盤前攻略 | 美股報升中概個別發展 聯儲議息結果前料港股維持觀望

美股財報季展開，周一美股投資者觀望財報之餘，同時正留意本周三即公布的今年首次議息結果，市場普遍預期聯儲局將於今年6月才會再減息。此前美股仍有追捧；道指升313點報49412，納指升100點報23601，標普升34點報6950。

中概個別走，萬國數據金山雲突飆

中概股個別發展；阿里巴巴跌1.07%報171.37美元，拼多多升0.45%報106.86美元，京東跌0.20%報29.78美元，百度跌3.32%報156.08美元，萬國數據飆9.20%報46.51美元，金山雲飆8.10%報13.34美元，小鵬跌2.39%報18.79美元，理想升1.38%報16.94美元，蔚來跌0.65%報4.61美元，禾賽跌10.06%報25.13美元，小馬智行跌5.78%報15.49美元。

ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.20%，折合600.7港元；美團(03690)ADR較港股低0.23%，折合96.9港元；友邦(01299)ADR較港股高0.48%，折合83.4港元；滙控(00005)ADR較港股高1.29%，折合132.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.11%，折合35.2港元；港交所ADR較港股高0.24%，折合424.0港元。

觀望聯儲局新年減息路向，恒指牛熊部署審慎

恒指夜期升135點報26883，較現貨高水117點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26831，升96點，恒指料高開約100點。

美股步入財報季加上市場觀望聯儲局議息，預期未來一兩日港股將維持觀望，先以20天線約26500水平為最初步支持，料在本港時間周四得出議息結果前港股成交將會縮窄。雖然市場早有預期是次議息不會減息，但會後聲明對今年減息路向仍會受到關注，加上年初這次議息為新一年聯儲行長輪任票委交替期，令下月中公布會議紀錄更為重要，為市場對後續路向鷹鴿的參考。

參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指波動上落後都未有大舉攻入牛熊街貨區，最高見26911才輕微殺進最貼價熊證區域26900至26999，可見不少熊友即轉移更上區域，整體熊證街貨淨增581張對應期指張數，最多新增及最重貨區為淨增184張對應期指張數至總共976張的27200至27299，為目前恒指橫行區頂部阻力，料27300仍為目前最大阻力。

