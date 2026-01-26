  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出

26/01/2026

恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出

 

 

　　美股三大指數上周五（23日）個別發展，但隨著美國威脅對加拿大徵收100%關稅，以及有共和黨人倒戈引發聯邦政府再次停擺風險，環球市場不安情緒再度籠罩，恒生指數半日表現顛簸，先高開94點，其後瞬即插水至26619點，跌穿10天線（約26740），其後重新衝高至26911點，而後再度回落倒跌，直至早市尾盤穩步修復，午後表現持續平穩。恒生指數全日收報26765，升16點或不足0.1%，貼近10天線邊緣。恒生中國企業指數收報9147，跌13點或0.1%。恒生科技指數收報5725，跌72點或1.2%。

 

　　好淡勢力交鋒，全日主板成交提升至近2617億元，惟值得留意的是北水淨流出8.26億元，為連續兩個交易日淨流出，反映沽壓強勁。

 

　　環球金融波動下避險需求急升，黃金受惠拉升，今早現貨金與紐約期金雙雙裂口升破5000美元歷史關口外，紐約期金三小時內已進一步升破5100美元。金礦股強漲，紫金(02899)漲4.35%，報42.18元，山東黃金(01787)升4.51%，報48.22元，靈寶黃金(03330)升4.12%，報25.3元，招金礦業(01818)升1.87%，報39.32元。升勢甚至傳染到零售金股，老鋪黃金(06181)飆7.8%，報849.5元，周大福(01929)漲2.86%，報14.41元。

 

　　信義光能(00968)上周五炒起太空光伏概念，現價回吐5.85%，報3.38元，鈞達股份(02865)炒作太空光伏概念，今早股價表現反覆，H股今早曾飆16.5%創上市新高後，盤中急速回軟，全日倒跌6.56%，報36.44元，藍思科技(06613)跌5.16%，報30.14元。

 

　　消費股走弱，康師傅控股(00322)挫4.59%領跌藍籌，報11.64元，李寧(02331)跌4.14%，報20.4元。

 

　　《彭博》報道指有中國官員已告知阿里巴巴等大型科企，可以著手準備訂購英偉達H200晶片。據消息指，北京准許科企訂購H200同時須採購一定數量的國產晶片，作為獲得批准的附帶條件。GPU及晶片股普遍受挫。天數智芯(09903)瀉7.65%，報188.2元，壁仞科技(06082)跌4.3%，報34.26元，中芯(00981)跌3.27%，報75.55元，百度(09888)跌3.12%，報155.5元。

 

　　油價帶動三桶油走高，中海油(00883)漲4.01%，報23.34元，中石油(00857)升3.68%，報8.73元，中石化(00386)升2.94%，報5.26元。

 

　　神華(01088)升4.42%領漲藍籌，報42.5元。

 

　　北水連續兩日淨流出，愛股阿里(09988)跌1.96%，報165.2元，至於騰訊(00700)升0.76%，報599.5元，京東集團(09618)升1.05%，報116元，連升5日，美團(03690)則軟0.46%，報97.1元。

 

　　據韓媒報導，全球存儲晶片龍頭三星電子近期與主要客戶就儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價完成協商，本季NAND晶片上調了100%以上，漲幅遠超市場預期。小米(01810)股價下跌2.81%，報35.22元，聯想集團(00992)跌1.36%，報8.72元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及紫金。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02211

大健康國際

4.380

異動股

08076

新利軟件

0.034

異動股

00700

騰訊控股

599.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02211 大健康國際
  • 4.380
  • 08076 新利軟件
  • 0.034
  • 00700 騰訊控股
  • 599.500
  • 03816 ＫＦＭ金德
  • 0.850
  • 00968 信義光能
  • 3.380
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.600
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.650
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 155.500
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.490
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.200
  • 目標︰$5.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.220
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.600
  • 00981 中芯國際
  • 75.550
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.600
報章貼士
  • 06181 老鋪黃金
  • 849.500
  • 目標︰$820.00
  • 01415 高偉電子
  • 29.920
  • 目標︰--
  • 07709 ＸＬ二南方海力士
  • 20.620
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 4.280
即時重點新聞

26/01/2026 18:35  據報KOL小斯被媒體中介公司拖欠近3150萬，入稟法庭追討相關索償、費用及利息

26/01/2026 17:46  《盤後部署》環球政局存變數恒指反覆，太空光伏盲炒協鑫科技回吐料築底

26/01/2026 17:19  《中日關係》49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本

26/01/2026 16:35  【聚焦人幣】人幣即期收報6.9572創逾兩年半高，人行推進香港離岸市場建設

26/01/2026 16:12  恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出

26/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒２６億元，買騰訊沽中移動

26/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削小米目標逾一成，富瑞劈理想目標四成降級至持有

26/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９６２，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 騰訊元寶過年派10億現金，廣東去年GDP增3.9%，股跌匯漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

油價油股｜伊朗局勢升溫油價急升，中海油中石化齊破頂，三桶油可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？ 新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

卡域克反擊奏效，曼聯求和；主場優勢攻力強， 槍手爭勝新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

TACO又再TACO新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《狠狠愛》：關繼威難再現奧斯卡奇蹟？ 新文章
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

小怪物大文化：Labubu如何從潮玩變成文化符號，折射屬於時代的縮影？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新版美國倒金字塔飲食指南：蛋白質當紅，為何豆類缺席？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜近50歲梁詠琪南青山被捕獲，天然抗衰老力驚艷網民新文章
人氣文章
家事百科｜不鏽鋼鍋燒焦黐底？專家教天然清潔4招助你回復光亮 1新文章
人氣文章
新手爸爸｜46歲香港演員移台6年喜獲B女，太太克服多囊體質懷孕
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 22:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事26/01/2026
神州經脈 | 騰訊元寶過年派10億現金，廣東去年GDP增3.9%，股跌匯漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區