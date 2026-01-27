港股 | 午市前瞻 | 美元資產受壓利港股 蘋果業績可期惟押注蘋概未到時候

憧憬重磅美股業績外圍造好，港股四連升後今早一股作氣突破兩萬七，受惠阿里(09988)新模型市場反應正面，恒指半日升幅擴大至290點或1.1%，報27055，重返近兩周新高，脫離徘徊10天線（約26561）區間，主板成交近1348億元，不過港股通僅錄得少量淨買入。恒生中國企業指數報9226，升78點或0.9%。恒生科技指數報5737，升11點或0.2%。

陳政深：港股受惠環球資金輪動

聯儲局將於本周內議息，美股隔晚再受到追捧，港股整固期間今早突然發力，恒指重上27000後升幅擴大至超過400點，半日成功守穩兩萬七。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，港股今日大有追升外圍的情況，在資金流配合下，認為恒指要突破27381頂部阻力指日可待，但突破與企穩是兩回事，能否企穩才是後續大市關鍵。

陳政深認為，始終現時基本面與消息面未有足夠動力，單憑今日資金發力並未能相輔相成地推升大市。不過他亦指出，目前大市下行風險不大，而且主力科技股當中，今日騰訊(00700)資金流入明顯大增，比起過往阿里(09988)單天保至尊有所不同，故至少在消息前也有資金輪動情況帶動，預計恒指未到26000最大支持前已可於26500企穩。

聯儲局議息結果前美股港股同樣炒起，但陳政深指短期港股較不受息口走勢影響，因目前預期都以按兵不動為主，而近期市場重點更集中在環球資金流上。他解釋，近日美元資產價格波動，不明朗因素上升令資金傾向自美元資產流走，連黃金於高位都持續受到資金高位掃貨，港股亦受此波資金輪動帶起。不過他補充，雖然美股受資金流走影響，但不少美股科技個股在環球金融市場上有獨特性，無可取代下始終有資金要留守美股。

憧憬今年蘋果內地新機有阿里百度AI

蘋果即將於本周較後時間公布第一財季業績，市場預期在iPhone 17大賣下，兼夾傳統聖誕新年旺季，蘋果有望創下史上最佳季度表現，單季營收預計介乎1382至1385億美元，按年增長約10至12%。陳政深認同蘋果將大有機會創下單季營收新高，但iPhone 17性能並非大幅提升下僅屬撞正環球換機周期，手機收入提升已早為市場所預期，變相市場會更為關注其他方面收入是否同步，包括穿戴裝置、服務收入之類，另外毛利率亦會是市場焦點。近日環球電子產品市場陷入DRAM存儲晶片荒，陳政深認為蘋果也無可避免地會受到影響，但他認為蘋果將成本增加轉嫁能力高，消費者亦容易賣帳，預計晶片成本增加對蘋果影響未必很大。

此外，是次iPhone 17銷情旺盛在中國地區都有所反映，陳政深提到，尤其在高端機型如Pro及Pro Max等的增長比其他地區都更為優秀；參考今趟iPhone 17在內地的銷售數據，他認為市場對於今季中國地區的銷售增長更有期待，很大機會出現驚喜，料將成為一大亮點。針對中國地區，此前據報阿里和百度(09888)將會成為蘋果在大中華地區的AI合作商，他認為在千問與文心的推陳出新下，今年iPhone 18很大機會將會內置阿里及百度的AI技術，加大市場對蘋果，以至阿里及百度的憧憬。

至於蘋果股價方面，雖然預計今次業績有亮麗表現，但陳政深坦言蘋果不會是其首選的美股科技股，因應蘋果自研AI元素不多，在AI供應鏈上處於下游，故事空間比起AI研發商以至更上游的GPU概念股都為細，故料在AI熱潮中受惠較細，故反而更利好為資金操作消息，市場亦會憧憬股份加大回購撐價。故此，他對於港股蘋概就更為看低一線，再加上現時投資美股門檻低，看好蘋果寧願直接買蘋果，不須留戀蘋概股，因此他認為一眾蘋概可望止跌回穩，但回升仍有難度。

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

