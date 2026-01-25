  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

一周部署 | 美聯儲料暫停減息，重磅科技美股集體放榜

25/01/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美聯儲不減息料無疑問

 

　　美聯儲連續三次各減息0.25厘後，目前多數官員傾向於1月會議按兵不動，期貨市場預測減息機率只得半成。不單止今季，市場對今年能否減息兩次亦成疑問，目前對2026年全年減息幅度的預期低於50個基點（即預期全年不到兩次0.25厘減息）。既然下周不減息已經沒有懸念，會議焦點將轉向政策聲明、新聞發布會及點陣圖更新，投資者將密切審視對通脹路徑、經濟展望及未來降息節奏的措辭變化。若Fed重申通脹風險或上調經濟預測，則可能強化「數據強、減息慢」的市場敘事，進而壓抑風險資產估值並推升美債收益率。

 

特斯拉了收入劇跌，蘋果季績或創高峰

 

　　美股業績季進入高峰，多家科技巨頭即將放榜，市場焦點集中在AI敘事、雲端增長與汽車業務壓力。

 

　　市場預期特斯拉本季收入約215億美元，按季大減16%，每股盈利EPS按年大跌約40%，汽車交付量連續下滑、毛利率承壓已成共識。新車銷售不受期待，投資者關注管理層對Robotaxi、FSD自動駕駛及人形機械人Optimus業務的最新時間表、商業化路徑與AI故事進展，若指引樂觀可望抵銷短期業績疲弱。

 

　　Meta第四季收入預估583-586億美元，同比增長約21%，EPS預計增長超三成，主因廣告業務持續強勁，產品假期表現、用戶參與度及AI推薦效率為焦點，而AI基礎設施資本開支加速成關鍵變數。

 

　　微軟預計上財季收入預估737-739億美元，同比增長約14%，EPS同比增長約14%，期內Azure雲端增長率預期超30%，AI需求推動雲端收入逾460億美元。投資者關注Copilot採用率、資料中心擴張及企業生產力工具表現，儘管資本開支攀升，營業利潤率仍維持高位。

 

　　蘋果第一季收入預估137.5-138.3億美元，同比增長約一成，EPS同增11%，有望創紀錄季度，期內iPhone出貨超8200萬台、服務業務增長逾12%，投資者聚焦iPhone 17假期銷售、Apple Intelligence貨幣化進展及M5 MacBook貢獻。

 

鳴鳴很忙將成新消費板塊新星

 

　　「量販零食第一股」鳴鳴很忙(01768)招股熱烈，由於引入騰訊、淡馬錫、貝萊德等8名頂級基石投資者，吸引投資者爭相搶購，據報孖展認購倍數超過1500倍。鳴鳴很忙旗下擁有「零食很忙」與「趙一鳴零食」兩大品牌，2024年休閒食品飲料GMV位居中國連鎖零售第一，按整體食品飲料GMV計則排第四，門店網絡高速擴張，截至2025年9月底超過1.9萬家，且深入下沉市場，近六成分店位於縣城及鄉鎮，去年首9個月GMV達661億元按年增74.5%，曾長動能強勁。鳴鳴很忙請來華語天王周杰倫擔任品牌代言人，其展現擴張野心與行銷實力，上市後有望成為港股消費零售板塊新熱點，首日表現受矚目。

 

光伏板塊炒作太空發電猜想，投資者應三思

 

　　馬斯克於去年底提出，計劃每年向太空部署100GW的太陽能AI衛星能源網絡，近日他還在世界經濟論壇上進一步明確表態，表示SpaceX與特斯拉團隊將協同發力，計劃在未來三年內在美國建立每年200GW的太陽能製造產能。他甚至大膽宣稱，「部署AI成本最低的地方將是太空，這將在兩年內實現，最多不會超過三年」。馬斯克猜想，在衛星或太空站上裝光伏板，利用太空24小時無遮擋、強度高30%的太陽光發電，再用微波/激光傳回地球或供太空使用，預計比地面光伏效率高7-10倍，能量密度是地表的7-12倍，無需複雜展開機構與熱管理。

 

　　這項靈感源於科幻小說的猜想，令光伏產業突然成為AI基建概念的下一個追逐風口，1月23日尾盤港股光伏板塊突獲資金炒作。馬斯克樂觀認為技術落地只需2-5年，但目前太空光伏技術仍然存在多項難關，包括無線傳輸效率低、組裝成本極高以及散熱困難等，後續技術研究是否有大量資金支持亦未可知。有分析認為太空光伏要達成大規模供電，可能要等到2040年後，而目前中國光伏產業產能過剩問題十分嚴重，多晶矽、電池片、組件等環節至少一半產能面臨閒置風險，投資者若下注相關行業應慎之又慎。

 

一周部署 | 美聯儲料暫停減息，重磅科技美股集體放榜

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美聯儲料暫停減息，重磅科技美股集體放榜

 

鄧聲興：地緣政治風險降溫 市場情緒轉佳！美國經濟強韌 支撐高估值股份！

 

 

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09636

九方智投控股

56.800

異動股

01333

博雷頓

20.300

異動股

02772

中梁控股

0.059

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,098.71
    -285.30 (-0.578%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,915.61
    +2.26 (+0.033%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,501.24
    +65.22 (+0.278%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升63.000
變動率︰+1.508%
較港股︰+0.32%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升598.186
變動率︰+0.537%
較港股︰+0.54%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌421.896
變動率︰-1.295%
較港股︰-0.02%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.433
變動率︰-2.941%
較港股︰-11.63%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.590
變動率︰+1.092%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌21.920
變動率︰-1.792%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌173.230
變動率︰-2.229%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.040
變動率︰-2.392%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.560
變動率︰-5.455%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌9.170
變動率︰-5.949%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌48.710
變動率︰-6.092%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌45.070
變動率︰-17.029%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/01/2026 05:27 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/01/2026 05:27 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09636 九方智投控股
  • 56.800
  • 01333 博雷頓
  • 20.300
  • 02772 中梁控股
  • 0.059
  • 01049 時富投資
  • 1.500
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 44.800
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 11.310
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 160.500
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.500
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.240
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 15.710
  • 目標︰--
人氣股
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 376.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 219.600
  • 00941 中國移動
  • 79.500
  • 00006 電能實業
  • 59.450
  • 00001 長和
  • 62.800
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.440
  • 目標︰$25.00
  • 02602 萬物雲
  • 19.500
  • 目標︰$21.10
  • 00425 敏實集團
  • 40.280
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 08083 有贊
  • 0.149
即時重點新聞

23/01/2026 17:30  《盤後部署》A股大旺引北水淨流出料影響不大，泡泡瑪特周線破腳穿頭轉勢要追

23/01/2026 16:13  恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點

23/01/2026 16:21  彭博：據報長和(00001)擬將港口交易拆為不同股權結構

23/01/2026 16:20  《本港樓市》中原︰新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%

23/01/2026 14:30  彭博：據報內地考慮收緊企業赴港上市及雙重上市門檻，其中包括設定最低市值限制

23/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒０１億元，買泡泡瑪特沽阿里

23/01/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半

23/01/2026 16:22  《財資快訊》美電升報７﹒７９８４，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：特朗普影響下的A股與港股展望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 美聯儲料暫停減息，重磅科技美股集體放榜新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲1個月高達12厘，3個月5.88厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

朗豪坊G-Dragon愛貓ZOA主題期間限定店，預約及限購指南＋韓式收據自拍機＋打卡位
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 地緣政治風險降溫 市場情緒轉佳！美國經濟強韌 支撐高估值股份丨阿里巴巴傳分拆平頭哥上市 前景向好？新文章
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

創業奇蹟｜內地爆紅手機App開拓「死亡」藍海，估值由1000變1000萬新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

2026 最新啡棕調美甲：低調短指甲款、黑朱古力貓眼、琥珀暈染，盡顯知性溫柔魅力！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

劇集《夜班經理》：倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？
人氣文章

Art & Living Feature

February Art Map：M+坂本龍一《觀音・聽時》、東九壓軸《宇宙到處的聲音》、香港芭蕾舞團《華麗搖滾》 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
護膚飲食｜10大毀膚食物愈食愈鬆弛，營養師推薦10抗衰老食材
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
食物中毒｜醫生揭1種食物清蒸比油炸更危險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/01/2026
港股 | 蕭猷華：特朗普影響下的A股與港股展望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區