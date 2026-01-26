盤前攻略 | 傳內地放行H200市場審慎觀望 恒指下行壓力暫時不大

美股上周五主要聚焦晶片股，英特爾公布上季表現雖然跑贏預期，但今年首季的財務預測低於預期，市場憂慮公司業務再度轉弱，上周五股價大瀉17%。然而，其股東英偉達生產H200晶片有傳獲中國內地當局放行進口，帶動股價升逾1%，最終費城半導體指數跌97點或1.21%報7957。其餘三大指數個別發展；道指跌285點報49098，納指升65點報23501，標普升2點報6915。

（Shutterstock圖片）

中概偏軟惟ADR略跑贏

中概股個別偏軟；阿里巴巴跌2.23%報173.23美元，拼多多升0.34%報106.38美元，京東跌0.53%報29.84美元，百度跌0.66%報161.44美元，網易跌0.45%報132.24美元，萬國數據升1.09%報42.59美元，金山雲升3.26%報12.34美元，小鵬跌3.41%報19.25美元，理想升0.12%報16.71美元，蔚來跌2.73%報4.64美元，騰訊音樂升4.74%報16.80美元。

重磅ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.52%，折合598.1港元；美團(03690)ADR較港股高0.18%，折合97.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.02%，折合83.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.68%，折合130.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.12%，折合36.3港元；港交所ADR較港股高0.04%，折合421.8港元。

市場期待黃仁勳身處上海會帶來更利好消息

上周五恒指夜期升54點報26772，較現貨高水22點。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26716，跌12點，恒指開市變幅不多於100點。

恒指上周以反覆整固為主，全周累跌不足100點，初步預計本周維持維持約26500至27300水平整固。雖然上周內地放行H200傳聞屬利好消息，但關於內地與英偉達消息反覆多變，時准時禁，以目前市況估計，市場寧願等阿里(09988)等大型科技企業確認已訂購H200後才再炒作，否則空穴來風未必能再推動資金大舉進場，加上英偉達總裁黃仁勳現正身處上海，市場期望有更多利好消息流出。

參考恒指牛熊證街貨分布，整體上周五變化不大，但在恒指先升後回下，牛倉新增100點區域26500至26599，該區淨增383張對應期指張數，然而最重貨區26300至26399以下區域皆有牛友獲利了結，全個牛倉街貨量淨減787張對應期指張數，反映暫時下殺壓力不大，維持上述整固預期。

