異動股｜鈞達股份仍炒高逾6％，澄清新收購公司太空光伏技術待研發

太空光伏熱潮難擋，鈞達股份(02865)現價升6.1％，報41.36元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅86％。該股成交約75萬股，涉資3108萬元。

（官網圖片）

鈞達股份公布，有關以現金出資3000萬元人民幣認購星翼芯能新增註冊資本，以獲得星翼芯能約16.67％股權，披露該集團在面向太空極端環境的光伏產品適配能力、航天領域技術驗證資源及行業應用經驗等，尚無成熟積累。鈣鈦礦光伏技術雖展現潛在優勢，但在太空環境的長期可靠性、量產一致性及綜合成本效益仍有待驗證，仍需在實際太空環境中完成在軌驗證，能否替代主流技術路線尚存不確定性。相關技術及產品目前仍處於研發與驗證階段，技術路徑尚未完全定型。

該集團指，現有客戶資源主要集中於地面光伏領域。在太空光伏方面，未形成穩定的客戶儲備，未簽訂正式業務協議，尚無在手訂單，未來市場開拓進展存在不確定性。此外，該集團指，投資屬於早期參股投資，星翼芯能為新設主體，尚無自主經營歷史與完整財務數據，未來經營成果、盈利能力及估值成長均存在較大不確定性，該集團能否通過投資實現預期收益或順利退出存在風險。

現時，恒生指數報26844，升94點或升0.4％，主板成交近59億元。國企指數報9188，升27點或升0.3％。恒生科技指數報5801，升3點或升不足0.1％。即月期指新報26860，升142點，高水16點。即月國指期貨報9197，升46點，高水9點。即月科指期貨新報5804，升17點，高水19點。

撰文：經濟通市場組

