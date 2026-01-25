一周部署 | 美聯儲料暫停減息，重磅科技美股集體放榜

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美聯儲不減息料無疑問

美聯儲連續三次各減息0.25厘後，目前多數官員傾向於1月會議按兵不動，期貨市場預測減息機率只得半成。不單止今季，市場對今年能否減息兩次亦成疑問，目前對2026年全年減息幅度的預期低於50個基點（即預期全年不到兩次0.25厘減息）。既然下周不減息已經沒有懸念，會議焦點將轉向政策聲明、新聞發布會及點陣圖更新，投資者將密切審視對通脹路徑、經濟展望及未來降息節奏的措辭變化。若Fed重申通脹風險或上調經濟預測，則可能強化「數據強、減息慢」的市場敘事，進而壓抑風險資產估值並推升美債收益率。

特斯拉了收入劇跌，蘋果季績或創高峰

美股業績季進入高峰，多家科技巨頭即將放榜，市場焦點集中在AI敘事、雲端增長與汽車業務壓力。

市場預期特斯拉本季收入約215億美元，按季大減16%，每股盈利EPS按年大跌約40%，汽車交付量連續下滑、毛利率承壓已成共識。新車銷售不受期待，投資者關注管理層對Robotaxi、FSD自動駕駛及人形機械人Optimus業務的最新時間表、商業化路徑與AI故事進展，若指引樂觀可望抵銷短期業績疲弱。

Meta第四季收入預估583-586億美元，同比增長約21%，EPS預計增長超三成，主因廣告業務持續強勁，產品假期表現、用戶參與度及AI推薦效率為焦點，而AI基礎設施資本開支加速成關鍵變數。

微軟預計上財季收入預估737-739億美元，同比增長約14%，EPS同比增長約14%，期內Azure雲端增長率預期超30%，AI需求推動雲端收入逾460億美元。投資者關注Copilot採用率、資料中心擴張及企業生產力工具表現，儘管資本開支攀升，營業利潤率仍維持高位。

蘋果第一季收入預估137.5-138.3億美元，同比增長約一成，EPS同增11%，有望創紀錄季度，期內iPhone出貨超8200萬台、服務業務增長逾12%，投資者聚焦iPhone 17假期銷售、Apple Intelligence貨幣化進展及M5 MacBook貢獻。

鳴鳴很忙將成新消費板塊新星

「量販零食第一股」鳴鳴很忙(01768)招股熱烈，由於引入騰訊、淡馬錫、貝萊德等8名頂級基石投資者，吸引投資者爭相搶購，據報孖展認購倍數超過1500倍。鳴鳴很忙旗下擁有「零食很忙」與「趙一鳴零食」兩大品牌，2024年休閒食品飲料GMV位居中國連鎖零售第一，按整體食品飲料GMV計則排第四，門店網絡高速擴張，截至2025年9月底超過1.9萬家，且深入下沉市場，近六成分店位於縣城及鄉鎮，去年首9個月GMV達661億元按年增74.5%，曾長動能強勁。鳴鳴很忙請來華語天王周杰倫擔任品牌代言人，其展現擴張野心與行銷實力，上市後有望成為港股消費零售板塊新熱點，首日表現受矚目。

光伏板塊炒作太空發電猜想，投資者應三思

馬斯克於去年底提出，計劃每年向太空部署100GW的太陽能AI衛星能源網絡，近日他還在世界經濟論壇上進一步明確表態，表示SpaceX與特斯拉團隊將協同發力，計劃在未來三年內在美國建立每年200GW的太陽能製造產能。他甚至大膽宣稱，「部署AI成本最低的地方將是太空，這將在兩年內實現，最多不會超過三年」。馬斯克猜想，在衛星或太空站上裝光伏板，利用太空24小時無遮擋、強度高30%的太陽光發電，再用微波/激光傳回地球或供太空使用，預計比地面光伏效率高7-10倍，能量密度是地表的7-12倍，無需複雜展開機構與熱管理。

這項靈感源於科幻小說的猜想，令光伏產業突然成為AI基建概念的下一個追逐風口，1月23日尾盤港股光伏板塊突獲資金炒作。馬斯克樂觀認為技術落地只需2-5年，但目前太空光伏技術仍然存在多項難關，包括無線傳輸效率低、組裝成本極高以及散熱困難等，後續技術研究是否有大量資金支持亦未可知。有分析認為太空光伏要達成大規模供電，可能要等到2040年後，而目前中國光伏產業產能過剩問題十分嚴重，多晶矽、電池片、組件等環節至少一半產能面臨閒置風險，投資者若下注相關行業應慎之又慎。

