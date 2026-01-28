  • 會員
開市Go | 美元指數重挫，鳴鳴很忙首掛料急飆，紫金購加礦企遭美關注

28/01/2026

要聞盤點

 

1、美股周二（27日）走勢分歧。隨著華爾街步入超級業績周，市場憧憬大型科技股業績理想及AI投資熱潮持續，帶動標指於盤中破頂，並創下收市新高。惟道指受權重股聯合健康(US.UNH)暴跌拖累，逆市下挫逾400點。投資者正屏息以待聯儲局周三（28日）的議息結果及科技巨企的最新指引。道指收市跌408點，或0.83%，報49003點；標指收市升28點，或0.41%，報6978點；納指升215點，或0.91%，報23817點。中國金龍指數升38點。日經期貨截至上午8時11分上升102點。

 

2、聯儲局將於當地時間周三下午公布利率決定，市場預測人行將暫停減息周期，並重新形成一定程度的政策共識。此外，特朗普稱將很快宣布聯儲局主席人選。

 

3、美國總統特朗普批評中國和日本試圖壓低本幣，但對跌至近四年低位的美元並不擔心，稱匯率可如「溜溜球」般上下擺動，惟有關言論引發美元顯著下跌，彭博美元指數創逾九個月最大跌幅。

 

4、特朗普表示，美國一支「大型艦隊」正在前往伊朗，希望最終不必動用。沙特王儲據報與伊朗總統通電話，沙特認為任何針對伊朗的威脅或升級行為均不可接受。

 

5、負責中東地區美軍行動的美國中央司令部周二發聲明稱，其第九航空隊將舉行為期數天的空軍戰備演習。伊朗則展示新型無人機航母，地區緊張局勢持續升級。

 

6、世界大型企業聯合會公布美國1月份消費者信心指數跌至2014年5月以來最低水平，消費者對經濟及就業市場的看法更為悲觀。

 

7、英國首相施紀賢今日起一連四日訪華，將與國家主席習近平、總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際會談，並訪問北京及上海。

 

8、中成藥新規還有半年生效，若說明書禁忌、不良反應或注意事項仍標注「尚不明確」，再註冊申請將不予通過，內媒分析多數中成藥上市公司將退市。

 

9、香港去年12月商品整體出口貨值報5128億元，按年升26.1%，遠高於預期增16.8%。進口貨值為5760億元，按年升30.6%，亦大幅高於預期增19.9%。

 

10、強積金研究機構積金評級表示，距1月結束尚餘一周，估計強積金1月投資回報約2.36%。

 

【焦點股】

貴金屬股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787)
　- 美軍中東空軍演習，黃金破頂高見5190.42美元，白銀曾漲8.75%報112.8775美元
　- 芝商所調整白銀、鉑金及鈀金按金比例

紫金黃金(02259)、紫金礦業(02899)
　- 收購加拿大礦企受關注，美眾議院中國委員會發警告

消費股：李寧(02331)、安踏(02020)、蒙牛(02319)
　- 人行調查指受中美貿易戰影響，更多家庭欲增儲蓄減支出，對收入前景變得更加悲觀

醫藥股：石藥集團(01093)、藥明生物(02269)、中國生物製藥(01177)
　- 國務院公布修訂藥品管理法條例，鼓勵新藥研發創新
　- 據報，國家藥監局《中藥註冊管理專門規定》第七十五條的落地進入最後窗口期，大批中成藥將退市

地產股：長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)
　- 高盛分析香港地產股獲三利好：減息預期、租賃市場走強及樓市復甦

電子設備股：小米集團(01810)、中興通訊(00763)、聯想集團(00992)
　- 三星SK海力士與蘋果談判，大幅調升iPhone LPDDR內存價格

鳴鳴很忙(01768)
　- 超購1898倍一手分配率3%，暗盤升72%，今日上市

國泰海通(02611)
　- 預計全年淨利最多280億元人民幣，升逾1倍

申萬宏源(06806)
　- 預計全年歸屬股東淨利最多101億元人民幣，升94%

萬科企業(02202)
　- 獲深鐵集團擬借款最多23.6億元人民幣
　- 兩筆57億元人民幣中期票據展期獲批

曹操出行(02643)
　- 擬折讓9%配股淨籌逾3.8億元發展國內外Robotaxi業務

光纖光纜股：萬國數據(09698)、長飛光纖光缆(06869)
　- Meta與康寧簽60億美元數據中心光纜協議，後者股價升15.6%

丘鈦科技(01478)
　- 印度聯營稅務案判無需繳稅及利息，撥備未回撥

贛鋒鋰業(01772)
　- 預計全年轉盈最多近17億元人民幣

雲知聲(09678)
　- 料去年收入按年增32%，主因大模型業務收入增近11倍

威勝控股(03393)
　- 申請分拆惟遠能源港交所主板上市


【油金報價】

紐約期油上漲0.27%，報每桶62.56美元

布倫特期油下跌0.01%，報每桶66.72美元

黃金現貨下跌0.32%，報每盎司5165.51美元

紐約期金上漲1.60%，報每盎司5202.30美元

28/01/2026 08:27  【開市Ｇｏ】美元指數重挫，鳴鳴很忙首掛料急飆，紫金購加礦企遭美關注

28/01/2026 07:50  《國金頭條》華爾街迎接超級業績周，標指再創新高，道指跌408點

28/01/2026 08:01  【新股上市】矚目新股鳴鳴很忙(01768)超購1898倍上限定價，暗盤大升72%

28/01/2026 07:59  雲知聲(09678)料去年收入按年增32%，主因大模型業務收入增近11倍

28/01/2026 08:07  【企業盈喜】贛鋒鋰業(01772)料全年虧轉賺最多近17億人幣

28/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３５億元，買騰訊沽中移動

28/01/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】大摩升友邦目標一成五，滙證上調內險股目標升平…

27/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７９９２，一周拆息較上日微升至２﹒…

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

