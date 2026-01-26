  • 會員
油價油股｜伊朗局勢升溫油價急升，中海油中石化齊破頂，三桶油可以點部署？

26/01/2026

　　伊朗局勢突升溫，美國向中東派遣艦隊，並對伊朗實施新制裁，觸發原油供應中斷擔憂，加上全球最大油田之一的哈薩克騰格茲(Tengiz)油田早前發生火災後至今仍停產，刺激國際油價上周五(23日)急升，倫敦布蘭特期油及紐約期油曾觸及逾1星期高位，收市均升近3%，分別報65.88美元及61.07美元。另外，近日美國大部分地區受冬季風暴吹襲，刺激天然氣期貨大幅飆升，自2022年以來首次突破每百萬英熱單位6美元關口，2月交割的美國天然氣期貨在今日(26日)亞洲早盤一度上漲19%，最高觸及每百萬英熱單位6.288美元，此前一周則已累計上漲約70%。「三桶油」延續近期強勢，其中中海油(00883)今日曾再飆半成高見23.58元，與中石化(00386)齊創52周新高，若想吸納應如何部署？

 

（Shutterstock圖片）

 

美國派艦隊前往中東並對伊朗實施新制裁　哈薩克大型油田仍停產 

 

　　美國總統特朗普加強施壓伊朗，對運送伊朗石油的船隻加碼制裁，還宣布已派遣艦隊前往中東地區。特朗普再度對德黑蘭當局發出警告，敦促勿殺害抗議者或重啟核計劃，這番擴大施壓的行動，重新燃起市場對中東原油供應中斷的擔憂。美國財政部上周五(23日)表示，美國已對九艘運輸伊朗原油和石油產品的船隻，以及八家相關企業實施制裁。根據石油輸出國組織(OPEC)的數據，伊朗原油產量約每日320萬桶，是僅次於沙特、伊拉克、阿聯酋的OPEC第四大產油國，同時也是全球第二大石油消費國中國的重要供應來源。

 

　　與此同時，位於哈薩克一座全球數一數二大油田，仍在努力恢復生產。雪佛龍(Chevron)表示，哈薩克騰格茲(Tengiz)油田的產量尚未恢復。雪佛龍是經營該油田的Tengizchevroil的合資企業主之一，而該油田在上周一(19日)發生火災後宣布暫停生產。摩根大通表示，佔哈薩克產量近一半的騰格茲油田，在本月結束以前可能都會持續停產。哈薩克1月的原油產量預估每日僅100至110萬桶，明顯低於平常時候的每日180萬桶。

 

特大冬季風暴襲美產量驟降　天然氣期貨5日狂飆75%

 

　　另外，名為芬恩(Fern)的大規模冬季風暴上周五橫掃全美，導致原油與天然氣產量大幅下滑，現貨電價隨之飆升。根據氣象預測，這場風暴將帶來強降雪與極端低溫，預計從南落磯山脈延伸至新英格蘭地區，影響全美超過35個州及近2億人口。受此衝擊，美國天然氣期貨在過去五個交易日內瘋漲超過75%，創下1990年以來最大的五日漲幅紀錄；柴油期貨單日漲幅亦達4%，反映市場對冬季能源供應的高度焦慮。

 

　　能源諮詢公司Energy Aspects預計，此次寒流恐導致全美原油產量每日減少約30萬桶。其中，佔全美原油產量半數的二疊紀盆地(Permian Basin)最近一周末進入急凍狀態，單一區域減產規模即達20萬桶。與此同時，北達科他州監管機構證實，由於低溫迫使運營商關閉油井，該州原油產量已下降5%至10%(約8萬至11萬桶)。天然氣方面，寒流導致的「凍井」現象(Freeze-offs)預計在未來兩周減少860億立方英尺(bcf)產出，其中阿帕拉契地區受損最為嚴重。

 

　　這場風暴被視為2021年冬季風暴Uri以來最嚴峻的考驗，特別是天然氣管線與燃氣發電廠在極端天候下的脆弱性再次浮現。分析師指，隨著AI數據中心加入搶電行列，電力系統的靈活性已降至近年低點，若風暴持續導致基礎設施受損，能源價格的高波動性恐延續至2月。目前北達科他州等管道當局正密切關注天氣變化，預期若氣溫未來一周回升，產能有望在2至4周內逐步恢復。

