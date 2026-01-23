港股 | 午市前瞻 | 恒指若守穩26400點或有望破去年高 阿里分拆效應或持續上望186元

美國周四公布的多項數據理想，三大指數周四再升。雖然美股連升兩日，但除了道指之外，標指及納指仍未完全收復周二大跌市的失地。傳阿里(09988)擬分拆旗下晶片業務上市，恒指高開逾200點，早段一度逼近26900點，惟高位沽盤湧現，恒指掉頭向下，半日收報26718，升88點或0.3%，主板成交逾1279億元。恒生中國企業指數報9145，升30點或0.3%。恒生科技指數報5769，升7點或0.1%。

譚朗蔚：傳統股份以及人民幣強勢共同支持恒指走勢

國際地緣政局轉趨緩和，美股連彈兩日，疊加人民幣走強，重磅股阿里分拆業務上市等利好消息，帶動港股反覆向上，早盤曾高見26895點。富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，雖然今日有阿里分拆晶片業務獨立上市的利好消息，但近期的升勢火車頭並不是阿里，而是傳統股份，例如金融股，資源股等。

另外，人民幣兌美元中間價今報6.9929，為2023年5月18日以來升破7關口，較上個交易日升90點子，止兩連跌，創逾兩年半新高。譚朗蔚指出，人民幣強勢對中港股市有支持作用，預期恒指在傳統股份以及人民幣走強的推動下，只要守穩26400點，短線就仍有機會挑戰前高位27381點，甚至更高位。

阿里擁有生態優勢，料平頭哥優於崑崙芯

據《彭博》報道指，阿里巴巴準備分拆旗下的半導體開發企業「平頭哥」半導體(T-Head)上市，但IPO具體時間尚不明確。譚朗蔚表示，該消息提高了市場對阿里AI發展的關注度，但後續發展還要看平頭哥的估值。對於阿里的股價，他認為，分拆消息將會帶來持續一段時間的增長，只要守穩160元，有望挑戰前高為186元。





阿里的平頭哥不免被市場拿來與此前百度(09888)分拆的崑崙芯作比較。譚朗蔚認為，市場關注各自的晶片業務對於整個集團生態的帶動作用，而阿里擁有更多的業務線，覆蓋消費，科技等等，自研的平頭哥能夠發揮更大的協同作用，給予市場更大的想象空間。

他進一步指出，市場上還有很多股份有自己的晶片業務，例如小米(01810)等等，但因為推出相關的規劃還不夠一年，業務不夠成熟，更談不上量產和增長點。所以短期內不會有分拆動作，晶片業務較成熟的暫時就只有阿里和百度。他提到，擁有晶片業務的科技股有更強的抗跌力，因為晶片業務是近期市場的焦點，擁有晶片業務加持會較單一業務有更大的市場憧憬。

