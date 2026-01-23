開市Go | 美上修GDP增速美股再揚，阿里分拆平頭哥，小米加碼回購

要聞盤點

1、隨著地緣政治緊張局勢降溫及美國經濟數據向好，美股周四(22日)全線造好。市場避險情緒顯著消退，刺激三大指數連續第二個交易日上揚。道指收市升306.78點，或0.63%，報49384.01點；標普500指數升37.73點，或0.55%，報6913.35點；納指升211.2點，或0.91%，報23436.02點。中國金龍指數升123點。日經期貨截至上午8時06分跌300點。

2、去年11月美國PCE物價指數按月升0.2%，按年升2.8%；核心PCE按月升0.2%，按年升幅同樣為2.8%，兩項均符合經濟學家預期。

3、美國2025年第三季GDP環比年率上修至4.4%，較初值4.3%微升0.1個百分點，創兩年來最強增長，第二季增長為3.8%。

4、美國總統特朗普稱若歐洲拋售美國資產，將採取「重大報復行動」。歐洲議會擬重啟美歐貿易協議表決程序，初步投票或於近日進行。

5、據悉特朗普的格陵蘭島協議框架包括部署美國飛彈、採礦權及加強北約存在，北約秘書長則表示格陵蘭主權問題未列議程。

6、特朗普稱與烏克蘭總統澤連斯基會晤順利，澤連斯基批評歐洲盟友空談，並表示周五美烏俄三方會談將聚焦烏東領土控制問題。

7、特朗普表示已完成聯儲會主席候選人面試，心中已有合適人選。

8、日本央行周五將公布利率決定，市場預計在首相高市早苗承諾擴大財政支出後，央行將維持利率不變，但留意會後議息聲明。

9、中國央行行長潘功勝表示，今年仍有一定降準降息空間，將靈活高效運用多種貨幣政策工具。

10、據彭博報道，阿里巴巴計劃將晶片業務平頭哥重組為由員工持股的公司，並考慮啟動IPO，但具體上市時間表仍未明朗。

11、據報，蘋果正開發繼Vision Pro後的新產品線，研發一款主打人工智能的穿戴式裝置，擬最快於2027年面世，首批出貨目標2000萬部。

12、據彭博消息，馬斯克加速推進SpaceX上市計劃，目標於7月前完成IPO，估值高達1.5萬億美元，或成史上最大規模IPO之一。

