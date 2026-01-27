  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

美股 | 美股造好標普逼近7000點大關，金價破5100美元創新高

27/01/2026

美股 | 美股造好標普逼近7000點大關，金價破5100美元創新高

 

 

　　美股周一（26日）全線造好，無懼特朗普政府的地緣政治言論及華盛頓政局不穩。市場資金大舉押注科技巨企業績，並鎖定黃金作為對沖工具。道指收市升逾300點，標普500逼近7000點大關，金價歷史性突破每盎司5100美元大關。

 

　　道指收市升313.69點，或0.64%，報49412.4點；標普500指數升34.62點，或0.5%，報6950.23點；納指升100.11點，或0.43%，報23601.36點。

 

　　投資者預先部署本周公布的科技股業績。市場預期「科技七雄」中的蘋果(US.AAPL)、Meta(US.META)及微軟(US.MSFT)將於本周公布強勁季績，收市分別升約3%、2.1%及約1%，這些重磅股的升勢直接帶動納指與標普500指數上揚。

 

　　儘管特朗普總統周末威脅對加拿大實施關稅，並引發市場短暫波動，但交易員最終選擇聚焦企業基本面，逢低吸納情緒主導大市走向。

 

　　現貨黃金高見每盎司5111美元的歷史新高，日內報5050美元，升約1.3%。紐約期金最高曾觸及5145美元，創下新高，日內報5080美元，升1.2%。白銀亦一度升逾13%，創下117.753美元的新高，惟尾市回吐大部分升幅。

 

　　此外，美國明尼蘇達州發生第二宗聯邦移民官員槍殺美國公民事件，激發公眾憤怒，加上國會需在1月底前通過撥款法案以避免政府停擺，政治不確定性令資金湧入金市避險。

 

聯儲局將召開議息會

 

　​　　聯儲局將於周二（27日）展開為期兩天的議息會議，並於周三（28日）公布2026年首份利率決議。市場普遍預計當局將維持利率不變，但投資者將從會後聲明及主席鮑威爾的講話中，尋找今年減息時間表的具體線索。

 

　　美匯指數於97.1附近偏軟，報97.022，跌約0.4%。美元兌日圓顯著下挫逾1%，跌穿154水平，一度低見153.3，創約兩個月新低。歐元兌美元表現強勁，匯價一度升穿1.188水平，日內升幅約0.5%，報1.1882。

 

　　國際油價呈現偏軟格局。紐約期油價格失守61美元心理關口，徘徊在每桶60.6美元水平，日內下跌約0.6%。布蘭特期油同樣受壓，報每桶64.81美元，下跌約0.4美元。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

85.950

異動股

01931

華檢醫療

1.610

異動股

01855

中慶股份

1.610

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 85.950
  • 01931 華檢醫療
  • 1.610
  • 01855 中慶股份
  • 1.610
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 270.200
  • 02442 怡俊集團控股
  • 15.800
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 43.900
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 79.050
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 155.200
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.490
  • 目標︰--
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 74.750
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 168.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.400
  • 09863 零跑汽車
  • 42.500
  • 00700 騰訊控股
  • 606.000
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$14.00
  • 00357 美蘭空港
  • 10.590
  • 目標︰--
  • 00135 昆侖能源
  • 7.900
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 4.290
即時重點新聞

27/01/2026 12:08  外圍造好恒指半日升290點報27055拋離十天線，紫金擴海外版圖股價領漲

27/01/2026 12:08  港鐵發行20億澳元綠色債券，創澳元企業綠色債市場規模紀錄

27/01/2026 10:10  李家超︰坊間對政府高層變動揣測不正確，未有計劃再有司局長人事變動

27/01/2026 09:50  李家超︰政制及內地事務局局長曾國衞因健康問題辭任局長

27/01/2026 09:42  【聚焦數據】內地12月工業利潤轉增5.3%，去年利潤增0.6%四年最高

27/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒２６億元，買騰訊沽中移動

27/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】法巴升鋰業孖寶評級至跑贏大市，瑞銀升廣汽目標…

27/01/2026 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒７９８０，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 安踏高開1.5%，139億元收購PUMA近三成股權將成最大股東新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 內地膠囊生產商國恩科技(02768)招股入場費8485元，青島國資基投入股新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

這次A牛不一樣新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

電力股新文章
人氣文章

快樂退休．曾智華

朋友，你是會失智的！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

小怪物大文化：Labubu如何從潮玩變成文化符號，折射屬於時代的縮影？
人氣文章

Art & Living Feature

《尋秦記》：回到的不是秦朝，而是昔日某段美好歲月
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《法無赦》：揭示出邏輯與直覺之間的差異
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜38歲單身糖妹赴台雪卵，赴台體檢卵巢狀態超年輕：送給自己的生育保險
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
植物奶測試｜韓國消委會評測11款，1款豆奶蛋白質更勝牛奶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 12:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 12:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 12:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2026 12:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning27/01/2026
黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區