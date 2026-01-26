  • 會員
新股上市 | 東鵬飲料(09980)招股入場費25051元，貝萊德、騰訊及李澤楷等16基投50億元入股

26/01/2026

新股上市 | 東鵬飲料招股入場費25051元，貝萊德、騰訊及李澤楷等16基投50億元入股

 

 

　　內地知名維生素飲品東鵬特飲生產商東鵬飲料(09980)(滬:605499)今日至周四（29日）招股，計劃全球發行4088.99萬股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價248元，集資額最多達101.41億元，每手100股，入場費25050.11元。公司預期於2月3日（星期一）掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利、瑞銀及華泰國際。

 

　　東鵬飲料A股上周五（23日）收報253.36元人民幣，H股招股價較A股折讓12.5%，相當於A股水位14.2%。

 

　　公司是次引入基石投資者包括貝萊德、摩根大通旗下JPMAMAPL、瑞銀旗下UBS AM Singapore、騰訊(00700)旗下黃河資本、李澤楷間接全資擁有Pacific Century Pines Investments 1 Limited、博裕資本子公司Azure Skylines、淡馬錫圈子子公司太白、卡塔爾國的主權財富基金QIA間接全資子公司Al-Rayyan等16家公司，合共認購總金額約6.4億美元（約49.9億港元），以招股價計則可認購2012萬股，佔緊隨全球發售後已發行股本總額約3.6%（假設超額配股權未獲行使）。

 

　　東鵬飲料估計，是次集資淨額約達99.94億元全部用於公司未來三至五年內的計劃投資，當中約36%將用於將用於完善產能布局和推進供應鏈升級，在滿足公司高速增長的需求的同時不斷提升生產及供貨效率、鞏固成本優勢；約15%於加強品牌建設和消費者互動，持續增強品牌影響力；約11%用於持續推進全國化戰略，拓展、深耕和精細化運營渠道網絡；約12%拓展海外市場　業務，探索潛在投資及併購機會；約10%加強各個業務環節的數字化建設；約6%作增強產品開發能力，持續實現產品品類拓展；最後約10%則為營運資金及一般企業用途。


　　
　　東鵬飲料是內地功能飲品生產商，按銷量計，在中國功能飲料市場自2021年起連續4年排名第一；按零售額計則是2024年第二大功能飲料公司，市場份額為23%。截至2025年9月30日，公司覆蓋全國超過430萬家終端銷售網點，實現中國近100%地級市覆蓋。

 

　　截至2025年9月底止首三季，東鵬飲料錄得盈利37.6億元人民幣，按年增長38.9%；收入168.4億元，按年升34.1%。

撰文：經濟通市場組

