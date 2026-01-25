  • 會員
大國博弈
港股 | 蕭猷華：特朗普影響下的A股與港股展望

25/01/2026

　　《套期保值》上周，港股受到特朗普收購格陵蘭事件的影響，恒生指數呈現出先跌後回升的走勢，繼續在自去年9月以來的長方形橫行區間內波動。恒指最終守穩在20天平均線之上，進入2026年後，再次展現出一浪高於一浪的局面，顯示出好倉在市場中佔據主導地位。

 

　　A股方面，迄今表現強勁，大漲小回形勢格局不變。此外，特朗普料於4月訪華，中美關係的持續改善，對股市的向好發展起到了積極作用。

 

港股 | 蕭猷華：特朗普影響下的A股與港股展望

A股料將持續「慢牛」格局，港股亦會跟隨上漲。(Shutterstock)

 

　　當前的局勢顯示，特朗普在國際舞台上處處樹敵，不僅顛覆了既有的全球秩序，還對美國長期盟友丹麥的領土格陵蘭發出了奪取的聲明。格陵蘭擁有豐富的礦物資源，其資源之豐盛令人聯想到世界最大石油蘊藏國委內瑞拉總統馬杜羅的命運，兩者在地緣政治中的角色均頗具爭議。

 

　　誠然，投資者對特朗普的治理缺乏信心，導致黃金價格屢創新高，不排除資金加速流出美元資產的可能性。近期，美元和美債價格持續回落，與此同時，人民幣和A股卻呈現上升趨勢，顯示資金正持續流入A股。因此，筆者預期A股將持續維持「慢牛」格局，港股亦跟隨上漲，恒指短期內突破27300點的機會相當大。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
