恒指收升361點報27126，時隔逾兩月收盤首企兩萬七，惟北水連續三日外流

憧憬重磅美股業績外圍造好，港股今日實現五連升。恒指今早一股作氣突破兩萬七，受惠阿里(09988)新模型市場反應正面及保險板塊強勢，恒指升幅持續擴大，全日收升361點或1.4%，報27126，是自去年11月13日以來首次收盤企上兩萬七關口，盤中高見27188點，逼近兩周前創下的三個月高點27206點。恒生中國企業指數收報9244，升97點或1.1%。恒生科技指數收報5754，升28點或0.5%。

今日主板成交近2544億元，按日下滑約2.8%，北水持續帶動沽售壓力，港股通持續第三個交易日淨流出，不過三日累計淨流出僅30億元。

阿里發布千問最新旗艦推理模型Qwen3-Max-Thinking。根據阿里雲公布，該模型總參數量超萬億，預訓練資料量達36T Tokens，是目前阿里規模最大、能力最強的千問推理模型，聲稱整體性能可媲美GPT-5.2-Thinking、Claude Opus 4.5和Gemini 3 Pro等國際頂尖模型。阿里受捧股價升2.85%，報169.9元。至於百度(09888)跌0.19%，報155.2元。

紫金(02899)旗下海外業務紫金黃金國際(02259)與聯合黃金簽署安排協議，紫金黃金國際擬以每股44加元現金價格，比上周五（23日）收盤價41.75加元溢價約5.39%，收購聯合黃金全部已發行普通股，收購價共計約55億加元（約312.4億港元）。紫金在金價破頂一刻擴大海外金礦部署，雄心壯志獲讚好，紫金股價收升2.89%，報43.4元，連升3日累計升幅8.55%，至於紫金黃金國際更飆11.59%，報233元，連升13日累計升幅59.04%。



環球股市造好帶旺保險股，國壽(02628)大漲5.97%領升藍籌，報34.1元，至於友邦(01299)升3.49%，報85.95元。

美國商務部公布的數據顯示，2025年11月耐用品訂單按月激增5.3%，創六個月以來最大增幅，遠超市場預期的3.2%，並逆轉10月份經修正後下跌2.1%的跌勢。出口股創科實業(00669)升2.95%，報104.6元

安踏體育(02020)擬以約139億元收購歐洲知名運動品牌PUMA約29%股權，躍升為其最大股東，且作價較市傳減少12.5%。安踏體育股價收升2.03%，報77.9元，同業李寧(02331)跌0.49%，報20.3元。

恒隆地產(00101)績前跌4.51%領跌藍籌，報9.11元；翰森製藥(03692)發可換股債券，股價挫4.37%，報38.48元。

互聯網板塊方面，騰訊(00700)升1.25%，報607元，京東集團(09618)跌2.16%，報113.5元，美團(03690)跌0.57%，報96.55元，小米(01810)升0.97%，報35.56元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及紫金。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯(00981)；中芯收報76.6元，升1.4%。

