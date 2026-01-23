盤前攻略 | 數據理想三大美指續升 阿里好消息提振恒指或再試二萬七

美國最新一周首領失業金人數增加1000至20萬人，低於預期的20.9萬人；而持續申領金人數下降2.6萬人至184.9萬人，亦低過預期的189萬人。同日公布的去年11月核心PCE物價指數按年升2.8%，符預期。而去年第三季GDP修訂為增長4.4%，為兩年最快增速，並略高於初值升幅4.3%。多項數據理想，美股周四續升，道指收升306點或0.6%，報49384點；標指升37點或0.6%，報6913點；納指升211點或0.9%，報23436點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數升1.58%。阿里巴巴升5.04%，報177.18美元；京東升3.20%，報30.00美元；百度升0.15%，報162.52美元；理想升3.54%，報16.69美元；小鵬跌2.02%，報19.93美元；蔚來升2.14%，報4.77美元；嗶哩嗶哩升4.53%，報33.43美元。

夜期急漲，港股ADR普遍高走

恒指夜期升271點，報26917，高水287點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.41%，折合96.6港元；長和(00001)ADR較港股高0.18%，折合62.1港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.42%，折合595.0港元；小米(01810)ADR較港股高1.07%，折合35.6港元；港交所(00388)ADR較港股高0.24%，折合427.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.69%，折合130.6港元。





好友強攻牛證街貨升至萬七張，阿里ADS漲半成料推高大市

昨日恒指走勢反覆企穩，好淡雙方輸贏不大，不過尾段好友略佔上風，恒指最終收升接近45點。淡友不敢輕舉妄動，最新熊證街貨略減過百張至7022張，佔牛熊證街貨總數跌至29.2%。相反，好友連續兩天增持過千張，最新牛證街貨總數增至17038張，為近期高位。牛證重貨區推前至26300至26399區間，該區亦是最多新增區，總數1196張之中有385張屬新增，另外新開牛證區間26400至26499亦有314張新增部署。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升276點，報26866，預料恒指高開約二百點。隔夜中概股持續上升，其中阿里ADS急漲半成，昨日收市後有傳阿里巴巴(09988)準備分拆旗下的半導體開發企業「平頭哥」半導體(T-Head)上市，雖然IPO具體時間尚不明確，但足以為市場帶來炒作藉口。預料阿里股價今天表現強勢，或帶動百度(09998)以至於其他AI概念股上升，推動恒指逼近二萬七。

