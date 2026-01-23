外圍經濟 | 美國第三季GDP創兩年最強勁增速，新領失業救濟人數顯著低於預期

美國經濟數據向好，商務部發布的更新預估顯示，2025年第三季美國國內生產總值(GDP)按季上修至4.4%，較初值4.3%微升0.1個百分點，超出市場預期，創下兩年來最強勁增長。與此同時，新領失業救濟人數低於預期。

美國第二季GDP增幅為3.8%，顯示經濟動能加速擴張。GDP平減指數於第三季上升3.4%，與初估值持平。第三季經濟增長主要由消費者支出、出口、政府開支及投資帶動，但部分被進口增加所抵銷。

個人消費支出(PCE)物價指數增長2.8%，核心PCE物價指數（扣除食品及能源）上升2.9%，兩者均與初估值相同，符合市場預期。通脹數據維持溫和水平，鞏固美國經濟軟著陸的前景。

美國新領失業救濟人數為20萬

另據美國勞工部公布最新數據顯示，截至1月17日止當周，經季節性調整的新領失業救濟人數為20萬人，按周微增1000人，顯著低於市場預期的21.2萬人。上周數據經修訂後為19.9萬人，較初值上調1000人。

四周移動平均值降至20.15萬人，按周減少3750人，反映勞動市場整體趨勢持續穩定。此數字遠低於去年同期的22.2萬人，顯示就業市場持續處於健康水平。

續領失業救濟人數方面，截至1月10日止當周錄得184.9萬人，按周下跌2.6萬人，表現優於市場預期的189萬人。上周數據經下調9000人後修訂為187.5萬人。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