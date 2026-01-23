  • 會員
異動精選 | 主席將隨英國首相訪華滙控破頂，阿里分拆平頭哥上市股價揚

23/01/2026

異動精選 | 主席將隨英國首相訪華滙控破頂，阿里分拆平頭哥上市股價揚

 

異動精選 | 主席將隨英國首相訪華滙控破頂，阿里分拆平頭哥上市股價揚

 

09636

九方智投控股

56.800

異動股

01333

博雷頓

20.300

異動股

02772

中梁控股

0.059

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,150.48
    -233.53 (-0.473%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,925.20
    +11.85 (+0.171%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,568.26
    +132.24 (+0.564%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.081
變動率︰+6.765%
較港股︰-2.73%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升62.503
變動率︰+0.685%
較港股︰-0.47%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌114.479
變動率︰-0.677%
較港股︰-0.02%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌421.264
變動率︰-1.459%
較港股︰-0.17%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升43.700
變動率︰+3.727%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.065
變動率︰-1.196%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌173.230
變動率︰-2.229%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌21.710
變動率︰-2.733%
精選美股 More
MSFT
微軟
按盤價(USD)︰升468.275
變動率︰+3.798%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.596
變動率︰-3.285%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌48.650
變動率︰-6.208%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌45.425
變動率︰-16.375%
即時重點新聞

23/01/2026 17:30  《盤後部署》A股大旺引北水淨流出料影響不大，泡泡瑪特周線破腳穿頭轉勢要追

23/01/2026 16:13  恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點

23/01/2026 16:21  彭博：據報長和(00001)擬將港口交易拆為不同股權結構

23/01/2026 16:20  《本港樓市》中原︰新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%

23/01/2026 14:30  彭博：據報內地考慮收緊企業赴港上市及雙重上市門檻，其中包括設定最低市值限制

23/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒０１億元，買泡泡瑪特沽阿里

23/01/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半

23/01/2026 16:22  《財資快訊》美電升報７﹒７９８４，一周拆息較上日微軟１２基點

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | TikTok美國業務正式剝離，傳內地收緊赴港上市門檻新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 鄧聲興：地緣政治風險降溫，市場情緒轉佳！阿里巴巴傳分拆，前景向好？新文章
人氣文章

熱話 Feature

《泰晤士高等教育》公布世界大學學科排名：港大教育學全球No.7！香港各大學有哪些學科躋身全球百強？
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？ 新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 地緣政治風險降溫 市場情緒轉佳！美國經濟強韌 支撐高估值股份丨阿里巴巴傳分拆平頭哥上市 前景向好？ 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「何時跟女友分手，才不算浪費她的青春？」被逼婚的男人計劃逃離，但仍想把人留到最後一刻
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

金球獎2026紅地毯手錶亮點：Jennifer Lawrence、Michael B. Jordan同戴古董錶！Vintage手錶將會是下一個潮流？
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2026 01:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
神州經脈 | TikTok美國業務正式剝離，傳內地收緊赴港上市門檻
狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

