亞洲金融論壇(不斷更新) | 許正宇：目標於未來3年在港建立逾2000噸黃金儲存量，家辦貴金屬投資享稅務優惠

中金(03908)王曙光:外資高度關注中國資本市場增長前景

中金公司(03908)副董事長、總裁、管理委員會成員王曙光在一論壇上致辭時表示，中國在地緣政治愈加複雜多變環境下，展現強大經濟韌性，以人工智能、創新藥等為代表的新質生產力正成為驅動增長的核心引擎。在協助完成寧德時代(03750)港股IPO、小米集團(01810)港股增發、三花智控(02050)港股IPO等市場重大項目過程中，中金公司成功引入多家海外主權基金及長線投資者，助力全球資本共享中國高質量發展紅利，可見中國資本市場的活躍與增長前景受到外資高度關注。

王曙光提到，目前中金公司服務全球機構客戶近1.5萬家；2025年在「一帶一路」地區完成融資交易規模約60億美元，並成功落地多個標誌性跨境項目，未來公司將繼續立足自身專業優勢，為全球客戶提供最優質的綜合金融服務，並與境內外夥伴保持密切友好合作，共同挖掘、培育新的業務增長點，為推動中國和世界經濟的新增長貢獻力量。

高盛施南德對內地經濟相當有信心，惟出口、內需表現分化

高盛亞太區（日本除外）總裁施南德(Kevin Sneader)在一論壇上表示，中國內地經濟兩部分表現分化，科技、出口高速增長，但同時國內消費增長雖然近期回升但仍然相當緩慢。他指現時在於經濟模式如何隨著時間演變，不過他對內地經濟相當有信心。

*朱民:中國邁入5年新增長模式*

中國國際經濟交流中心資深專家委員、前國際貨幣基金組織IMF前副總裁朱民指出，過去數年內地經濟仍沒有出現系統性風險，且現時以至未來5年正在進入新增長模式，包括由消費、科技、服務業、製造業與科技結合和中企向海外發展所帶動。

施南德認為，現時整體經濟況面臨「經濟軟著陸、地緣政治硬著陸」，今年看法相當正面，亦料整體通脹水平將下降，其中人工智能資本投資料逾5000億美元，是以良好方式推動全球經濟，惟現時挑戰在於地緣政治，雖然貿易上休戰，但並沒有真正的解決方案，且全球各地確實存在真正的熱戰。

*安本:市場今年開局較4個月前更為樂觀*

安本集團主席范智廉則指，市場今年開局較4個月前更為樂觀，今年年初發布的所有基本面調查，對股市基本上都是樂觀的，對全球幾乎每個主要市場都持樂觀態度。金融環境寬鬆及企業資產負債表整體穩健之外，亦由於人口老化，目前市場有大量退休基金，因此需要投資的儲蓄金額也正在增長。

歐盟前主席：特朗普第二任期帶來更大不確定性，歐盟以結盟應對

歐盟執委會前主席、葡萄牙前總理及高盛國際董事長Jose Manuel Barroso出席亞洲金融論壇時談及美國表示，美國總統特朗普第二任期為全球秩序帶來更大不確定性，改變了民主政治的運作方式、外交慣例及與盟友的關係，令現時歐美關係處於北約成立以來的低點。

另一方面，聯合國因安理會成員國互相制衡而陷於癱瘓，加上美國退出部分聯合國機構，使各國「幾乎不可能」在貿易、氣候及人工智能(AI)等議題達成普遍協議。

不過，他指出，全球貿易仍展現一定韌性，如歐盟反對將關稅武器化，主張維持開放貿易體系。儘管歐盟被動，但歷史顯示其能在危機中作出關鍵決定，例如歐債危機期間，歐元最終未有解體，反而進一步擴大，至今仍為全球第二大儲備貨幣。他強調，外界不應低估歐盟的實力與韌性，整體而言，歐盟仍是全球三大力量之一。

對外方面，他表示歐盟仍然「開放做生意」，近期已與南美國家達成貿易協議，亦與墨西哥及印尼開展合作。在全球走向「區域化」的新階段下，歐盟並非走向封閉，而是透過結盟與合作應對不確定性。他又形容，香港在當前碎片化的全球格局中，仍是促進跨區域金融、貿易與對話的重要平台，有助在追求經濟繁榮的同時，維護和平的價值。

韓國銀行行長李昌鏞:料今年環球市場貨幣政策分歧更加明顯

韓國銀行行長李昌鏞在出席亞洲金融論壇表示，今年環球市場出現的變化有三。第一是貨幣政策分歧更加明顯。日本已經開始加息，而韓國央行預期美國無論如何今年都將會減息；此外，許多國家現已開始更多採用各自貨幣政策，這會影響利率從而令市場波動，今年此等情況將會持續出現。

他提及，第二是財政可持續性以及政府作為安全資產的地位將受到挑戰，全球內的高赤字情況，不只美國，也包括歐洲，此外，愈來愈多的非銀行機構，尤其是那些在政府公債回購市場中扮演愈來愈重要角色的機構。

