紫金系 | 金價突破5100美元續獲大行唱好，紫金系收購聯合黃金股價破頂可看高一線？

27/01/2026

　　紫金礦業(02899)及其子公司紫金黃金國際(02259)公布，擬以55億加元收購加拿大聯合黃金全部已發行普通股，有大行指鑑於目前金價高企，此次收購價格具吸引力，並有助紫金達成100噸年產量目標，紫金及紫金黃金國際股價今早(27日)分別最多飆7%及19%齊破頂。值得留意，國際金價昨日(26日)歷史性突破每盎司5100美元大關，繼去年升64%後，今年開局不足1個月再進帳18%，多間大行再上調目標價，其中工銀標準銀行(ICBC Standard Bank)最牛，看7150美元。紫金系於金價破頂一刻擴張旗下金礦版圖，或可看高一線，應如何部署？

 

紫金系 | 金價突破5100美元續獲大行唱好，紫金收購聯合黃金股價破頂看高一線？

（紫金黃金國際網頁截圖）

 

紫金黃金國際擬280億人幣收購聯合黃金　持非洲3個金礦

 

　　紫金礦業及紫金黃金國際聯合公布，紫金礦業控股的紫金黃金國際與聯合黃金簽署安排協議，紫金黃金國際擬以每股44加元現金價格，比上周五(23日)收盤價41.75加元溢價約5.39%，收購聯合黃金全部已發行普通股，收購價共計約55億加元(約280億元人民幣)。

 

　　紫金黃金國際指，聯合黃金核心資產包括於非洲在產的馬里Sadiola金礦、科特迪瓦金礦綜合體，及將於今年下半年建成投產的埃塞俄比亞Kurmuk金礦，共持有6項採礦權及5項勘探權，根據公開披露信息，截至2024年底，聯合黃金擁有金資源量533噸，平均品位為每噸1.48克，而聯合黃金在2023及2024年分別產金10.7噸和11.1噸；預計去年產金11.7至12.4噸；依託Sadiola項目改擴建及Kurmuk項目建成投產，預計2029年產金將提升至25噸。

 

　　紫金礦業表示，在當前金價已大幅上漲的背景下，通過進一步找礦勘探、經濟技術重新評價以及技術升級改造等措施，聯合黃金資源儲量有進一步提升空間。

 

大摩：收購有助達成100噸年產量目標　予紫金目標價46.1元

 

　　摩根士丹利發表研究報告指，紫金礦業擬收購聯合黃金Allied Gold Corporation(US.AAUC)全部股權，現金總代價55億加元。聯合黃金目標2025年產量達11.7至12.4噸；待旗下項目Sadiola完成擴建，以及新項目Kurmuk投產後，年產量預計將於2029年達到25噸。營運改善潛力方面，管理層表示，Sadiola項目在第二期擴建及自備發電機組投運後，綜合維持成本可以由去年第三季的每盎司2067美元降至1200美元。另外，聯合黃金的Sadiola及Kurmuk項目，附近均有紫金礦業的項目，管理上可帶來協同效應。該行認為，若交易成功，將成為紫金礦業的重要里程碑，有助其實現2030年黃金年產量100噸的目標，現予目標價46.1港元及「增持」評級。

 

　　花旗預計收購已投產的金礦將提升紫金的黃金產量和盈利能力。鑑於目前金價高企，此次收購價格具吸引力，但本次收購尚待Allied Gold股東大會批准、加拿大安大略省高等法院批准，以及包括加拿大和中國監管機構在內的主要監管批准。另相信此次收購進一步證明紫金通過紫金黃金國際發展其黃金資產組合的承諾，維持對紫金的行業首選地位，目標價39港元，評級「買入」。

 

　　中銀國際指，紫金黃金國際已同意收購聯合黃金所有已發行股份，聯合黃金在非洲擁有6項採礦權和5項勘探權。截至2024年底，該公司已探明和指示的黃金資源量為488噸，已探明和概略的黃金儲量為337噸。預計其2025年黃金產量將達到11.7至12.4噸。隨著薩迪奧拉礦的擴建和庫爾穆克礦的竣工，預計到2029年，其黃金產量將達到25噸。此次收購將使紫金黃金的已探明和概略儲量增加36%，2029年的黃金產量增加43%。預計此次收購還將與紫金黃金在加納的現有礦山產生協同效應。目前維持對紫金黃金國際「持有」評級和對紫金礦業的「買入」評級不變。

