開市Go | 特朗普突提高南韓關稅，安踏收購PUMA，京東舜宇齊分拆上市

27/01/2026

要聞盤點

 

1、美股周一（26日）全線造好，無懼特朗普政府的地緣政治言論及華盛頓政局不穩。道指收市升逾300點，市場資金大舉押注科技巨企業績，並鎖定黃金作為對沖工具，推動金價歷史性突破每盎司5100美元大關。道指收市升313.69點，或0.64%，報49412.4點；標普500指數升34.62點，或0.5%，報6950.23點；納指升100.11點，或0.43%，報23601.36點。中國金龍指數跌49點。日經期貨截至上午8時08分跌127點。

 

2、美國總統特朗普指控韓國國會尚未通過與美國的貿易協定，威脅將韓國汽車、木材、藥品及所有其他對等關稅從15%提高至25%。

 

3、據報伊朗外長與美國特使威特科夫正以「非正式」方式互通信息。阿聯酋表示，不允許其領空、領土或領海被用於針對伊朗的敵對軍事行動。

 

4、美國商務部公布數據顯示，2025年11月耐用品訂單按月激增5.3%，創六個月來最大增幅，遠超市場預期的3.2%，逆轉10月跌2.1%的表現。

 

5、周末多項民調顯示，日本首相高市早苗支持率略下降，部分選民對其提前大選的決定表示不認同。

 

6、人民銀行表示將創新豐富政策工具箱，完善人民幣跨境使用政策，並推動人民幣離岸市場發展。

 

7、英國首相施紀賢訪華前夕力推中英經貿合作，稱英國不必在美國與中國之間做出選擇。

 

8、本港政府計劃推出由政府全資擁有的公司管理的黃金清算系統，今年內試營運，並將推出黃金期貨合約。

 

9、國恩科技(02768)今日至周五（30日）招股，計劃全球發行3000萬股，其中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎34元至42元，集資額最高達16.8億元，每手200股，入場費8484.71元。公司預期於下周三（4日）掛牌，招商證券國際為獨家保薦人。

 

27/01/2026 12:08  外圍造好恒指半日升290點報27055拋離十天線，紫金擴海外版圖股價領漲

27/01/2026 12:08  港鐵發行20億澳元綠色債券，創澳元企業綠色債市場規模紀錄

27/01/2026 10:10  李家超︰坊間對政府高層變動揣測不正確，未有計劃再有司局長人事變動

27/01/2026 09:50  李家超︰政制及內地事務局局長曾國衞因健康問題辭任局長

27/01/2026 09:42  【聚焦數據】內地12月工業利潤轉增5.3%，去年利潤增0.6%四年最高

27/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒２６億元，買騰訊沽中移動

27/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】法巴升鋰業孖寶評級至跑贏大市，瑞銀升廣汽目標…

27/01/2026 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒７９８０，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