第三是，李昌鏞表示，預測股價走勢非常困難，尤其是人工智慧相關的股票，認為與人工智能相關的股票今年出現修正的機會增加，「任何事情都不可能永遠持續下去」，總會出現回調，並提到，目前還有大量的虛擬資產、穩定幣、黃金等相關的討論，現時關於監管現代化及簡化的爭論，只會讓情況變得更複雜。

德意志聯邦銀行執行委員會成員巴爾茲(Burkhard Balz)表示，鑑於情勢瞬息萬變，今年不確定性極高，貿易衝突再次爆發的風險也十分巨大，這增加了經濟增長和金融穩定前景惡化的可能性；同時，地緣政治緊張局勢加劇了混合威脅包括網路攻擊的風險，這些都可能直接危及金融穩定。

摩根士丹利亞太區首席執行官高浩灃表示，美國當前經濟增長環境相當強韌，2025年第3季表現甚至優異，預期第4季也將維持良好態勢，對今年美國情況抱持樂觀態度。

陳茂波：香港重要性將與日俱增，全球分化局面下續對外開放

財政司司長陳茂波在一論壇上致辭時表示，香港重要性將與日俱增，因其仍是世界通往中國及亞洲各地重要一環，反之亦然。在本港維持多獨立司法系統、人才、稅制簡單等優勢外，香港仍是國際雙向集資平台，目前IPO管線仍有逾有400家公司。他亦稱，本港二級市場具有深度、流動性及國際化，當中約50%股市資金來自全球機構投資者；25%來自內地南向資金；25%剩下來自本地資金及零售投資者，可見在港上市可連接國際及內地資本。





*股市一半資金來自環球投資者*





他亦稱，作為全球領先的離岸人民幣中心，香港將受惠於全球供應鏈重組下，內地出海企業增加，而且人民幣資產現與傳統全球市場關連度低，可見存在多樣化資產需求，以及持續受惠於人民幣國際化。





他續稱，中國現在佔在全球貿易額13%，但人民幣只佔支付系統交易3%至4%，亦可見人民幣未來使用潛力無限。





至於於中國最新公布「十五五」計劃，陳茂波指出，反映在中國在人工智能、機械人及生物科技方面能力已經全面擴展及加快，亦反映中國有決心在關鍵技術領域佔有一席之地，且相關技術將定義全球經濟未來，自然將創新、商業和投資機會引向香港。





陳茂波稱，香港一直是開放及透明的對外金融商業中心，他相信繁榮不應是建造障礙及圍牆，而是製造橋樑以匯聚資金及創新。在全球分化局面下，香港會持續在商業上對外開放。

馬時亨：外圍環境令香港「超級連繫人」角色吃重，料今年與東盟、中東貿易增長不錯

貿發局主席馬時亨見記者時指出，在現時地緣政治外圍環境下，形容香港「超級連繫人」角色吃重，因其他公司離開傳統歐美市場後，最大市場肯定是中國及亞洲，由此可見相關公司最佳總部地點在香港。他相信今年香港與東盟、中東之間貿易增長應表現不錯，因更多國家與中國進行貿易，從而令香港受惠。





*過去8個月批出公司遷冊申請14宗*





另一方面，財經事務及庫務局局長許正宇稱，公司遷冊制度自去年5月底生效以來，接獲逾30宗申請，而於過去8個月累積批出申請則有14宗。當局未來會續與公司註冊處及相關金融監管機構緊密合作，提供全面支援，令更多跨國企業有意落戶香港。

鄒瀾︰人行將堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設

人民銀行副行長鄒瀾在亞洲金融論壇上表示，人民銀行將堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設，香港已成為全球規模最大、最具影響力的人民幣離岸業務樞紐。

鄒瀾指出，香港作為全球主要國際金融中心，擁有高度開放的商業環境、深度金融市場體系及國際化監管框架，是內地金融市場開放的重要橋樑。近年來，中國金融市場健康快速發展，規模、深度與廣度位居全球前列，國際影響力持續提升。人民銀行持續推動內地與香港金融市場互聯互通，支持全球投資者在香港開展人民幣投融資，深化內地、香港與全球的金融連接。目前，互聯互通機制已全面覆蓋債券、股票、貨幣、衍生品、黃金等多個子市場。

在債券市場方面，「債券通」顯著提升香港全球影響力。截至目前，超過800家境外機構投資者通過「債券通」北向通經香港投資內地債券市場，持債規模超8100億元人民幣，佔境外機構持有內地債券總規模的四分之一。2025年交易規模達9.7萬億元人民幣，佔同期境外機構交易規模逾六成。同時，內地投資者通過「債券通」南向通在香港投資人民幣、美元、港幣等幣種債券，持有規模接近1.2萬億元人民幣。

