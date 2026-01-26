  • 會員
開市Go | 中東亂局金價5字頭，日圓勁彈美日或干預，內地傳放寬H200採購

26/01/2026

要聞盤點

 

1、受地緣政治局勢升溫及英特爾股價暴跌拖累，美股上周五（23日）收市個別發展，三大指數本周均錄得跌幅。雖然美國總統特朗普放棄對歐洲加徵關稅令貿易戰憂慮稍緩，惟中東局勢急劇惡化，消息指美國已派遣艦隊前往伊朗並實施新一輪制裁。道指收市跌285點，或0.58%，報49098點；標普500指數升2點，或0.03%，報6915點；納指升65點，或0.28%，報23501點。中國金龍指數跌21點。日經期貨截至上午7時45分跌590點。

 

2、日圓兌美元上周五逼近160關口後強勁反彈，創去年8月以來最大單日漲幅。日本首相高市早苗警告，政府將採取一切必要措施應對市場異常波動。

 

3、多位交易員稱，紐約聯儲代表財政部聯繫多家金融機構詢問了將日元兌換成美元的成本。市場認為此舉可能為日本干預鋪路，並或獲美方罕見協助。

 

4、美國總統特朗普最快本周宣布聯儲會新主席人選，據悉貝萊德高管里德因其華爾街背景及改革央行立場，競爭力大幅提升。

 

5、特朗普收回對歐洲八國加徵關稅的威脅後，歐盟宣布將對價值930億歐元美國商品的反制關稅推遲六個月。

 

6、特朗普威脅若加拿大與中國達成貿易協議，將對加拿大所有出口美國商品徵收100%關稅。

 

7、A股新年漲勢遭監管降溫，寬基ETF資金連續大額流出引發市場猜測國家隊減持ETF分如猜測。

 

9、據內媒求證，關於「中證監將收緊內地企業赴港上市門檻，設300億人民幣市值下限」消息不實，當前境外上市政策並未發生變化。

 

10、內地飲品生產商東鵬飲料(09980)(滬:605499)今日（26日）至周四（29日）招股，計劃全球發行4088.99萬股，每股作價248元，集資額最多達101.41億元，每手100股，入場費25050.11元。公司預期於2月3日（星期一）掛牌。

 

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？

異動股

異動股

02211

大健康國際

4.380

異動股

08076

新利軟件

0.034

異動股

00700

騰訊控股

599.500

即時重點新聞

26/01/2026 18:35  據報KOL小斯被媒體中介公司拖欠近3150萬，入稟法庭追討相關索償、費用及利息

26/01/2026 17:46  《盤後部署》環球政局存變數恒指反覆，太空光伏盲炒協鑫科技回吐料築底

26/01/2026 17:19  《中日關係》49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本

26/01/2026 16:35  【聚焦人幣】人幣即期收報6.9572創逾兩年半高，人行推進香港離岸市場建設

26/01/2026 16:12  恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出

26/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒２６億元，買騰訊沽中移動

26/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削小米目標逾一成，富瑞劈理想目標四成降級至持有

26/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９６２，一周拆息較上日微升１０基點

