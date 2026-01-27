新股上市 | 內地膠囊生產商國恩科技(02768)招股入場費8485元，青島國資基投入股

化工新材料供應商、內地第二大內資品牌空心膠囊生產企業國恩科技(02768)啟動上市程序，今日起至周五（30日）招股，計劃全球發行3000萬股，其中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎34元至42元，集資額最高達16.8億元，每手200股，入場費8484.71元。公司預期於下周三（4日）掛牌，招商證券國際為獨家保薦人。

公司是次引入基石投資者包括青島國資之投資平台利冠、申萬宏源(06806)旗下申萬宏源證券、富國基金全資附屬富國香港及First Seafront Fund Series SPC等8家公司，合共投資總金額約3.2億元，假設發售價為42元則可認購合共760.2萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額約2.5%。

假設以招股中位價每股38元計，公司估計將收到全球發售所得款項淨額約10.577億元。當中約50%將在泰國設立新生產基地以擴大產能；約35.0%將擴充公司位於宜興的新生產基地的產能，擬用於生產有機高分子改質材料及或有機高分子複合材料；約10%將於香港的投資，包括設立區域總部，以支持公司日後進軍國際市場，包括東南亞市場及香港石化現有生產基地的升級，包括其生產線及其他設備，以提高生產效率及產品產品及收入淨額，其餘5%則作營運資金及一般企業用途。

國恩科技是一家專注於化工新材料及明膠、膠原蛋白上下游產品的中國供應商。公司服務化工業及大健康業，主要從事工業及商業用途產品的研發、生產及銷售。就公司的大化工板塊而言，公司的客戶包括下游行業（如汽車、新能源及家電）的製造商及下游製造商的供應鏈解決方案提供商。就公司的大健康板塊而言，公司的客戶主要包括醫療及藥品製造商，彼等使用該公司的產品作為生產補充劑和藥品等下游產品的原料。按2024年中國骨明膠行業產量計，公司是中國市場產量位居第二、中國內資品牌產量位居第一的骨明膠生產企業；按2024年中國空心膠囊行業相關產量計，公司是中國內資品牌產量第二大的空心膠囊生產企業。

去年首10個月國恩科技收入174.44億元，升近一成，期內公司擁有人應佔利潤7.13億元，升40.2%。

撰文：經濟通市場組