股票市場方面，「滬深港通」持續擴大雙向投資規模。內地投資者通過港股通持有香港股票總市值超過6萬億港元；全球投資者通過滬深港通經香港持有內地股票總市值超2.5萬億元人民幣。

貨幣市場方面，「回購通」提升香港人民幣市場流動性與吸引力。2025年2月及10月，人民銀行與香港金管局共同推動使用人民幣債券在香港開展離岸回購及跨境回購業務。目前已有34家境外機構開展離岸回購1191億元，46家新增機構累計開展跨境回購1503億元。

衍生品市場方面，「互換通」強化香港人民幣資產風險管理功能，已有87家境外投資者經香港進入內地衍生品市場開展利率互換交易，累計成交名義本金總額超過9.9萬億元人民幣。

黃金市場方面，上海黃金交易所設立香港黃金交收庫及相關合約上市，豐富香港離岸人民幣資產配置選擇。鄒瀾透露，論壇期間見證香港財庫局與上海黃金交易所簽署合作協議，人民銀行將支持上海黃金交易所參與香港黃金清算系統建設，助力香港構建國際黃金交易中心。

*與金管局密切合作常態化在香港發行人民幣央行票據*

鄒瀾強調，隨著人民幣在跨境交易中更廣泛使用，其支付、投融資及儲備功能不斷提升。人民幣已成為全球第二大貿易融資貨幣、第三大支付貨幣，在國際貨幣基金組織特別提款權籃子中權重列第三位。香港人民幣市場迎來更大發展機遇。

人民銀行高度重視香港人民幣離岸中心建設，與香港金管局密切合作，發揮人民幣清算行及貨幣互換安排機制作用，常態化在香港發行人民幣央行票據。

政府今與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，涉及黃金中央清算系統建設，財經事務及庫務局局長許正宇在論壇上指出，備忘錄中，將列明建立香港新的黃金中央結算系統，並由上海黃金交易所代表擔任副主席。





許正宇表示，在地緣政治、通脹及全球貨幣政策重塑下，黃金的戰略性日益提高。而且，香港與上海的合作可深化互補及融合，同時提高人民幣在國際的影響力。





他續稱，本港亦將利用上海黃金交易所的實體倉儲管理體系，為參與者提供黃金管理服務。





許正宇指出，庫存目標方面，為3年內超過2000噸黃金儲存量，亦會將機場貴金屬儲存庫容量進一步增加至1000公噸；由政府管理的中央清算系統將於今年開始試運行。此外，政府亦將利得稅優惠政策將涵蓋基金和單一家族辦公室的貴金屬投資。當局將推動實物黃金贖回及持牌交易所分銷黃金等。

李家超：去年海外及內地在港附屬公司按年升11%，創新高

行政長官李家超在一論壇致辭時表示，於去年，海外及內地在港附屬公司達11070間，按年升11%，數字亦創新高。其中，來自新加坡、法國、澳洲 、美國及瑞士公司數目均升逾11%；來自東盟、中東分別增長10%、5%；來自內地則升17%。相關來自全球企業在港聘接近51萬人才，按年升3%





他續稱，於去年，在港初創公司增至5200間，亦創新高，按年升11%；招聘接近2萬人，按年升12%。而非本地企業家，有一半來自英、美、法國及不同亞洲國家，另一半則來自內地。





他指出，眾所周知，各國出於多種原因重返香港，但香港作為金融中心實力無疑是關鍵因素，由於香港的金融監理體系健全，金融市場以穩健運作、創新產品及全球投資者群體而聞名。此外香港亦擁有高素質的勞動力，為全球人才提供了一個友善的環境。





貿發局主席馬時亨則稱，今屆亞洲金融論壇（AFF）論壇將推出全新「全球產業峰會」，聚焦人工智能與科技、機械人、生物製藥與醫療健康、新能源等高增長產業的趨勢與深遠影響，作為近年 AFF 進一步強化金融與實體經濟緊密聯繫的重要舉措，旨在通過金融創新與產業協同，持續激發創新活力，共同推動長遠、可持續的經濟增長。

許正宇：一直就IPO事宜與內地監管機構緊密溝通

就中國據悉考慮收緊內地公司赴香港上市的標準，財經事務及庫務局局長許正宇見記者時指出，一直以來與內地監管機構緊密溝通，以確保香港續為內地區域及全球企業最好集資平台。



他續稱，於未來數年，本港會續改善上市要求，以求進一步提升資本市場就爭力，以及研究實施其他改善措施，如縮短結算周期至「T+1」；審視如何提升市場流動性。





*港金結算公司董事局尚包括銀行代表*



至於政府剛與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，許正宇補充指，就特區政府全資擁有的「香港貴金屬中央結算系統有限公司」董事局成員除上金所外，亦包括主要為銀行代表，包括本地及海外銀行。





他亦稱，在推出結算系統之後，冀市場會有更多產品推出，如黃金期貨及基金，以豐富整個黃金價值鏈。而倉儲、精煉等業務，他亦冀可與大灣區其他城市合作。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