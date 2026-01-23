  • 會員
異動股 | 阿里高開4%，傳分拆晶片業務平頭哥上市隔夜ADS漲半成

23/01/2026

異動股 | 阿里高開4%，傳分拆晶片業務平頭哥上市隔夜ADS漲半成

 

 

　　阿里(09988)現價升3.9%，報171.2元，該股成交約476萬股，涉資8.11億元。隔夜阿里ADS上升5%。

 

　　據《彭博》報道指，阿里巴巴準備分拆旗下的半導體開發企業「平頭哥」半導體(T-Head)上市，第一步計劃將該部門重組為部分由員工持股的公司。

 

　　報道指引述知情人士表示，IPO具體時間尚不明確。阿里巴巴代表未回覆其置評請求。

 

　　阿里長期以來一直在探索晶片設計，力求確保其資料中心和類似AWS雲端服務的關鍵組件供應。人工智能晶片是其成為與OpenAI等公司匹敵的領先人工智慧公司這一更廣泛策略的一部分。


　
　　而阿里晶片研發計劃亦與百度(09888)等中國大型科技公司正在進行的專案類似，因應英偉達先進晶片在中國被禁售，相關公司正探索自主研發人工智能晶片。

 

　　現時，恒生指數報26861，升231點或升0.9%，主板成交近48億元。國企指數報9201，升87點或升1%。恒生科技指數報5817，升55點或升1%。

人氣文章
