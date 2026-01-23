恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點

美國周四公布的多項數據理想，美股三大指數周四再升，亞太股市繼續造好，滬指亦企穩四千一。環球風險緩解外圍回穩，加上多隻藍籌有利好消息炒作走高，帶動恒指全日收升119點或0.4%，報26749，主板成交近2409億元。恒生中國企業指數收報9160，升46點或0.5%。恒生科技指數收報5798，升35點或0.6%。

不過留意到北水結束連續五日淨流入趨勢，今日循港股通淨流出16億元。

回顧全周，周一（19日）受累內地公布的一系列經濟數據低於預期，港股成交量價齊縮，當日下跌281點，翌日（20日）繼續下跌，直至周三（21日）尾盤北水大舉流入托市，帶動港股啟動反彈行情，恒指在周四（22日）及周五隨著外圍回暖繼續溫和上漲，但全周仍累跌95點或0.36%。

特斯拉CEO馬斯克在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會期間明確力挺太空光伏，稱SpaceX與特斯拉正同步推進太陽能產能提升，目標在未來三年內實現每年100GW的太陽能製造能力。太空光伏概念炒起，信義光能(00969)飆升11.1%，報3.59元，領漲藍籌，同系信義玻璃(00868)股價升2.39%，報9.01元，c(06613)漲9.36%，報31.78元。

阿里(09988)據報準備分拆旗下的半導體開發企業「平頭哥」半導體(T-Head)上市，第一步計劃將該部門重組為部分由員工持股的公司。阿里盤中高見172元，為自10月31日以來最高，全日收升2.25%，報168.5元。





據報泡泡瑪特(09992)「c」情人節限定款發售隱藏款獲炒高近7倍，泡泡瑪特收升6.6%，報219.6元。

小米(01810)今起加碼回購B類普通股，最多斥資25億元，刺激小米股價升2.84%，報36.24元。

恒安國際(01044)股價下跌2.42%，報27.44元，領跌藍籌。龍湖(00960)跌2.27%，報9.49元。恒隆地產(00101)下周放榜，今日跌1.92%。

恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊(00700)及泡泡瑪特，騰訊收報595元，跌0.4%；科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

