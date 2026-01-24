美股收盤 | 道指收市跌285點，英特爾暴瀉17%

受地緣政治局勢升溫及英特爾(US.INTC)股價暴跌拖累，美股周五（23日）收市個別發展，三大指數本周均錄得跌幅。

雖然美國總統特朗普放棄對歐洲加徵關稅令貿易戰憂慮稍緩，惟中東局勢急劇惡化，消息指美國已派遣艦隊前往伊朗並實施新一輪制裁，刺激避險資金瘋狂湧入貴金屬市場。現貨白銀歷史性突破每盎司100美元大關，高見103美元。黃金亦逼近5000美元，現貨黃金日內升勢凌厲，價格攀升至每盎司4982美元，單日升幅約0.9%；紐約期金盤中一度觸及每盎司4991美元歷史新高，日內報4982美元，升約1.4%。

道指周五下挫主要受成分股英特爾拖累。該公司承認受產能限制影響，無法滿足AI數據中心的龐大晶片需求，股價單日暴瀉17%，創下自2024年8月以來最大單日跌幅。

相比之下，納指逆市靠穩，全賴英偉達(US.NVDA)及AMD(US.AMD)支撐。英偉達收市升1.5%，AMD漲2.4%。

三大指數全周收跌

道指收市跌285.3點，或0.58%，報49098.71點；標普500指數升2.26點，或0.03%，報6915.61點；納指升65.22點，或0.28%，報23501.24點。本周道指累跌0.53%，標指數下跌0.35%，納指則跌0.06%。

美國1月製造業採購經理指數(PMI)初值錄得51.9，雖然高於上月終值的51.8，但仍略低於市場預期的52。另外，密歇根大學公布1月消費者信心指數終值為56.4，優於初值54.0及前值的52.9，顯示儘管通脹與地緣局勢不明朗，美國本土消費情緒仍有小幅改善。

撰文：經濟通國金組

