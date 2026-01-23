  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指若守穩26400點或有望破去年高 阿里分拆效應或持續上望186元

23/01/2026

　　美國周四公布的多項數據理想，三大指數周四再升。雖然美股連升兩日，但除了道指之外，標指及納指仍未完全收復周二大跌市的失地。傳阿里(09988)擬分拆旗下晶片業務上市，恒指高開逾200點，早段一度逼近26900點，惟高位沽盤湧現，恒指掉頭向下，半日收報26718，升88點或0.3%，主板成交逾1279億元。恒生中國企業指數報9145，升30點或0.3%。恒生科技指數報5769，升7點或0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指若守穩26400點或有望破去年高 阿里分拆效應或持續上望186元

（Shutterstock圖片）

 

譚朗蔚：傳統股份以及人民幣強勢共同支持恒指走勢

 

　　國際地緣政局轉趨緩和，美股連彈兩日，疊加人民幣走強，重磅股阿里分拆業務上市等利好消息，帶動港股反覆向上，早盤曾高見26895點。富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，雖然今日有阿里分拆晶片業務獨立上市的利好消息，但近期的升勢火車頭並不是阿里，而是傳統股份，例如金融股，資源股等。

 

　　另外，人民幣兌美元中間價今報6.9929，為2023年5月18日以來升破7關口，較上個交易日升90點子，止兩連跌，創逾兩年半新高。譚朗蔚指出，人民幣強勢對中港股市有支持作用，預期恒指在傳統股份以及人民幣走強的推動下，只要守穩26400點，短線就仍有機會挑戰前高位27381點，甚至更高位。

 

阿里擁有生態優勢，料平頭哥優於崑崙芯

 

　　據《彭博》報道指，阿里巴巴準備分拆旗下的半導體開發企業「平頭哥」半導體(T-Head)上市，但IPO具體時間尚不明確。譚朗蔚表示，該消息提高了市場對阿里AI發展的關注度，但後續發展還要看平頭哥的估值。對於阿里的股價，他認為，分拆消息將會帶來持續一段時間的增長，只要守穩160元，有望挑戰前高為186元。


　
　　阿里的平頭哥不免被市場拿來與此前百度(09888)分拆的崑崙芯作比較。譚朗蔚認為，市場關注各自的晶片業務對於整個集團生態的帶動作用，而阿里擁有更多的業務線，覆蓋消費，科技等等，自研的平頭哥能夠發揮更大的協同作用，給予市場更大的想象空間。

 

　　他進一步指出，市場上還有很多股份有自己的晶片業務，例如小米(01810)等等，但因為推出相關的規劃還不夠一年，業務不夠成熟，更談不上量產和增長點。所以短期內不會有分拆動作，晶片業務較成熟的暫時就只有阿里和百度。他提到，擁有晶片業務的科技股有更強的抗跌力，因為晶片業務是近期市場的焦點，擁有晶片業務加持會較單一業務有更大的市場憧憬。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指若守穩26400點或有望破去年高 阿里分拆效應或持續上望186元

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09636

九方智投控股

56.750

異動股

02772

中梁控股

0.058

異動股

01049

時富投資

1.450

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09636 九方智投控股
  • 56.750
  • 02772 中梁控股
  • 0.058
  • 01049 時富投資
  • 1.450
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 44.780
  • 01873 維亞生物
  • 2.320
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 11.320
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 160.200
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.495
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.230
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 15.690
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 219.200
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 376.400
  • 00941 中國移動
  • 79.550
  • 00006 電能實業
  • 59.400
  • 00008 電訊盈科
  • 5.540
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.380
  • 目標︰$25.00
  • 02602 萬物雲
  • 19.490
  • 目標︰$21.10
  • 00425 敏實集團
  • 40.280
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 08083 有贊
  • 0.149
即時重點新聞

23/01/2026 14:30  彭博：據報內地考慮收緊企業赴港上市及雙重上市門檻，其中包括設定最低市值限制

23/01/2026 13:48  高等法院批准滙豐(5)私有化恒生銀行(11)，料下周一生效

23/01/2026 12:45  《午市前瞻》恒指若守穩26400點或有望破去年高，阿里分拆效應持續上望186元

23/01/2026 12:12  特步(01368)上季主品牌零售增長僅持平，全年低單位數百分比增長

23/01/2026 12:06  恒指半日升88點報26718，滙控破頂後倒跌，阿里見兩個半月高

23/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒３９億元，買阿里沽中移動

23/01/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半

23/01/2026 11:42  《財資快訊》美電升報７﹒７９７９，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 信義光能飆近一成，馬斯克暢想引爆太空光伏炒作新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、華虹、ASMPT、紫金、敏實及內房股最新評級/目標價，一表盡掌握新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

大國博弈 | 中美達最終協議，TikTok成立新合資公司，字節持股降至19.9%新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

碧咸家族風波｜Brooklyn撕破家人假面具，揭父母操控兄弟媒體抹黑，碧咸嫂急發律師信
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

數碼素養指南｜年輕人必學溝通技巧、同理心與尊重價值
人氣文章

搵食地圖

譚仔周年慶︱$30口水雞絲石斑片豆卷麻辣湯米線＋每月30號限定優惠＋六小碟小食＋茉香柚子茶
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新版美國倒金字塔飲食指南：蛋白質當紅，為何豆類缺席？ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人離世｜58歲韓國最帥廚師不敵胸腺癌逝世，生前最後帖文透露痛不欲生
人氣文章
大寒湯水推介 │ 五指毛桃蓮子圓肉雞湯，養血安神補脾益氣，為春天做準備
人氣文章
同尋生活中的小確幸
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2026 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/01/2026
異動股 | 信義光能飆近一成，馬斯克暢想引爆太空光伏炒作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區