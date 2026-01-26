恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出

美股三大指數上周五（23日）個別發展，但隨著美國威脅對加拿大徵收100%關稅，以及有共和黨人倒戈引發聯邦政府再次停擺風險，環球市場不安情緒再度籠罩，恒生指數半日表現顛簸，先高開94點，其後瞬即插水至26619點，跌穿10天線（約26740），其後重新衝高至26911點，而後再度回落倒跌，直至早市尾盤穩步修復，午後表現持續平穩。恒生指數全日收報26765，升16點或不足0.1%，貼近10天線邊緣。恒生中國企業指數收報9147，跌13點或0.1%。恒生科技指數收報5725，跌72點或1.2%。

好淡勢力交鋒，全日主板成交提升至近2617億元，惟值得留意的是北水淨流出8.26億元，為連續兩個交易日淨流出，反映沽壓強勁。

環球金融波動下避險需求急升，黃金受惠拉升，今早現貨金與紐約期金雙雙裂口升破5000美元歷史關口外，紐約期金三小時內已進一步升破5100美元。金礦股強漲，紫金(02899)漲4.35%，報42.18元，山東黃金(01787)升4.51%，報48.22元，靈寶黃金(03330)升4.12%，報25.3元，招金礦業(01818)升1.87%，報39.32元。升勢甚至傳染到零售金股，老鋪黃金(06181)飆7.8%，報849.5元，周大福(01929)漲2.86%，報14.41元。

信義光能(00968)上周五炒起太空光伏概念，現價回吐5.85%，報3.38元，鈞達股份(02865)炒作太空光伏概念，今早股價表現反覆，H股今早曾飆16.5%創上市新高後，盤中急速回軟，全日倒跌6.56%，報36.44元，藍思科技(06613)跌5.16%，報30.14元。

消費股走弱，康師傅控股(00322)挫4.59%領跌藍籌，報11.64元，李寧(02331)跌4.14%，報20.4元。

《彭博》報道指有中國官員已告知阿里巴巴等大型科企，可以著手準備訂購英偉達H200晶片。據消息指，北京准許科企訂購H200同時須採購一定數量的國產晶片，作為獲得批准的附帶條件。GPU及晶片股普遍受挫。天數智芯(09903)瀉7.65%，報188.2元，壁仞科技(06082)跌4.3%，報34.26元，中芯(00981)跌3.27%，報75.55元，百度(09888)跌3.12%，報155.5元。

油價帶動三桶油走高，中海油(00883)漲4.01%，報23.34元，中石油(00857)升3.68%，報8.73元，中石化(00386)升2.94%，報5.26元。

神華(01088)升4.42%領漲藍籌，報42.5元。

北水連續兩日淨流出，愛股阿里(09988)跌1.96%，報165.2元，至於騰訊(00700)升0.76%，報599.5元，京東集團(09618)升1.05%，報116元，連升5日，美團(03690)則軟0.46%，報97.1元。

據韓媒報導，全球存儲晶片龍頭三星電子近期與主要客戶就儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價完成協商，本季NAND晶片上調了100%以上，漲幅遠超市場預期。小米(01810)股價下跌2.81%，報35.22元，聯想集團(00992)跌1.36%，報8.72元。

恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及紫金。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情