 

（Shutterstock圖片）

 

國際能源署上調今年原油需求增長預測　惟料明年供應仍過剩

 

　　國際能源署(IEA)日前公布月度報告，將今年每日原油需求量由86萬桶升至93萬桶，但同時亦將今年原油供應量預測由每日240萬桶升至250萬桶。

 

　　IEA報告指，除非發生重大供應中斷，否則今季將大有可能出現「顯著過剩」，將抵銷短期內地緣政治風險可能帶來的中斷影響。IEA預計明年全球原油供應仍會過剩，目前對評估委內瑞拉和伊朗的供應影響仍為時尚早。

 

花旗上調三個月布油預測至70美元　因供應中斷及地緣政治風險上升

 

　　花旗早前發表報告指，俄羅斯/烏克蘭與伊朗風險可能在短期內支撐油價上漲。花旗將布蘭特原油0至3個月目標價從當前現貨價約每桶65美元上調至每桶70美元，主要驅動因素包括供應中斷風險上升，以及伊朗和俄羅斯/烏克蘭相關地緣政治風險溢價可能進一步增加。


　　花旗指，2025年中伊朗/以色列衝突期間，布蘭特油價曾從每桶60美元低點飆升至77美元，而當前伊朗承受的壓力更甚當時。當然，目前原油供需平衡比當時寬鬆，該行的基準觀點是：若油價急漲，將為生產商對沖提供空間，因為特朗普希望降低油價，且若出現重大供應中斷，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)仍可自2026年第二季起增產。

 

蕭猷華：油價難獲供求面支撐料區間上落　油股升過龍中海油22元才分注吸

 

（蕭猷華）

 

　　信誠證券投資服務董事蕭猷華指，油價短期已反映大部分上述利好因素，當然仍要看美國及伊朗局勢會否進一步惡化，或者演變成軍事行動，從而影響霍爾木茲海峽的原油或天然氣運輸，因大家未知特朗普今次是純粹威嚇抑或真的動武，若真的動武，油價一定進一步上升，若只屬威嚇，紐約期油升到約62.5至63美元已有頗大阻力。國際能源署剛出了報告指，原油今年第一季出現供應過剩達425萬桶，此數字比上年預計多，所以基本面不好，除非出現地緣政治風險，或北美寒流來襲，令很多人用多了天然氣發熱，刺激需求上升，但寒流始終會過去，屬短暫性，之後油價應會回落，今日天然氣價也跌了頗多，由之前5.5美元跌至差不多4美元，可見一下子升得多，但基本面支撐不到，若預期寒流下周過去，價格現時就已回落。總之，供求面支撐不到油價太多，其實由2022年俄烏戰爭油價達100美元以上，一直跌下來是一浪低於一浪，長期不會看得太好，若上升通常是因一些短暫地緣政治因素。

 

　　至於三桶油，蕭猷華指，中海油及中石化都已破頂，油股其實已有些升過龍，不建議高追，若有興趣也要等回落再部署。其中中海油12月時由約20元升上來，現有兩個頂位，約23.5元會有很大阻力，回至22元左右料有支持，20元則為之前底位，可於22及20元分兩注吸納。三桶油以中海油為首選，它會較跟貼油價，雖然不太看好油價，但最近或上年較低殘時，50幾美元已有一定支持，而地緣政治緊張仍會偶然刺激一下油價，料油價整體維持較大型上落市，其中紐約期油料於55至63美元水平上落。至於中石油(00857)，它還未升至之前頂位9元以上，有本身原因，若油價回落它亦會向下，若有機會回至8.2元才買。中石化於5.5元附近則有頗大阻力，技術上已很超買，可待回至4.5元水平才部署。

 

　　中海油今日升4.01%收報23.34元，成交36.51億元。中石油升3.68%報8.73元，成交9.96億元。中石化則升2.94%報5.26元，成交15.39億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》曾永堅分析，請按此


【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 22:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
