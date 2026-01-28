盤前攻略 | 地緣政局趨緊道指下跌標指創新高 滙控強勢或帶動恒指試高位

地緣政局轉趨緊張，美軍宣布將在中東舉行空軍演習，避險情緒升溫，美滙指數一度急跌至95.55，金價破頂，現貨金價紐約時段高見5187美元。美國諮詢會1月消費者信心指數由94.2大跌至84.5，低於預期的90.6，創逾11年低。聯儲局周三開始一連兩日議息，議息前美股個別發展，道指周二收跌408點或0.8%，收報49003點；標普500指數升28點或0.4%至6978點，創新高；納指升215點或0.9%，報23817點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數升0.48%。阿里巴巴升0.79%，報172.72美元；京東跌0.94%，報29.50美元；百度升1%，報157.64美元；理想跌1.12%，報16.75美元；小鵬跌1.17%，報18.57美元；蔚來升0.65%，報4.64美元；嗶哩嗶哩升3.43%，報34.68美元。

夜期略高水，港股ADR個別走

恒指夜期升117點，報27186，高水59點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.20%，折合96.4港元；長和(00001)ADR較港股低0.39%，折合65.0港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.32%，折合608.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.43%，折合35.4港元；港交所(00388)ADR較港股高0.48%，折合432.5港元；滙控(00005)ADR較港股高2.68%，折合138.0港元。





淡友跟車太貼風險大，阿里現疲態滙控發威

昨日恒指盤中最多曾漲逾400點，近千張熊證跌入被收回範圍，不過，最新熊證街貨總數不跌反升506張至7726張。重貨區上移至27500至27599區間，該區亦是最多新增區，總數1103張之中有282張屬新增。不過，熊證27200至27599的四個百點區間合共集結3904張，距離恒指現價最少僅有74點，容易誘發好友上殺。不過，部分好友昨天獲利離場，牛證街貨最新減少1534張至總數14677張。大部分組別牛證均出現明顯減倉，不過，新開的26600至26699區間錄得449張新增，而26500至26599區間亦有368張新增至843張，使該區成為牛證重貨區。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升161點，報27247，高水121點，預料恒指高開約一百點。隔夜反映中概股表現的金龍指數雖然上升，惟AI龍頭阿里(09988)出現疲態，儘管阿里ADS升0.79%，但折合H股168.4元，惟低於昨日港股收市價169.9元。相反，滙控ADR表現強勢，折合港股報138元，預料今日盤中再創新高，並將帶動恒指進一步上試高位，但受制美聯儲即將公布議息結果，料機會不大。

