美股 | 美股造好標普逼近7000點大關，金價破5100美元創新高

美股周一（26日）全線造好，無懼特朗普政府的地緣政治言論及華盛頓政局不穩。市場資金大舉押注科技巨企業績，並鎖定黃金作為對沖工具。道指收市升逾300點，標普500逼近7000點大關，金價歷史性突破每盎司5100美元大關。

道指收市升313.69點，或0.64%，報49412.4點；標普500指數升34.62點，或0.5%，報6950.23點；納指升100.11點，或0.43%，報23601.36點。

投資者預先部署本周公布的科技股業績。市場預期「科技七雄」中的蘋果(US.AAPL)、Meta(US.META)及微軟(US.MSFT)將於本周公布強勁季績，收市分別升約3%、2.1%及約1%，這些重磅股的升勢直接帶動納指與標普500指數上揚。

儘管特朗普總統周末威脅對加拿大實施關稅，並引發市場短暫波動，但交易員最終選擇聚焦企業基本面，逢低吸納情緒主導大市走向。

現貨黃金高見每盎司5111美元的歷史新高，日內報5050美元，升約1.3%。紐約期金最高曾觸及5145美元，創下新高，日內報5080美元，升1.2%。白銀亦一度升逾13%，創下117.753美元的新高，惟尾市回吐大部分升幅。

此外，美國明尼蘇達州發生第二宗聯邦移民官員槍殺美國公民事件，激發公眾憤怒，加上國會需在1月底前通過撥款法案以避免政府停擺，政治不確定性令資金湧入金市避險。

聯儲局將召開議息會

​ 聯儲局將於周二（27日）展開為期兩天的議息會議，並於周三（28日）公布2026年首份利率決議。市場普遍預計當局將維持利率不變，但投資者將從會後聲明及主席鮑威爾的講話中，尋找今年減息時間表的具體線索。

美匯指數於97.1附近偏軟，報97.022，跌約0.4%。美元兌日圓顯著下挫逾1%，跌穿154水平，一度低見153.3，創約兩個月新低。歐元兌美元表現強勁，匯價一度升穿1.188水平，日內升幅約0.5%，報1.1882。

國際油價呈現偏軟格局。紐約期油價格失守61美元心理關口，徘徊在每桶60.6美元水平，日內下跌約0.6%。布蘭特期油同樣受壓，報每桶64.81美元，下跌約0.4美元。

撰文：經濟通國金組

