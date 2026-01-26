港股 | 午市前瞻 | 專家拆解春節行情部署 金價近頂位下注金股要留神

美股三大指數上周五（23日）個別發展，但隨著美國威脅對加拿大徵收100%關稅，以及有共和黨人倒戈引發聯邦政府再次停擺風險，環球市場不安情緒再度籠罩，恒生指數半日表現顛簸，先高開94點，其後瞬即插水至26619點，跌穿10天線（約26740），其後重新衝高至26911點，而後再度回落倒跌，直至早市尾盤穩步修復，總結半日收報26775，升26點或不足0.1%，主板成交近1511億元。恒生中國企業指數報9153，跌7點或不足0.1%。恒生科技指數報5722，跌75點或1.3%。

聶振邦：料恒指短線持續窄幅震盪

恒指早盤曾高見26911點，距離兩萬七關不足一百點，但又瞬即回落。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，本月底前恒指有機會再次衝擊27000點，但大概率不能企穩，仍處於26500至27000點之間窄幅震盪的格局。他指出，本月中旬曾出現連續四個交易日突破27000點的情況，而且有超過3000億元的大成交護航，但最終都未能企穩，相信背後有部分機構投資者設置了程式交易盤，即一旦恒指到達27000點上方就會開始獲利了結。聶振邦認為，不排除該情況仍會出現，因此是否有足夠成交額消化沽盤至關重要，預測要達到至少3000億元以上才有可能消化該沽盤。因此，在目前只有約2400億元成交額的情況下，恒指要企穩兩萬七關的難度大大提高。

現價買金礦股優於買ETF

今日亞洲早盤現貨金與紐約期金雙雙裂口升破5000美元歷史關口，紐約期金甚至三小時內已進一步升破5100美元。聶振邦指出，地緣政治是推升金價的主要因素，其中包括美國和歐洲在格陵蘭的爭端，日本即將舉行的國會選舉以及美國對伊朗的強硬態度等共同推升金價。他預期，特朗普為了增加共和黨在中期選舉中獲勝的機會，將繼續在環球採取強硬動作，為金價上揚提供動力，預計首季金價可能到達5200至5300美元。

對於想賺取黃金升幅的投資者，聶振邦直言，雖然買入黃金ETF能直接受惠於黃金的升勢，但考慮到現價與首季目標5300美元的距離較近，上漲空間不算太大。即使是兩倍做好黃金ETF的FL二南方黃金(07299)可能本月末在39元附近就會出現阻力。為了追求利潤而選擇帶槓桿的ETF只適合高風險承受能力的投資者。相比之下，買入金礦股較合適。他提到，考慮到金礦股已經跟隨金價累升了一定升幅，建議小倉位入手。例如謹慎的投資者可待紫金(02899)回落至40至41元附近買入，進取的投資者可於現價買入，目標價46至47元。

紫金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

FL二南方黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

貴金屬強勢壓制消費板塊的春節行情

距離春節僅剩不足一個月的時間，市場憧憬春節假日將為消費板塊帶來利好行情。聶振邦表示，以往炒作春節假期的吸引力會比較高一點，但今年的資源類股份，尤其是貴金屬和有色金屬表現強勢，可能會影響消費板塊的春節行情表現。他提到，新消費板塊中，IP概念例如泡泡瑪特(09992)和布魯可(00325)上周已累計一定的升幅，現在面臨回吐壓力，今日只有茶飲股表現相對較好。目前來看，除非未來一周黃金出現高位震盪，否則資金未必會大量流入新消費板塊。如果現在要部署，可能買入老鋪黃金(06181)較好，因該股既屬於新消費，又能受益於黃金上漲，相對更有利，相信今季末有機會上望900甚至920元，感興趣的投資者可於830元或以下買入較合適；而茶飲板塊和IP概念股建議多觀察兩三個交易日，待股價靠穩後小倉位搏一把。

至於傳統消費板塊，聶振邦認為，乳業股和餐飲股都已經上漲不少，吸引力不高，若考慮餐飲板塊，至少待股價從現水平回落5至8個百分點再考慮入手。

老鋪黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

泡泡瑪特股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

布魯可股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

