6913點；納指升211點或0.9%，報23436點。

 

盤前攻略 | 數據理想三大美指續升 阿里好消息提振恒指或再試二萬七

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數升1.58%。阿里巴巴升5.04%，報177.18美元；京東升3.20%，報30.00美元；百度升0.15%，報162.52美元；理想升3.54%，報16.69美元；小鵬跌2.02%，報19.93美元；蔚來升2.14%，報4.77美元；嗶哩嗶哩升4.53%，報33.43美元。

 

夜期急漲，港股ADR普遍高走

 

　　恒指夜期升271點，報26917，高水287點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.41%，折合96.6港元；長和(00001)ADR較港股高0.18%，折合62.1港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.42%，折合595.0港元；小米(01810)ADR較港股高1.07%，折合35.6港元；港交所(00388)ADR較港股高0.24%，折合427.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.69%，折合130.6港元。


　
好友強攻牛證街貨升至萬七張，阿里ADS漲半成料推高大市

 

　　昨日恒指走勢反覆企穩，好淡雙方輸贏不大，不過尾段好友略佔上風，恒指最終收升接近45點。淡友不敢輕舉妄動，最新熊證街貨略減過百張至7022張，佔牛熊證街貨總數跌至29.2%。相反，好友連續兩天增持過千張，最新牛證街貨總數增至17038張，為近期高位。牛證重貨區推前至26300至26399區間，該區亦是最多新增區，總數1196張之中有385張屬新增，另外新開牛證區間26400至26499亦有314張新增部署。


　
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升276點，報26866，預料恒指高開約二百點。隔夜中概股持續上升，其中阿里ADS急漲半成，昨日收市後有傳阿里巴巴(09988)準備分拆旗下的半導體開發企業「平頭哥」半導體(T-Head)上市，雖然IPO具體時間尚不明確，但足以為市場帶來炒作藉口。預料阿里股價今天表現強勢，或帶動百度(09998)以至於其他AI概念股上升，推動恒指逼近二萬七。

 

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09636

九方智投控股

56.800

異動股

02772

中梁控股

0.058

異動股

01049

時富投資

1.450

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09636 九方智投控股
  • 56.850
  • 02772 中梁控股
  • 0.058
  • 01049 時富投資
  • 1.450
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 44.780
  • 01873 維亞生物
  • 2.340
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 11.310
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 160.500
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.495
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.260
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 15.650
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 219.600
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 376.000
  • 00941 中國移動
  • 79.750
  • 00006 電能實業
  • 59.550
  • 00008 電訊盈科
  • 5.540
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.400
  • 目標︰$25.00
  • 02602 萬物雲
  • 19.450
  • 目標︰$21.10
  • 00425 敏實集團
  • 40.260
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 08083 有贊
  • 0.149
即時重點新聞

23/01/2026 14:30  彭博：據報內地考慮收緊企業赴港上市及雙重上市門檻，其中包括設定最低市值限制

23/01/2026 13:48  高等法院批准滙豐(5)私有化恒生銀行(11)，料下周一生效

23/01/2026 12:45  《午市前瞻》恒指若守穩26400點或有望破去年高，阿里分拆效應持續上望186元

23/01/2026 12:12  特步(01368)上季主品牌零售增長僅持平，全年低單位數百分比增長

23/01/2026 12:06  恒指半日升88點報26718，滙控破頂後倒跌，阿里見兩個半月高

23/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒３９億元，買阿里沽中移動

23/01/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半

23/01/2026 11:42  《財資快訊》美電升報７﹒７９７９，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

大國博弈 | 中美達最終協議，TikTok成立新合資公司，字節持股降至19.9%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

聚焦人幣 | 人民幣中間價時隔兩年半升破7，即期開市貶2點子報6.9630新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指若守穩26400點或有望破去年高 阿里分拆效應或持續上望186元新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門長龍炭火烤夾餅 80年老店泉記喳鿽，每日限時開賣！新文章
人氣文章

搵食地圖

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折
人氣文章

搵食地圖

譚仔周年慶︱$30口水雞絲石斑片豆卷麻辣湯米線＋每月30號限定優惠＋六小碟小食＋茉香柚子茶
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

2026金球獎紅毯珠寶：Lisa戴全新Bvlgari高級珠寶、Miley Cyrus搶眼Tiffany & Co祖母綠項鍊、Selena Gomez閃耀Chanel耳環
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

劇集《夜班經理》：倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
護膚飲食｜10大毀膚食物愈食愈鬆弛，營養師推薦10抗衰老食材
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
WTT總決賽 觀賽導賞團 – 充滿感恩的學習之旅
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2026 15:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/01/2026
大國博弈 | 中美達最終協議，TikTok成立新合資公司，字節持股降至19.9%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區