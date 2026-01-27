《魚缸博客》2026年貴金屬仲有得炒？擔心係牛三盡頭好過啦！

踏入2026年，貴金屬升到起飛，但越升博客就越擔心。

擔心之一，就係通常股市尾段就會愈升愈急、愈升愈快，港股目前都似係呢種情況，不過港股牛市只係經歷左一年咁大把，呢隻「快牛」真係嚇親唔少人。

快，並唔係問題，但炒到貴金屬先係問題，通常牛三股市有幾個現象，第一就係二三線股份會開始熱炒，呢個跡象博客好似見到，第二就係輪到貴金屬炒起，而家不論黃金、白銀、銅、鎳都炒到飛起，特別係白銀，升左都唔知幾多倍；到最後，資金又會落返去細價股，特別係連８字頭創仔都有機會炒起。

港股距離三萬點只有3000點唔夠水平，博客擔心嘅係可能牛三就快到盡頭，而大家都仲未察覺。呢輪升勢依然都係依靠科技股，特別係AI、晶片相關，繼續都會係熱炒項目；不過有一個大家都可能未發現，而博客都覺得幾大機會，就係航天科技相關股，特別同宇宙旅行、飛船回收有關。

十幾年前TESLA帶頭做電車，大家都仲笑佢係傻仔，點知俾佢又真係做起左，但又點知而家電車最大國竟然係中國；「馬」老闆而家轉行專心搞SPACE X、搞宇宙旅行，實在係航天、衛星布局，邊個優先霸地盤邊個就有優勢。炒貴金屬、炒牛市，不如炒航天好過？

