IPO | 鄧浩然：2025年全球新股市場回顧

29/01/2026

　　《然之有物》踏入2026年，市場人士紛紛對全球新股(IPO)市場的走勢作出預測。我們不妨回顧一下IPO市場過去一年的表現，或許可以從中看出後市走勢的一點端倪。

 

　　全球IPO市場仍受地緣政治、宏觀經濟以及監管政策等不明朗因素影響，但表現正逐步改善。雖然2025年全球IPO的宗數與2024年基本持平，但集資額卻創出近年新高，達到1802億美元，當中又以香港市場的表現最為亮眼，在全年IPO集資額前十大之中獨佔其四。

 

　　對於作為國際金融中心的香港來說，最值得欣慰的莫過於香港聯合交易所（港交所）自2019年後再次登上全球IPO集資額排行榜（按交易所計）的榜首，全年集資額369億美元更大幅拋離次席的美國納斯達克證券交易所（納斯達克），登頂可謂實至名歸。港交所此次登頂，主要是受惠於A股上市公司赴港二次上市（A+H上市）的熱潮。A+H上市的火熱程度，我們可以通過以下數據略知一二：2025年港股IPO集資額前五大當中有四家屬於A+H上市，而全年19宗A+H上市的總集資額高達1401億港元（約180億美元），佔去市場半壁江山。資金流向是香港IPO市場暢旺的另一主要推手。海外資金流入香港股市，使港股每日平均成交額從2024年的1318億港元大幅攀升至2025年的2498億港元。市場充裕的流動性，正好為IPO市場注入動力。

 

IPO | 鄧浩然：2025年全球新股市場回顧

港交所自2019年後重登全球IPO集資額排行榜（按交易所計）榜首，去年全年集資額達369億美元。(Shutterstock)

 

　　2024年屈居第二和第三的納斯達克和紐約證券交易所（紐交所），在去年則分別排名第二和第四。納斯達克得以連續兩年佔據榜單的次席，主要歸功於2025年全球最大IPO Medline Inc（集資額約63億美元）趕及於年底前完成上市，其全年集資額從2024年的175億美元躍升至2025年的276億美元，升幅達58%。紐交所排名雖然有所下跌，但在集資額方面卻錄得增長。聯邦政府長達43天的停擺雖然對IPO審批造成一定程度的影響，但總體來說美國兩大證券交易所在IPO方面均交出令人滿意的答卷，兩者的總集資額達484億美元，使美國順利蟬聯全球IPO集資額最高的市場（按國家/地區計）。

 

　　至於2024年排榜首的印度國家證券交易所則屈居第三，其集資額209億美元，與2024年相比只有3%的輕微增長。在連續多年實現高增長後，印度股票市場正面對估值過高以及外資流出等多項不利因素，這亦是其IPO市場增速於2025年稍為放緩的主要原因。值得一提的是，2025年印度IPO市場集資額雖然與2024年大致相若，但有別於過往主要依賴中小型IPO，2025年印度市場出現了多宗集資額超過10億美元的大型IPO，包括塔塔資本、印度建屋發展局金融服務公司以及LG電子印度子公司，抵消了IPO宗數減少所帶來的影響。

 

　　內地A股市場則持續穩健發展，並跟隨全球其他主要市場的上升趨勢，當中上海證券交易所集資額約152億美元，較2024年增長43%，排名全球第五；深圳證券交易所則排名第八。2025年A股IPO的主要增長動力源於房地產投資信託基金(REITs)，年內上市的REITs多達20宗，集資額接近410億元人民幣。

 

　　2025年對於IPO市場來說可說是表現相當不錯的一年，多個主要市場包括中國香港、美國、印度以及中國內地均錄得增長，希望這個良好勢頭可以在2026年延續下去。

 

畢馬威會計師事務所合夥人　鄧浩然

