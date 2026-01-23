異動精選 | 主席將隨英國首相訪華滙控破頂，阿里分拆平頭哥上市股價揚
23/01/2026
【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情
23/01/2026
【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情
更多財經熱話
2026-01-23
2026-01-23
2026-01-23
2026-01-23
2026-01-23
2026-01-23
2026-01-23
2026-01-23
延伸閱讀
23/01/2026 17:30 《盤後部署》A股大旺引北水淨流出料影響不大，泡泡瑪特周線破腳穿頭轉勢要追
23/01/2026 16:13 恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點
23/01/2026 16:21 彭博：據報長和(00001)擬將港口交易拆為不同股權結構
23/01/2026 16:20 《本港樓市》中原︰新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%
23/01/2026 14:30 彭博：據報內地考慮收緊企業赴港上市及雙重上市門檻，其中包括設定最低市值限制
23/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒０１億元，買泡泡瑪特沽阿里
23/01/2026 08:48 【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半
23/01/2026 16:22 《財資快訊》美電升報７﹒７９８４，一周拆息較上日微軟１２基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2026 01:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON