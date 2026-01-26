  • 會員
美股 | 美股周線走低，避險情緒推高貴金屬，日圓急升惹干預疑雲

26/01/2026

美股 | 美股周線走低，避險情緒推高貴金屬，日圓急升惹干預疑雲

 

 

　　雖然美國總統特朗普放棄對歐洲加徵關稅令貿易戰憂慮稍緩，惟中東局勢急劇惡化，消息指美國已派遣艦隊前往伊朗並實施新一輪制裁。美股三大指數上周均錄得跌幅，避險資金瘋狂湧入貴金屬市場。

 

　　　美股上周五（23日）收市個別發展，道指收市跌285.3點，或0.58%，報49098.71點；標普500指數升2.26點，或0.03%，報6915.61點；納指升65.22點，或0.28%，報23501.24點。

 

　　　道指周五下挫主要受成分股英特爾拖累。該公司承認受產能限制影響，無法滿足AI數據中心的龐大晶片需求，股價單日暴瀉17%，創下自2024年8月以來最大單日跌幅。本周道指累跌0.53%，標指數下跌0.35%，納指則跌0.06%。

 

白銀突破100美元大關

 

　　現貨白銀歷史性突破每盎司100美元大關，高見103美元，黃金亦逼近5000美元。現貨黃金日內升勢凌厲，價格攀升至每盎司4982美元，單日升幅約0.9%。紐約期金盤中一度觸及每盎司4991美元歷史新高，日內報4982美元，升約1.4%。

 

　​　美國1月製造業採購經理指數(PMI)初值錄得51.9，雖然高於上月終值的51.8，但仍略低於市場預期的52。另外，密歇根大學公布1月消費者信心指數終值為56.4，優於初值54.0及前值的52.9，顯示儘管通脹與地緣局勢不明朗，美國本土消費情緒仍有小幅改善。

 

美元兌日圓急跌至155.68

 

　　美元走勢持續疲弱，美滙指數報97.56，跌約0.7%。美元兌日圓顯著受壓，匯價一度急跌，低見155.68水平，跌穿近日徘徊的158區間，日內報155.83，跌約1.5%，外間猜測美日兩國聯手干預匯市。歐元兌美元匯價穩步上揚，報1.1816，升約0.52%。

 

　　國際原油市場表現強勁，布蘭特期油價格顯著上揚，高見每桶65.25美元，日內報65.19美元，升約3%。紐約期油走勢同步向好，報61.2美元，升3.1%。

撰文：經濟通國金組

相關資料 - 

