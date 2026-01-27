  • 會員
異動股 | 安踏高開1.5%，139億元收購PUMA近三成股權將成最大股東

27/01/2026

異動股 | 安踏高開1.5%，139億元收購PUMA近三成股權將成最大股東

 

 

　　安踏體育(02020)現價升1.5%，報77.5元，該股成交約46萬股，涉資3540萬元。

 

　　集團公布，公司與法國皮諾家族旗下Artemis訂立購股協議，以總對價約15.06億歐元（折合約139億港元），有條件同意收購合共4301.476萬股PUMA SE普通股，佔其已發行股本約29.06%，每股作價為35歐元，低於早前預期的每股40歐元。交易完成後，安踏將成為PUMA SE最大股東。

 

　　上述對價將以現金支付，資金來自集團內部資源包括營運資金。協議亦訂明，若於實際轉讓日期後15個月內出現公開收購要約、退市要約、強制擠出或第三方出售等情況，安踏須按協議公式向賣方支付額外購買價。

 

　　PUMA SE為一家根據德國法律組織的歐洲公司，其股份於法蘭克福證券交易所主板上市，主要從事PUMA品牌鞋類、服裝及配飾等體育及運動生活產品的開發與銷售。截至去年首六個月，公司錄得轉盈為虧，淨虧損達2.47億歐元，而2024年度則錄得淨溢利3.42億歐元。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

  • 4.290
