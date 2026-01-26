  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 專家拆解春節行情部署 金價近頂位下注金股要留神

26/01/2026

　　美股三大指數上周五（23日）個別發展，但隨著美國威脅對加拿大徵收100%關稅，以及有共和黨人倒戈引發聯邦政府再次停擺風險，環球市場不安情緒再度籠罩，恒生指數半日表現顛簸，先高開94點，其後瞬即插水至26619點，跌穿10天線（約26740），其後重新衝高至26911點，而後再度回落倒跌，直至早市尾盤穩步修復，總結半日收報26775，升26點或不足0.1%，主板成交近1511億元。恒生中國企業指數報9153，跌7點或不足0.1%。恒生科技指數報5722，跌75點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 專家拆解春節行情部署 金價近頂位下注金股要留神

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：料恒指短線持續窄幅震盪

 

　　恒指早盤曾高見26911點，距離兩萬七關不足一百點，但又瞬即回落。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，本月底前恒指有機會再次衝擊27000點，但大概率不能企穩，仍處於26500至27000點之間窄幅震盪的格局。他指出，本月中旬曾出現連續四個交易日突破27000點的情況，而且有超過3000億元的大成交護航，但最終都未能企穩，相信背後有部分機構投資者設置了程式交易盤，即一旦恒指到達27000點上方就會開始獲利了結。聶振邦認為，不排除該情況仍會出現，因此是否有足夠成交額消化沽盤至關重要，預測要達到至少3000億元以上才有可能消化該沽盤。因此，在目前只有約2400億元成交額的情況下，恒指要企穩兩萬七關的難度大大提高。

 

現價買金礦股優於買ETF

 

　　今日亞洲早盤現貨金與紐約期金雙雙裂口升破5000美元歷史關口，紐約期金甚至三小時內已進一步升破5100美元。聶振邦指出，地緣政治是推升金價的主要因素，其中包括美國和歐洲在格陵蘭的爭端，日本即將舉行的國會選舉以及美國對伊朗的強硬態度等共同推升金價。他預期，特朗普為了增加共和黨在中期選舉中獲勝的機會，將繼續在環球採取強硬動作，為金價上揚提供動力，預計首季金價可能到達5200至5300美元。

 

　　對於想賺取黃金升幅的投資者，聶振邦直言，雖然買入黃金ETF能直接受惠於黃金的升勢，但考慮到現價與首季目標5300美元的距離較近，上漲空間不算太大。即使是兩倍做好黃金ETF的FL二南方黃金(07299)可能本月末在39元附近就會出現阻力。為了追求利潤而選擇帶槓桿的ETF只適合高風險承受能力的投資者。相比之下，買入金礦股較合適。他提到，考慮到金礦股已經跟隨金價累升了一定升幅，建議小倉位入手。例如謹慎的投資者可待紫金(02899)回落至40至41元附近買入，進取的投資者可於現價買入，目標價46至47元。

 

港股 | 午市前瞻 | 專家拆解春節行情部署 金價近頂位下注金股要留神

紫金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 專家拆解春節行情部署 金價近頂位下注金股要留神

FL二南方黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

貴金屬強勢壓制消費板塊的春節行情

 

　　距離春節僅剩不足一個月的時間，市場憧憬春節假日將為消費板塊帶來利好行情。聶振邦表示，以往炒作春節假期的吸引力會比較高一點，但今年的資源類股份，尤其是貴金屬和有色金屬表現強勢，可能會影響消費板塊的春節行情表現。他提到，新消費板塊中，IP概念例如泡泡瑪特(09992)和布魯可(00325)上周已累計一定的升幅，現在面臨回吐壓力，今日只有茶飲股表現相對較好。目前來看，除非未來一周黃金出現高位震盪，否則資金未必會大量流入新消費板塊。如果現在要部署，可能買入老鋪黃金(06181)較好，因該股既屬於新消費，又能受益於黃金上漲，相對更有利，相信今季末有機會上望900甚至920元，感興趣的投資者可於830元或以下買入較合適；而茶飲板塊和IP概念股建議多觀察兩三個交易日，待股價靠穩後小倉位搏一把。

 

　　至於傳統消費板塊，聶振邦認為，乳業股和餐飲股都已經上漲不少，吸引力不高，若考慮餐飲板塊，至少待股價從現水平回落5至8個百分點再考慮入手。

 

港股 | 午市前瞻 | 專家拆解春節行情部署 金價近頂位下注金股要留神

老鋪黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 專家拆解春節行情部署 金價近頂位下注金股要留神

泡泡瑪特股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 專家拆解春節行情部署 金價近頂位下注金股要留神

布魯可股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02211

大健康國際

4.380

異動股

08076

新利軟件

0.034

異動股

00700

騰訊控股

599.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02211 大健康國際
  • 4.380
  • 08076 新利軟件
  • 0.034
  • 00700 騰訊控股
  • 599.500
  • 03816 ＫＦＭ金德
  • 0.850
  • 00968 信義光能
  • 3.380
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.600
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.650
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 155.500
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.490
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.200
  • 目標︰$5.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.220
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.600
  • 00981 中芯國際
  • 75.550
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.600
報章貼士
  • 06181 老鋪黃金
  • 849.500
  • 目標︰$820.00
  • 01415 高偉電子
  • 29.920
  • 目標︰--
  • 07709 ＸＬ二南方海力士
  • 20.620
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 4.280
即時重點新聞

26/01/2026 18:35  據報KOL小斯被媒體中介公司拖欠近3150萬，入稟法庭追討相關索償、費用及利息

26/01/2026 17:46  《盤後部署》環球政局存變數恒指反覆，太空光伏盲炒協鑫科技回吐料築底

26/01/2026 17:19  《中日關係》49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本

26/01/2026 16:35  【聚焦人幣】人幣即期收報6.9572創逾兩年半高，人行推進香港離岸市場建設

26/01/2026 16:12  恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出

26/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒２６億元，買騰訊沽中移動

26/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削小米目標逾一成，富瑞劈理想目標四成降級至持有

26/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９６２，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 騰訊元寶過年派10億現金，廣東去年GDP增3.9%，股跌匯漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

油價油股｜伊朗局勢升溫油價急升，中海油中石化齊破頂，三桶油可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

卡域克反擊奏效，曼聯求和；主場優勢攻力強， 槍手爭勝新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 地緣政治風險降溫 市場情緒轉佳！美國經濟強韌 支撐高估值股份丨阿里巴巴傳分拆平頭哥上市 前景向好？新文章
人氣文章

會員專區 Feature

【讚好有禮】賞：新城市廣場「沙田四景．緣滿新春利是封」禮盒新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「何時跟女友分手，才不算浪費她的青春？」被逼婚的男人計劃逃離，但仍想把人留到最後一刻
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

恒常性愛好處多？性生活助燒脂兼提升免疫力、有助眠作用！一星期幾多次最好？
人氣文章

Fashion Feature

一場紅色的史詩：Valentino Garavani 辭世，最後的時尚皇帝
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家事百科｜洗潔精殘留物恐致糖尿病肝硬化，醫生教安全洗碗8招新文章
人氣文章
社企軟餐俠｜為吞嚥困難者打造美味餐桌，「照護食」走進社區餐廳新文章
人氣文章
名人保養｜38歲天王嫂方媛產後首亮相，高貴打扮難掩疲態
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 22:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事26/01/2026
神州經脈 | 騰訊元寶過年派10億現金，廣東去年GDP增3.9%，股跌匯漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區