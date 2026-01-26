開市Go | 中東亂局金價5字頭，日圓勁彈美日或干預，內地傳放寬H200採購

要聞盤點

1、受地緣政治局勢升溫及英特爾股價暴跌拖累，美股上周五（23日）收市個別發展，三大指數本周均錄得跌幅。雖然美國總統特朗普放棄對歐洲加徵關稅令貿易戰憂慮稍緩，惟中東局勢急劇惡化，消息指美國已派遣艦隊前往伊朗並實施新一輪制裁。道指收市跌285點，或0.58%，報49098點；標普500指數升2點，或0.03%，報6915點；納指升65點，或0.28%，報23501點。中國金龍指數跌21點。日經期貨截至上午7時45分跌590點。

2、日圓兌美元上周五逼近160關口後強勁反彈，創去年8月以來最大單日漲幅。日本首相高市早苗警告，政府將採取一切必要措施應對市場異常波動。

3、多位交易員稱，紐約聯儲代表財政部聯繫多家金融機構詢問了將日元兌換成美元的成本。市場認為此舉可能為日本干預鋪路，並或獲美方罕見協助。

4、美國總統特朗普最快本周宣布聯儲會新主席人選，據悉貝萊德高管里德因其華爾街背景及改革央行立場，競爭力大幅提升。

5、特朗普收回對歐洲八國加徵關稅的威脅後，歐盟宣布將對價值930億歐元美國商品的反制關稅推遲六個月。

6、特朗普威脅若加拿大與中國達成貿易協議，將對加拿大所有出口美國商品徵收100%關稅。

7、A股新年漲勢遭監管降溫，寬基ETF資金連續大額流出引發市場猜測國家隊減持ETF分如猜測。

9、據內媒求證，關於「中證監將收緊內地企業赴港上市門檻，設300億人民幣市值下限」消息不實，當前境外上市政策並未發生變化。

10、內地飲品生產商東鵬飲料(09980)(滬:605499)今日（26日）至周四（29日）招股，計劃全球發行4088.99萬股，每股作價248元，集資額最多達101.41億元，每手100股，入場費25050.11元。公司預期於2月3日（星期一）掛牌。

