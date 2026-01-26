異動精選 | 金價升破5000美元關金礦股強勢，內地放行H200晶片國產晶片股捱沽
【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？
【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？
26/01/2026 18:35 據報KOL小斯被媒體中介公司拖欠近3150萬，入稟法庭追討相關索償、費用及利息
26/01/2026 17:46 《盤後部署》環球政局存變數恒指反覆，太空光伏盲炒協鑫科技回吐料築底
26/01/2026 17:19 《中日關係》49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本
26/01/2026 16:35 【聚焦人幣】人幣即期收報6.9572創逾兩年半高，人行推進香港離岸市場建設
26/01/2026 16:12 恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出
26/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒２６億元，買騰訊沽中移動
26/01/2026 08:45 【大行炒Ｄ乜】高盛削小米目標逾一成，富瑞劈理想目標四成降級至持有
26/01/2026 16:24 《財資快訊》美電升報７﹒７９６２，一周拆息較上日微升１０基點
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 22:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
