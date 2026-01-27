  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢可以點部署？

27/01/2026

　　據報滙控(00005)將縮減新加坡零售網點，將重心轉向財富管理業務，另滙豐等英國五大銀行承諾提供150億美元貸款，幫助企業拓展海外市場，滙控股價今日(27日)再破頂，最多升近3%高見134.9元。此外，近日有大行表示對香港市場信心增強，看好銀行及地產等板塊，多隻銀行股亦齊創52周新高，中銀香港(02388)高見40.98元，東亞(00023)飆逾4%，或可趁其強勢吸納，應如何部署？

 

銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢應如何部署？

（Shutterstock圖片）

 

滙控縮減新加坡零售網點　重心轉向財富管理業務

 

　　外電報道，滙控將關閉其位於新加坡金融區的一家重要零售網點，並在同一棟樓裏開設一個財富中心，以服務亞洲主要金融中心之一的富裕客戶。根據給客戶的通知，萊佛士坊網點將於2月28日關閉，這是該行在新加坡的六個網點之一。發言人表示，滙豐預計將於2月在新置地大廈開設一個經升級的財富管理中心。報道指，這一轉變凸顯了全球銀行在新加坡退出傳統零售銀行業務，大力進軍該地區蓬勃發展的財富管理市場的趨勢。花旗集團亦於2024年關閉其在該國家的最後一個網點，滙豐在過去幾年中一直在特定市場削減零售業務資產。

 

　　滙豐發言人表示，新加坡仍然是首要市場之一，其在該國的分銷布局將保持不變，開設新的萊佛士坊中心與該行將網點轉變為財富中心的戰略相符。

 

滙豐等英五大行承諾提供150億美元貸款　助企業拓展海外業務

 

　　英國政府昨日(26日)表示，五大銀行NatWest、滙豐、巴克萊、萊斯和桑坦德承諾提供總計110億英鎊(約合150億美元)的貸款，以幫助企業投資並拓展新的國際市場。

 

　　政府表示，貸款將完全來自銀行自身的資產負債表，惟未提供具體的時間表。英國出口金融機構將為每家銀行發放的合格貸款提供最高80%的擔保。

 

滙研：對香港市場信心增強　看好銀行及地產等板塊

 

　　滙豐環球投資研究近日發表報告指，對香港市場的信心增強，動力主要來自於增長復甦、流動性充裕、合理估值，以及股息具吸引力。滙豐證券策略亞太區主管林傳英表示，該行對香港市場維持樂觀看法已久。隨著關鍵支撐因素穩固成型，該行更具信心。其中一項新興動能來自正處拐點的房地產市場，2025年樓價上漲5%，扭轉對上兩年累計25%的跌勢，該行的房地產團隊近期更將今年增長預測上調至7%。同時，隨著居民對樓市與股市信心回升，定期存款增速已趨緩。消費動能亦顯現——過去三個月零售銷售按年增長超6%，反映居民消費意願提升。住宅市場逐步企穩、消費者信心恢復與消費支出增長形成正向循環，此環境有利企業盈利增長。

 

　　該行指，隨著住宅地產市場回暖，企業盈利正逐步改善。銀行業在財富管理、抵押貸款需求增長及高利率環境中持續受益。綜合而言，這些因素可推動2026年盈利增長10%，且隨著宏觀經濟條件好轉，上行風險顯著，近期已見盈利預測上調。儘管香港市場去年迎來5年來首次估值擴張，當前估值仍處合理水平。高股息收益率在中國內地低利率環境下尤其具吸引力，銀行、地產等板塊因盈利改善或更高收益率，較其內地同業更具配置價值。

 

金管局阮國恒：港銀淨息差已到很低水平　再減P空間有限

 

　　另外，金管局副總裁阮國恒表示，本港零售銀行的淨息差已降至很低水平，儲蓄存款利率又低見零息，倘銀行再減最優惠利率(P)，恐令淨息差進一步受壓，影響其防禦能力。而在今輪減息周期，香港主要銀行的P已累減0.875厘，抵銷了此前加息周期的升幅，並重返2021年的水平，故再減空間有限。

 

　　阮國恒又指，即使拆息下調也會對經濟活動有正面作用，大型企業貸款絕大部分以拆息為定價參考，未償還按揭貸款也有接近九成以拆息計息(即H按)，不少借款人可受惠拆息下調減輕還款壓力，以P息定價者則多為中小企和部分個人貸款。因此若美國減息，港元拆息(Hibor)亦會跟跌，令大部分企業借款人可受惠。不過，本港貸款信貸質素惡化，主要仍來自本港商業地產(CRE)貸款，情況依然具挑戰性，未來前景存在利率、地緣政治等不確定性，難以預測整體不良貸款率是否已見頂。

 

銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢應如何部署？

（李崇偉攝）

 

溫鋼城：滙控回至130元才買較佳　中銀香港現價可先買一注

 

銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢可以點部署？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，滙控也只是跟隨其他銀行股破頂，滙控縮減新加坡零售業務最多只是減少些開支，正如在香港也只想做財富管理，不太想接觸草根階層。而英倫銀行鼓勵五大行幫助企業做併購，則屬利好消息。滙控若保持強勢，仍可繼續炒作，雖其股息率已不足5厘，但現時高息股愈來愈少，相信仍有長線資金繼續持有。其實，滙控再破頂，沒太多特別原因，純粹創了收購恒生前的高位後繼續升，現已升破多年高位，以估值計市帳率(PB)亦已重回1.45倍，現時只可逐關看，可先看140元，今日成交也算是配合升幅。另外，內地定期存款50萬億資金快將到期，滙控若有高息也是他們其中一個選項，不過，股價現已有些頂背馳，RSI已跟不上，近之前高位約130元買入會較好。

 

　　溫鋼城又指，中銀香港屬本地銀行，滙控可當作國際銀行，有其他地方收入。中銀香港雖股息率較高，估值較便宜，但滙控有國際銀行背景，若非一定要二選一可兩隻都買。中銀香港現價可先買一注，靠近50天線大概39元可買第二注。渣打(02888)則有些不同，不是買來收息，是博增長，若屬增長型投資者也可吼，但渣打已沒之前那麼便宜，管理層也指現時傾向派息多於回購，股價升勢可能會因回購減慢而放緩，但其2024及2025年盈利增長仍強勁，2026年預期稍為減慢，增長約8%，若想吸納，起碼回至10天線約192元才考慮，上望上次高位199元。

 

　　滙控今日升2.67%收報134.5元，成交27.3億元。其他本地銀行股亦普遍上升，中銀香港升1.36%報40.32元，渣打升1.86%報197.4元，東亞升4.36%報14.6元，大新銀行(02356)升2.16%報10.89元。

 

滙控

 

滙控

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


其他銀行股相關新聞：
中銀香港(02388)：推出「教育易」貸款優惠
據報滙豐縮減新加坡零售網點，重心轉向財富管理業務
【亞洲金融論壇】渣打：香港有望在明年成為全球最大財富管理中心
銀公：歡迎金管局增加人民幣業務資金安排額度
中銀香港：歡迎人行及金管局新措施，穩步推進香港離岸人民幣市場建設
滙豐：香港正迅速崛起成為亞洲主要黃金市場，擔任內地與全球其他地區之間的重要橋樑

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01401

未來機器有限公司

1.190

異動股

08418

傲迪瑪汽車

1.700

異動股

02023

中國綠島科技

0.750

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,905.84
    -506.56 (-1.025%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,972.12
    +21.89 (+0.315%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,796.58
    +195.23 (+0.827%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.775
變動率︰+3.948%
較港股︰+0.38%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升136.890
變動率︰+3.126%
較港股︰+1.78%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升69.947
變動率︰+2.544%
較港股︰+0.35%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.353
變動率︰+1.940%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升34.800
變動率︰+3.788%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.095
變動率︰+2.696%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升47.590
變動率︰+2.322%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升49.705
變動率︰+2.190%
精選美股 More
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升49.700
變動率︰+12.698%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升86.225
變動率︰+8.555%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升43.915
變動率︰+3.354%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌288.665
變動率︰-17.909%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2026 10:49 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2026 10:49 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01401 未來機器有限公司
  • 1.190
  • 08418 傲迪瑪汽車
  • 1.700
  • 02023 中國綠島科技
  • 0.750
  • 02382 舜宇光學科技
  • 63.150
  • 02099 中國黃金國際
  • 228.800
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 43.400
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.800
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 155.200
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.520
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.900
  • 00981 中芯國際
  • 76.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.560
  • 00700 騰訊控股
  • 607.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.800
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$14.00
  • 00357 美蘭空港
  • 10.600
  • 目標︰--
  • 00135 昆侖能源
  • 7.950
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02486 普樂師集團控股
  • 6.690
即時重點新聞

27/01/2026 17:25  《盤後部署》AI模型推陳出新恒指高位有支持，內險股跑贏眾安有望追落後

27/01/2026 18:30  電視廣播與摩登天空簽訂戰略合作，推動華語音樂與影視內容協同發展

27/01/2026 17:50  【新股上市】威勝控股(03393)申請分拆惟遠能源在港交所主板上市

27/01/2026 18:35  《新股上市》鳴鳴很忙(01768)暗盤收高逾72%，每手賺逾萬元

27/01/2026 18:24  港交所與巴西證券交易所簽署合作備忘錄，推進可持續金融及碳市場發展

27/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３５億元，買騰訊沽中移動

27/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】法巴升鋰業孖寶評級至跑贏大市，瑞銀升廣汽目標…

27/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７９９２，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業利潤止三年跌，汽車利潤率偏低，英首相明起訪華新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 工銀亞洲98日港元定存年息高達2.75厘，188日2.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

Kyra Lounge香港機場第二間高端貴賓室正式開幕！Priority Pass會員及LoungeKey持卡人可直接進場新文章
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

百年老店源興香料｜第4代掌舖人傳承創新，推出香料包逆巿突圍 新文章
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

頭髮管理3大誤區｜髮色突兀乾枯損形象，教你營造高級感髮型拒絕「禾稈草」新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「何時跟女友分手，才不算浪費她的青春？」被逼婚的男人計劃逃離，但仍想把人留到最後一刻
人氣文章

Art & Living Feature

茶文化的再創造 —— 華茶館x Cha-Tailor對談：「茶不再只是歷史的符號」 新文章
人氣文章

Fashion Feature

一場紅色的史詩：Valentino Garavani 辭世，最後的時尚皇帝
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家事百科｜洗潔精殘留物恐致糖尿病肝硬化，醫生教安全洗碗8招
人氣文章
回春秘訣｜研究揭細胞自噬功能失衡加快老化，2種物質助激活逆齡自癒力新文章
人氣文章
遺物如何斷捨離？用五感重新篩選，把握當下陪伴家人，讓回憶不留遺憾新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 23:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事27/01/2026
神州經脈 | 工業利潤止三年跌，汽車利潤率偏低，英首相明起訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區