 

大摩：金價未見頂牛市情境看5700美元　美銀：春季有望見6000美元

 

　　中東局勢緊張，美國特朗普政府對南韓加徵關稅進一步加劇全球貿易摩擦，現貨黃金作為避險首選，開年就展現出驚人的爆發力，今年已來累漲近18%，昨日(26日)盤中一度衝上5110.86美元/盎司的創紀錄高位。多間大行再上調金價目標，當中大摩認為金價未見頂，支撐因素包括地緣政局緊張、各國央行買貨及ETF買盤強勁等，並提及波蘭央行改為以絕對噸位作為黃金儲備目標，而非按總儲備比例，意味買貨時對價格敏感度會降低。由於目前金價已超出該行下半年4750美元的目標，因此將目標轉向牛市情境下的預測，即5700美元。


　　高盛去年已大力唱好金價，高盛石油主管Daan Struyven表示，該行對黃金看好程度已達到前所未有的高度。隨著金價一再破頂，該行將黃金目標價上調一成，最新目標價為5400美元。雖然繼續看好黃金，不過高盛認為如市場對宏觀財政及貨幣政策憂慮突然紓緩，地緣緊張局勢緩和，甚至聯儲局變陣加息，都會令金價面臨回調壓力。美銀分析師Michael Hartnett認為，黃金牛市不會因為價升而結束，黃金雖然處於超買狀態，但實際投資比重仍然偏低。而回顧過去四次黃金牛市，金價在43個月內平均升幅約300%，意味金價在今年春季有望升至6000美元。


　　而暫時最牛預測來自工銀標準銀行(ICBC Standard Bank)高級大宗商品策略師Julia Du，她給予黃金平均目標價6050美元，最高目標價達7150美元。除了央行掃金，她認為推升金價因素還有美股或面臨下行風險，投資者增加持金比例，還有貨幣嚴重貶值及衝突升級地區，例如拉丁美洲，當地消費者了解到黃金價值，刺激消費者對實金的需求。

 

（Shutterstock圖片）

 

溫鋼城：金價今年或見6000美元　紫金系看高一線可分注吸納

 

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，若收購金礦價錢合理，紫金當然可看高一線，而預期未來金價會繼續升，但「升市莫估頂」，真正頂位難料，短期可先看5400美元，惟若看其現時勢頭，今年升至6000美元也不出奇，最重要是投機炒賣比例可能較多，另外，現時地緣政治較複雜，美軍「林肯號」航母駛往中東，不知會否開戰，且各國央行積極買金，再加上黑市不法資金明顯開始由比特幣轉移至貴金屬，而黃金一定繼續成為市場主題，但升至多少難估，因黃金無估值、無股息。而紫金的收購行動亦配合中央政策，中央正積極賣出美債換入黃金，當中亦可能擔心日後台海一旦出問題，美國方面資金歸零。

 

　　溫鋼城又指，現階段市場估計紫金黃金國際今年盈利增長達七成，現時預測市盈率約27倍，往績市盈率約30倍，若從當炒角度來看不算貴，雖現已到了目標價，但同樣難估頂，若金價升至6000美元，其股價再升多兩成至280元也不過分，但最好分注吸納，現價先買一注，若金價有機會回落，看可否於約190元裂口位「溝貨」。紫金礦業同樣上升，只不過它有銅礦等其他金屬，故升幅較小，也可於現價先買一注，第二注則可於1月14日高位約41.5元買入，目標可定於48元。

 

　　紫金礦業半日升4.08%收報43.9元，連升3日，累計升幅9.8%，成交36.18億元；紫金黃金國際升10.63%報231元，連升13日，累計升幅57.68%，成交20.12億元。其他金礦股卻見回吐，招金礦業(01818)跌2.39%報38.38元，山東黃金(01787)跌2.07%報47.22元，赤峰黃金(06693)跌0.89%報42.38元，中國黃金國際(02099)跌1.44%報232元，靈寶黃金(03330)升0.08%報25.32元。黃金ETF亦偏軟，SPDR金ETF(02840)跌0.27%報3643元，價值黃金ETF(03081)跌0.33%報23.88元，FL二南方黃金(07299)跌0.66%報35.94元。

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外,紅蟻資本投資總監李澤銘,今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評紫金系及大市,立即重溫

 

 

