銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢可以點部署？

據報滙控(00005)將縮減新加坡零售網點，將重心轉向財富管理業務，另滙豐等英國五大銀行承諾提供150億美元貸款，幫助企業拓展海外市場，滙控股價今日(27日)再破頂，最多升近3%高見134.9元。此外，近日有大行表示對香港市場信心增強，看好銀行及地產等板塊，多隻銀行股亦齊創52周新高，中銀香港(02388)高見40.98元，東亞(00023)飆逾4%，或可趁其強勢吸納，應如何部署？

（Shutterstock圖片）

滙控縮減新加坡零售網點 重心轉向財富管理業務

外電報道，滙控將關閉其位於新加坡金融區的一家重要零售網點，並在同一棟樓裏開設一個財富中心，以服務亞洲主要金融中心之一的富裕客戶。根據給客戶的通知，萊佛士坊網點將於2月28日關閉，這是該行在新加坡的六個網點之一。發言人表示，滙豐預計將於2月在新置地大廈開設一個經升級的財富管理中心。報道指，這一轉變凸顯了全球銀行在新加坡退出傳統零售銀行業務，大力進軍該地區蓬勃發展的財富管理市場的趨勢。花旗集團亦於2024年關閉其在該國家的最後一個網點，滙豐在過去幾年中一直在特定市場削減零售業務資產。

滙豐發言人表示，新加坡仍然是首要市場之一，其在該國的分銷布局將保持不變，開設新的萊佛士坊中心與該行將網點轉變為財富中心的戰略相符。

滙豐等英五大行承諾提供150億美元貸款 助企業拓展海外業務

英國政府昨日(26日)表示，五大銀行NatWest、滙豐、巴克萊、萊斯和桑坦德承諾提供總計110億英鎊(約合150億美元)的貸款，以幫助企業投資並拓展新的國際市場。

政府表示，貸款將完全來自銀行自身的資產負債表，惟未提供具體的時間表。英國出口金融機構將為每家銀行發放的合格貸款提供最高80%的擔保。

滙研：對香港市場信心增強 看好銀行及地產等板塊

滙豐環球投資研究近日發表報告指，對香港市場的信心增強，動力主要來自於增長復甦、流動性充裕、合理估值，以及股息具吸引力。滙豐證券策略亞太區主管林傳英表示，該行對香港市場維持樂觀看法已久。隨著關鍵支撐因素穩固成型，該行更具信心。其中一項新興動能來自正處拐點的房地產市場，2025年樓價上漲5%，扭轉對上兩年累計25%的跌勢，該行的房地產團隊近期更將今年增長預測上調至7%。同時，隨著居民對樓市與股市信心回升，定期存款增速已趨緩。消費動能亦顯現——過去三個月零售銷售按年增長超6%，反映居民消費意願提升。住宅市場逐步企穩、消費者信心恢復與消費支出增長形成正向循環，此環境有利企業盈利增長。

該行指，隨著住宅地產市場回暖，企業盈利正逐步改善。銀行業在財富管理、抵押貸款需求增長及高利率環境中持續受益。綜合而言，這些因素可推動2026年盈利增長10%，且隨著宏觀經濟條件好轉，上行風險顯著，近期已見盈利預測上調。儘管香港市場去年迎來5年來首次估值擴張，當前估值仍處合理水平。高股息收益率在中國內地低利率環境下尤其具吸引力，銀行、地產等板塊因盈利改善或更高收益率，較其內地同業更具配置價值。

金管局阮國恒：港銀淨息差已到很低水平 再減P空間有限

另外，金管局副總裁阮國恒表示，本港零售銀行的淨息差已降至很低水平，儲蓄存款利率又低見零息，倘銀行再減最優惠利率(P)，恐令淨息差進一步受壓，影響其防禦能力。而在今輪減息周期，香港主要銀行的P已累減0.875厘，抵銷了此前加息周期的升幅，並重返2021年的水平，故再減空間有限。

阮國恒又指，即使拆息下調也會對經濟活動有正面作用，大型企業貸款絕大部分以拆息為定價參考，未償還按揭貸款也有接近九成以拆息計息(即H按)，不少借款人可受惠拆息下調減輕還款壓力，以P息定價者則多為中小企和部分個人貸款。因此若美國減息，港元拆息(Hibor)亦會跟跌，令大部分企業借款人可受惠。不過，本港貸款信貸質素惡化，主要仍來自本港商業地產(CRE)貸款，情況依然具挑戰性，未來前景存在利率、地緣政治等不確定性，難以預測整體不良貸款率是否已見頂。

（李崇偉攝）

溫鋼城：滙控回至130元才買較佳 中銀香港現價可先買一注

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，滙控也只是跟隨其他銀行股破頂，滙控縮減新加坡零售業務最多只是減少些開支，正如在香港也只想做財富管理，不太想接觸草根階層。而英倫銀行鼓勵五大行幫助企業做併購，則屬利好消息。滙控若保持強勢，仍可繼續炒作，雖其股息率已不足5厘，但現時高息股愈來愈少，相信仍有長線資金繼續持有。其實，滙控再破頂，沒太多特別原因，純粹創了收購恒生前的高位後繼續升，現已升破多年高位，以估值計市帳率(PB)亦已重回1.45倍，現時只可逐關看，可先看140元，今日成交也算是配合升幅。另外，內地定期存款50萬億資金快將到期，滙控若有高息也是他們其中一個選項，不過，股價現已有些頂背馳，RSI已跟不上，近之前高位約130元買入會較好。

溫鋼城又指，中銀香港屬本地銀行，滙控可當作國際銀行，有其他地方收入。中銀香港雖股息率較高，估值較便宜，但滙控有國際銀行背景，若非一定要二選一可兩隻都買。中銀香港現價可先買一注，靠近50天線大概39元可買第二注。渣打(02888)則有些不同，不是買來收息，是博增長，若屬增長型投資者也可吼，但渣打已沒之前那麼便宜，管理層也指現時傾向派息多於回購，股價升勢可能會因回購減慢而放緩，但其2024及2025年盈利增長仍強勁，2026年預期稍為減慢，增長約8%，若想吸納，起碼回至10天線約192元才考慮，上望上次高位199元。

滙控今日升2.67%收報134.5元，成交27.3億元。其他本地銀行股亦普遍上升，中銀香港升1.36%報40.32元，渣打升1.86%報197.4元，東亞升4.36%報14.6元，大新銀行(02356)升2.16%報10.89元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







其他銀行股相關新聞：

中銀香港(02388)：推出「教育易」貸款優惠

據報滙豐縮減新加坡零售網點，重心轉向財富管理業務

【亞洲金融論壇】渣打：香港有望在明年成為全球最大財富管理中心

銀公：歡迎金管局增加人民幣業務資金安排額度

中銀香港：歡迎人行及金管局新措施，穩步推進香港離岸人民幣市場建設

滙豐：香港正迅速崛起成為亞洲主要黃金市場，擔任內地與全球其他地區之間的重要橋樑





【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票