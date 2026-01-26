  • 會員
芯片股 | 傳內地准科企買英偉達H200芯片，芯片股下挫中芯曾插逾4%可趁機吸？

26/01/2026

　　據報中國官員已告知阿里巴巴(09988)等大型科企，可以著手準備訂購英偉達(Nvidia)的H200人工智能(AI)芯片，芯片股今早(26日)受影響普遍下跌，中芯國際(00981)最多跌逾4%。惟值得留意，存儲芯片漲價潮愈演愈烈，據報三星電子已將今年首季NAND快閃記憶體的價格提高超過一倍，有券商料AI行業景氣度有望維持，同時AI芯片國產化進程將持續推進，芯片股或可趁調整吸納。

 

芯片股 | 傳內地准科企買英偉達H200芯片，芯片股下挫中芯曾插逾4%可趁機吸？

（Shutterstock圖片）

 

傳大型科企獲准籌備採購英偉達H200芯片　惟需購一定數量國產芯片

 

　　《彭博》報道指，中國官員已告知包括阿里巴巴在內等大型科企，可以著手準備訂購英偉達的H200芯片。消息透露，監管機構近期已原則上批准阿里巴巴、騰訊(00700)及字節跳動進入採購準備的下一階段。據悉，這些公司現已獲准就具體細節(如所需採購數量)進行商討。然而，這項批准並非毫無條件。據消息人士指，北京方面將鼓勵這些企業同時採購一定數量的國產芯片，作為獲得批准的附帶條件，儘管目前尚未設定具體的採購數字或比例。

 

　　相關討論顯示，北京正推進批准H200芯片出貨的計劃，這款芯片產品近期成為中美貿易談判的議題之一。是次行動或表明，內地正優先滿足阿里巴巴、騰訊等中國超大規模企業的需求，這些企業正斥資數十億美元建設數據中心以開發和運營AI服務。報道指，這將標誌著英偉達取得一項重大勝利，該公司一直致力於重啟中國市場。英偉達CEO黃仁勳曾表示，單是AI芯片領域在未來幾年就可望創造500億美元的收入。而此前外電報道指，中國海關不准H200進入中國。

 

三星將首季NAND價格提高逾倍　券商料AI行業景氣及芯片國產化持續

 

　　另外，據報三星電子已將今年首季NAND快閃記憶體的價格提高超過一倍，漲幅遠超市場預期。目前三星電子已著手與客戶就第二季的NAND價格進行新一輪談判，市場普遍預計價格上漲的勢頭將在第二季延續。

 

　　中山證券表示，展望2026年，AI相關產業景氣度有望維持，國產化加速有望帶來國內半導體行業的機會。根據有關機構預測，2026年雲計算巨頭資本支出有望維持40%以上的增長，AI行業的景氣度有望維持在較高水平。同時AI相關芯片國產化進程持續推進，有望帶動國產設備材料公司股價表現好於電子行業整體。

 

大摩稱看好中芯　因其是中國AI本地化關鍵支持者
 

　　摩根士丹利早前發表研報指，看好中芯國際，因其是「中國人工智能本地化的關鍵支持者」，且因先進邏輯芯片需求將保持強勁，該行對中國芯片設備企業持積極看法。

 

　　該行稱，中國政府是否批准所有雲服務商的H200芯片採購仍不確定，因可能影響國產芯片普及，但預計雲服務提供商將結合H200與本地芯片使用，尤其在推理需求上，且預計H200有助於滿足中國訓練需求，並可能帶來更多對推理芯片的需求，從而擴大市場需求，因此，該行預計AI資本支出將有所增長，亦料中國芯片自給率將由2024年的24%提升至2027年的30%。

 

芯片股 | 傳內地准科企買英偉達H200芯片，芯片股下挫中芯曾插逾4%可趁機吸？

（AP圖片）

 

高盛：華虹長期增長前景佳　升目標價至134元

 

　　另高盛近日發表研報，上調華虹半導體(01347)目標價14.5%，由117元升至134元，維持「買入」評級。該行表示，看好華虹的長期增長前景，主要受惠於客戶對本地晶圓代工廠的需求偏好增加，以及中國無晶圓廠設計公司在全球供應鏈中的市場份額上升，加上中國半導體行業供需關係改善，以及產能擴張並提升至28/22納米製程節點，意味著長期平均售價上升趨勢。而作為中國領先的晶圓代工廠，華虹將直接受益於需求復甦趨勢，毛利率改善及產能利用率優化顯示盈利增長潛力更強。

 

　　高盛將華虹2027至29年盈利預測均上調1%，主要由於收入前景更佳，且認為隨著AI伺服器和相關先進設備增長，特種工藝芯片，如電源管理芯片和圖像感測器需求亦將增長。目標價基於2028年預測市盈率78.1倍，較此前的68.8倍為高，反映該行對華虹可持續規模擴張和技術升級潛力的正面展望，因而上調公司目標價。

 

曾永堅：放行H200芯片已在預期內　中芯回至70元以下可再吼

 

芯片股 | 傳內地准科企買英偉達H200芯片，芯片股下挫中芯曾插逾4%可趁機吸？

（曾永堅）

 

　　股票分析師協會副主席曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，一些基金經理或機構投資者若要於AI主題特別是中國方面配置，中芯等芯片股不可或缺。騰訊及阿里巴巴屬整個AI產業鏈的中下游，最上游則是半導體設備產品，如果中國未來要加速AI發展，在中美不可逆轉的政治形勢下，國產化事在必行，只會加快不會減少，中芯一定最受惠，以其技術及規模，可說是必然選擇。至於英偉達H200芯片再放行出口中國，相信市場對此已有所預期，早前英偉達CEO黃仁勳已多次來華，往後仍會再到訪，加上大家都知道H200無論對於英偉達或美國芯片領域都屬過時產品，只是中美政治角力其中一個籌碼，若不放行，中國也難免會擺擺姿態，故放行只是時間問題，此方面消息應已在預期內並已消化，就算對中芯股價帶來影響料也很短暫。

 

　　曾永堅續指，畢竟中芯預期市盈率高達逾百倍，市場已就其前景給予頗高溢價，故現時股價橫行甚或再有調整其實很正常，但若中國半導體產品要盡快自給自足，中芯未來擴充部署只會加快，從而帶動收益增長，雖然是否賺到錢，仍要看未來產品價格，但至少規模會加快增長，而論到國產，中芯暫於技術及規模上仍最有優勢，做投資組合管理不能不買，而從技術上看若回至70元以下，估計必買盤又再開始出現，會支撐其股價。

 

　　芯片股今早普遍下跌，中芯半日跌3.52%收報75.35元，華虹跌0.46%報109.3元，上海復旦(01385)跌2.82%報47.48元，ASMPT(00522)跌0.48%報103.7元，晶門半導體(02878)跌2.2%報0.445元，宏光半導體(06908)跌2%報0.49元。

 

芯片股 | 傳內地准科企買英偉達H200芯片，芯片股下挫中芯曾插逾4%可趁機吸？

 

芯片股 | 傳內地准科企買英偉達H200芯片，芯片股下挫中芯曾插逾4%可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》曾永堅分析，請按此

 

 

亞信科技(01675) 與ABB機器人共建「具身智能實驗室」
《外資精點》據報阿里擬分拆旗下芯片業務上市，摩通：平頭哥上市消息僅為短期情緒催化劑
《外資精點》花旗上調騰訊目標價至783元，維持「買入」評級
中國監管機構據報已原則上批准阿里巴巴、騰訊等企業購買英偉達H200晶片

 

