  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

恒指收升361點報27126，時隔逾兩月收盤首企兩萬七，惟北水連續三日外流

27/01/2026

恒指收升361點報27126，時隔逾兩月收盤首企兩萬七，惟北水連續三日外流

 

 

　　憧憬重磅美股業績外圍造好，港股今日實現五連升。恒指今早一股作氣突破兩萬七，受惠阿里(09988)新模型市場反應正面及保險板塊強勢，恒指升幅持續擴大，全日收升361點或1.4%，報27126，是自去年11月13日以來首次收盤企上兩萬七關口，盤中高見27188點，逼近兩周前創下的三個月高點27206點。恒生中國企業指數收報9244，升97點或1.1%。恒生科技指數收報5754，升28點或0.5%。

 

　　今日主板成交近2544億元，按日下滑約2.8%，北水持續帶動沽售壓力，港股通持續第三個交易日淨流出，不過三日累計淨流出僅30億元。

 

　　阿里發布千問最新旗艦推理模型Qwen3-Max-Thinking。根據阿里雲公布，該模型總參數量超萬億，預訓練資料量達36T Tokens，是目前阿里規模最大、能力最強的千問推理模型，聲稱整體性能可媲美GPT-5.2-Thinking、Claude Opus 4.5和Gemini 3 Pro等國際頂尖模型。阿里受捧股價升2.85%，報169.9元。至於百度(09888)跌0.19%，報155.2元。

 

　　紫金(02899)旗下海外業務紫金黃金國際(02259)與聯合黃金簽署安排協議，紫金黃金國際擬以每股44加元現金價格，比上周五（23日）收盤價41.75加元溢價約5.39%，收購聯合黃金全部已發行普通股，收購價共計約55億加元（約312.4億港元）。紫金在金價破頂一刻擴大海外金礦部署，雄心壯志獲讚好，紫金股價收升2.89%，報43.4元，連升3日累計升幅8.55%，至於紫金黃金國際更飆11.59%，報233元，連升13日累計升幅59.04%。


　　環球股市造好帶旺保險股，國壽(02628)大漲5.97%領升藍籌，報34.1元，至於友邦(01299)升3.49%，報85.95元。

 

　　美國商務部公布的數據顯示，2025年11月耐用品訂單按月激增5.3%，創六個月以來最大增幅，遠超市場預期的3.2%，並逆轉10月份經修正後下跌2.1%的跌勢。出口股創科實業(00669)升2.95%，報104.6元

 

　　安踏體育(02020)擬以約139億元收購歐洲知名運動品牌PUMA約29%股權，躍升為其最大股東，且作價較市傳減少12.5%。安踏體育股價收升2.03%，報77.9元，同業李寧(02331)跌0.49%，報20.3元。

 

　　恒隆地產(00101)績前跌4.51%領跌藍籌，報9.11元；翰森製藥(03692)發可換股債券，股價挫4.37%，報38.48元。

 

　　互聯網板塊方面，騰訊(00700)升1.25%，報607元，京東集團(09618)跌2.16%，報113.5元，美團(03690)跌0.57%，報96.55元，小米(01810)升0.97%，報35.56元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及紫金。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯(00981)；中芯收報76.6元，升1.4%。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01401

未來機器有限公司

1.190

異動股

08418

傲迪瑪汽車

1.700

異動股

02023

中國綠島科技

0.750

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,927.91
    -484.49 (-0.981%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,976.80
    +26.57 (+0.382%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,812.10
    +210.74 (+0.893%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.774
變動率︰+3.948%
較港股︰+0.37%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升136.873
變動率︰+3.114%
較港股︰+1.76%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升69.946
變動率︰+2.544%
較港股︰+0.35%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.353
變動率︰+1.940%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升34.780
變動率︰+3.728%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.090
變動率︰+2.456%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升47.590
變動率︰+2.322%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升49.750
變動率︰+2.282%
精選美股 More
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升50.015
變動率︰+13.413%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升86.370
變動率︰+8.737%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升43.988
變動率︰+3.526%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌289.000
變動率︰-17.814%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2026 10:50 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2026 10:50 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08418 傲迪瑪汽車
  • 1.700
  • 01401 未來機器有限公司
  • 1.190
  • 02023 中國綠島科技
  • 0.750
  • 02382 舜宇光學科技
  • 63.150
  • 02099 中國黃金國際
  • 228.800
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 43.400
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.800
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 155.200
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.520
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.900
  • 00981 中芯國際
  • 76.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.560
  • 00700 騰訊控股
  • 607.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.800
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$14.00
  • 00357 美蘭空港
  • 10.600
  • 目標︰--
  • 00135 昆侖能源
  • 7.950
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02486 普樂師集團控股
  • 6.690
即時重點新聞

27/01/2026 17:25  《盤後部署》AI模型推陳出新恒指高位有支持，內險股跑贏眾安有望追落後

27/01/2026 18:30  電視廣播與摩登天空簽訂戰略合作，推動華語音樂與影視內容協同發展

27/01/2026 17:50  【新股上市】威勝控股(03393)申請分拆惟遠能源在港交所主板上市

27/01/2026 18:35  《新股上市》鳴鳴很忙(01768)暗盤收高逾72%，每手賺逾萬元

27/01/2026 18:24  港交所與巴西證券交易所簽署合作備忘錄，推進可持續金融及碳市場發展

27/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３５億元，買騰訊沽中移動

27/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】法巴升鋰業孖寶評級至跑贏大市，瑞銀升廣汽目標…

27/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７９９２，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業利潤止三年跌，汽車利潤率偏低，英首相明起訪華新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 工銀亞洲98日港元定存年息高達2.75厘，188日2.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

61歲雪梨通波仔手術救回一命，《尋秦記》雅夫人風韻不再，常被拍到抽煙新文章
人氣文章

娛樂

古天樂曬母親生日合照，自爆見父母開心會微笑，孝順仔堅持同住新文章
人氣文章

玩樂假期

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

Jennie駕臨ComplexCon！5個關於金珍妮的冷知識：典型細節控的摩羯座？原來是玉桂狗粉絲！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

對方出軌卻仍說愛你，這樣的婚姻，是愛還是自欺？ 
人氣文章

Beauty Feature

2026 最新啡棕調美甲：低調短指甲款、黑朱古力貓眼、琥珀暈染，盡顯知性溫柔魅力！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜近50歲梁詠琪南青山被捕獲，天然抗衰老力驚艷網民新文章
人氣文章
藥物安全｜消委會測試10款痱滋膏，部分含類固醇水陽酸恐致口腔真菌感染 新文章
人氣文章
咖啡迷注意｜飲咖啡忌與5種營養素同服，醫生建議最佳間隔時間
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 23:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事27/01/2026
神州經脈 | 工業利潤止三年跌，汽車利潤率偏低，英首相明起訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區