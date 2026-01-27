  • 會員
安踏部署｜黃師傅分析安踏收購PUMA利定弊居多？

27/01/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/boqSXztUv20?si=8Oneg9rqfyEuvkzJ

 

01401

未來機器有限公司

1.190

08418

傲迪瑪汽車

1.700

02023

中國綠島科技

0.750

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,901.90
    -510.50 (-1.033%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,971.75
    +21.52 (+0.310%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,794.81
    +193.45 (+0.820%)
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.775
變動率︰+3.948%
較港股︰+0.38%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升136.882
變動率︰+3.120%
較港股︰+1.77%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升69.947
變動率︰+2.544%
較港股︰+0.35%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.353
變動率︰+1.940%
較港股︰-0.11%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升34.795
變動率︰+3.773%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.095
變動率︰+2.696%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升47.580
變動率︰+2.301%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升49.705
變動率︰+2.190%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升49.700
變動率︰+12.698%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升86.280
變動率︰+8.624%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升43.910
變動率︰+3.342%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌288.805
變動率︰-17.869%
緊貼市況
  • 08418 傲迪瑪汽車
  • 1.700
  • 01401 未來機器有限公司
  • 1.190
  • 02023 中國綠島科技
  • 0.750
  • 02382 舜宇光學科技
  • 63.150
  • 02099 中國黃金國際
  • 228.800
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 43.400
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.800
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 155.200
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.520
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.900
  • 00981 中芯國際
  • 76.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.560
  • 00700 騰訊控股
  • 607.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.800
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$14.00
  • 00357 美蘭空港
  • 10.600
  • 目標︰--
  • 00135 昆侖能源
  • 7.950
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02486 普樂師集團控股
  • 6.690
即時重點新聞

27/01/2026 17:25  《盤後部署》AI模型推陳出新恒指高位有支持，內險股跑贏眾安有望追落後

27/01/2026 18:30  電視廣播與摩登天空簽訂戰略合作，推動華語音樂與影視內容協同發展

27/01/2026 17:50  【新股上市】威勝控股(03393)申請分拆惟遠能源在港交所主板上市

27/01/2026 18:35  《新股上市》鳴鳴很忙(01768)暗盤收高逾72%，每手賺逾萬元

27/01/2026 18:24  港交所與巴西證券交易所簽署合作備忘錄，推進可持續金融及碳市場發展

27/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３５億元，買騰訊沽中移動

27/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】法巴升鋰業孖寶評級至跑贏大市，瑞銀升廣汽目標…

27/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７９９２，一周拆息較上日微升至２﹒…

