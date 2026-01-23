異動股｜滙控高開報130.4元再創新高，主席據報下周陪同英國首相訪華

滙控(00005)現價升0.5％，報130.4元，再創新高（除淨後）。以現價計，該股暫連升2日，累計升幅1.7％。該股成交約55萬股，涉資7173萬元。

（官網圖片）

據彭博報道，滙豐主席利伯特據報將是下周陪同英國首相施紀賢訪華的企業高管之一。英國政府預計最快於周五宣布首相施紀賢月底訪華的具體安排，屆時將有多家英國大型企業高層陪同出訪，期望重啟自2018年以來中斷的英中企業家委員會。報道指，除了利伯特之外，英方隨團代表還包括渣打銀行(02888)、洲際酒店集團、飛機引擎公司勞斯萊斯及阿斯利康製藥等企業高層，他們將參與改組後的「英中行政總裁理事會」。

渣打現價升0.05％，報194.1元。

現時，恒生指數報26861，升231點或升0.9％，主板成交近48億元。國企指數報9201，升87點或升1％。恒生科技指數報5817，升55點或升1％。即月期指新報26922，升276點，高水61點。即月國指期貨報9217，升103點，高水15點。即月科指期貨新報5822，升53點，高水12點。

撰文：經濟通市場組

