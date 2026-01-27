安踏體育再斥百億併購 惟PUMA盤數差專家未敢睇好

安踏體育(02020)再出手併購，擬以約139億元收購歐洲知名運動品牌PUMA約29%股權，躍升為其最大股東，但作價較市傳折讓12.5%。是次收購標誌著安踏全球化戰略邁出關鍵一步，惟在中國內需持續疲軟的大環境下，市場未敢睇好此「刁」。專家擔心，虧損中的PUMA將拖累安踏業績及分散資源，盡管作價吸引，但安踏能否助PUMA扭虧並發揮協同效應，將是交易成敗關鍵。

安踏體育與法國皮諾家族旗下Artemis訂立購股協議，將以內部資源支付約15.06億歐元（折合約139億港元），有條件同意收購合共4301.476萬股PUMA SE普通股，佔其已發行股本約29.06%，每股作價為35歐元。值得留意的是，有報道指Artemis先前預計Puma股份收購報價將超過每股40歐元，高於實際成交作價。

安踏體育表示，收購事項為該集團深入推進「單聚焦、多品牌及全球化」戰略的重要舉措。PUMA為全球領先的國際運動品牌，在專業運動及潮流運動領域具廣泛影響力，其業務定位與安踏現有多品牌、專業化布局高度互補。透過收購具重大戰略意義的少數股權並成為PUMA最大股東，集團有望進一步提升於全球體育用品市場的地位及品牌知名度，增強整體國際競爭力。

安踏半日收報77.4元，股價升1.37%。

黃瑋傑：安踏收購PUMA恐銷售雪上加霜

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指出，安踏收購PUMA弊大於利。他表示，Artemis之所以出售PUMA是因該品牌處於虧損狀態，安踏作為新東主面臨改善PUMA業績的重擔，但若不成功，將稀釋安踏的股東回報和分散管理層資源。黃瑋傑進一步指出，安踏自身也面臨核心品牌放緩的問題，其最新季度營運數據顯示安踏品牌的產品零售金額同比幾乎無增長，至於子品牌FILA也從剛收購時的兩三成的增長放緩至最新的高單位數增長。在此情況下，安踏只能依賴高端品牌DESCENTE及KOLON SPORT帶動，但該兩品牌業務佔比較低，難以抵消核心品牌的疲弱，因此市場擔心收購PUMA後安踏的情況將「雪上加霜」。

對於安踏的股價走勢，黃瑋傑認為，今天的漲幅僅屬於技術性反彈。他提到，安踏股價此前一段時間都在80元至86元區間橫行，但自從公布了季度營運數據後就跌穿了80元的區間底部，昨日更一度低見75.2元。除非股價能重新企穩於80元水平之上，否則其走勢仍暫以看淡為主。

連敬涵：安踏難扭轉PUMA業績，惟收購有助於安踏打開歐美市場

香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，雖然安踏實際收購的價格比此前傳出的價格為低，但要判斷此項收購是否划算的關鍵在於收購後的整合與經營成效。他分析指，PUMA長期位居行業第二梯隊，數十年來未能撼動Nike與Adidas的主導地位，且業務持續處於虧損狀態。若收購後安踏仍需持續投入大量資源，卻無法有效提升品牌價值與盈利能力，那麼即便初始作價較低，此次交易的長期價值仍將存疑。

連敬涵進一步指出，安踏要扭轉PUMA的業績並不容易，當前Nike和Adidas龍頭地位牢固，即使要與之並駕齊驅亦需耗費大量的時間與資源，同時還有例如Under Armour等相當有實力的競爭者環伺。他又提到，安踏此前收購的品牌都是主攻單一賽道，例如FILA專做網球裝備，始祖鳥主打高端滑雪等等，而此次是安踏第一次收購產品線較廣泛的大眾品牌，涵蓋足球，籃球等多項領域，因此能否經營好PUMA仍是未知數。他總結，若安踏收購PUMA後不能將其扭虧為盈，將持續對安踏的管理層資源造成負擔。

不過，連敬涵認為，安踏是次收購的目的主要是藉PUMA打響歐美市場的知名度，從而獲取更多海外市場份額，而不是單純地改善讓PUMA業績。他指出，收購PUMA的確能幫助安踏打開歐美市場，關鍵在於如何把PUMA和安踏的資源結合起來，例如如何藉助PUMA現有的零售店，打開安踏自有品牌的歐美市場。

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

